Co to bylo za závod? Jílek vysvětluje. A sám nechápe: Jsem naštvaný... Nevím, co dělali

Dan Hübsch
  19:53
Od našeho zpravodaje v Itálii - Jméno Metoděje Jílka přitáhlo české diváky i ke sledování jedné zvláštní rychlobruslařské disciplíny, závodu s hromadným startem. V milánském olympijském prostředí šlo krásně vidět, jak moc ho svazuje taktika. Jeden brzký únik totiž převezl všechny ostatní. Stalo se něco mimořádného. A okem pozorovatele také nepochopitelného.
Metoděj Jílek při závodu mužů v rychlobruslení. (21. února 2026)

Metoděj Jílek při závodu mužů v rychlobruslení. (21. února 2026) | foto: ČTK

Zlatý medailista Jorrit Bergsma (vlevo) slaví s Stijnem van de Buntem na konci...
Zlatý medailista Jorrit Bergsma (vlevo) slaví s Stijnem van de Buntem na konci...
Andrea Giovannini z Itálie slaví zisk bronzové medaile ve finále závodu mužů v...
Andrea Giovannini z Itálie slaví zisk bronzové medaile ve finále závodu mužů v...
38 fotografií

Zatímco v semifinále do toho ještě Jílek kopnul před půlkou 6 400 metrů dlouhé trati, aby posbíral body z průběžných sprintů pro umístění do top osmičky a jistotu postupu, teď musel zkusit jít all in.

Průběžné body ve finále už pro něj byly irelevantní. Chtěl medaili. A tu v atypické disciplíně berou jen první tři muži ve finiši. A většinou to bývají sprinteři. Jako jasně největší favorit Jordan Stolz z USA.

Pokud tedy rychlíky nezaskočí zdárným únikem nějaký vytrvalec typu Jílka. V sobotu se to ale povedlo už ve třetím z šestnácti kol zlatému Jorritu Bergsmovi, ve spolupráci s Dánem Thorupem.

Čtrnácté místo na závěr. Jílek v hromadném závodě na nejlepší nestačil

I přes to, že mohli být snadno lapeni čtrnácti lidmi za nimi, už jen kvůli daleko vyššímu odporu vzduchu, kterému ve vysoké rychlosti čelili.

„V životě bych neřekl, že se něco takového může stát. Ještě na olympiádě, v tak vysoké konkurenci, asi nejvyšší za poslední roky, kdy tu máme i nadupané specializované bruslaře,“ rozmluvil se nakonec 14. a naštvaný Jílek, když přihlížel netečnosti taktizujícího balíku.

Metoději, zkuste divákovi vysvětlit, jaký to byl závod?
Hodně zvláštní. Že první únik dokáže dojet do cíle, to bych vážně nečekal. Bylo to hodně specifické a myslím, že hodně týmů závod prokaučovalo a přišlo o boj o cenné kovy.

Jaká byla vaše taktika?
Já si myslel, že silnější týmy, jako třeba Spojené státy se Stolzem, první úniky stáhnou. On je několikanásobný zlatý medailista, měl největší šanci na výhru. Stačily mu dva kroky a byl by únik stáhl. Očekával jsem, že bude závodit, ale bohužel nezávodil. Moje taktika byla pak vyjet čtyři nebo pět kol před cílem a zkusit balíku ujet těsně před tím finálním sprintem. To byla moje jediná šance na medaile. Bohužel závod se vyvíjel jinak, pro balík byl neskutečně lehký a sprinteři pak měli nohy na finální sprint.

Rychlobruslař Metoděj Jílek a jeho poslední start na letošní olympiádě. (21. února 2026)

Co byste udělal jinak?
Kdybych věděl, co se stane, určitě bych se vydal za Bergsmou. Dokázal bych v úniku být. To mě na tom štve nejvíc. Věděl jsem, že únik udělá, ještě předtím, než ho udělal. Když jsem se ohlédl, viděl jsem, jak se na něj chystá. Rozhodoval jsem se, jestli se tam přidat, nebo ne. Ale věděl jsem, že balík táhne Stolz, kterému stačí udělat dva kroky a měl by je.

A nemyslíte, že kdybyste se připojil do úniku, nezačnou vás stahovat? Už byste byli tři na tři medaile.
Myslím, že by nic nedělali. Potom, co jsem viděl tento závod, by fakt nic nedělali, placka by byla jistá. Jel bych akorát s Bergsmou o zlato.“

Proč Stolz únik nestahoval?
Jordan tyhle závody začal jezdit teprve tuto sezonu, asi nemá tak velké zkušenosti jako ostatní. Ale nemyslím si, že ho to omlouvá. Sil má dost, je to nejrychlejší závodník, co tu je. A ty dva kroky by ho moc sil nestály. Vina není jenom na něm, ale i na ostatních týmech. Štve mě tenhle přístup.

Jordan Stolz ze Spojených států v akci během finále hromadného startu mužů. (21. února 2026)

Co ostatní?
Viděl jsem, že Bart Swings z Belgie se snažil stahovat, byť je slabší bruslař. Chtěl, aby se o medaile sprintovalo. A právě Belgičani jako jediní odvedli fakt skvělou práci. Kdyby se připojily ostatní, jsme u nich. Jakmile nám ale odjeli o půl kola, věděl jsem, že je nesjedeme. Když se k tomu v první polovině nikdo nehlásil... Byla to dejme tomu lenost ostatních.

A co vy?
Myslím, že na mně zodpovědnost úplně nebyla. Byl jsem tam sám, nemám ani šanci ve finálním sprintu, takže kdybych táhl, nebudu mít síly pak něco udělat. A takových lidí jako já tam bylo několik. Ale zrovna tak řada těch, co trošku stahovat mohli a byli tam ve dvou.

Vy trénujete se Švýcarem Wengerem, s kterým jste si mohl pomoct, kdyby v semifinále nespadl. Chyběl vám?
Určitě to je škoda, udělal chybu, ale to se i na nejvyšší úrovni stává. Měl ambice na medaili, ale i malá chyba vás může stát účast ve finále. Mně by v závodě určitě lehce pomohl, ale taky si musíme uvědomit, že nestartujeme za jednu zemi a nemůžeme se jeden pro druhého obětovat. Bylo by to politicky nekorektní. Druhý člověk by z toho vlastně nic neměl.

Rozjezd Metoděje Jílka před hromadným startem. (21. února 2026)

Ale právě jeho pád byl důvodem, proč jste se v semifinále chytal za hlavu, že?
Ano. V ten moment mi to bylo trochu líto, protože jsem měl postupovou pozici jistou a tohle byla zbytečná chyba. Ale nervy při těchto závodech jsou velké.

Ve finále přitom balík působil dost klidně, sebevědomě, že únik chytne. A přitom se nic nedělo.
No právě. Všichni se kromě Belgičanů jen koukali na sebe, nic nedělali a přišli tím o šanci na medaili.

Vy už jste pak ke konci kroutil hlavou, byl jste frustrovaný?
Zkusil jsem zaútočit na bronz, ale celý závod se nic nedělo, sprinteři měli čerstvé nohy a zkrátka proti Jordanovi, který vyhrál olympijského zlato na 500 metrů i na kiláku, nemůžu udělat nic moc.

Jak Jílek řešil až moc detailů. A Číňan pokořil nepřekonatelnou americkou horu

Je to zkrátka tak, že právě Stolz, který bývá vnímán jako neporazitelný, dost narušil průběh závodu a ostatní na něj kladli odpovědnost?
Ano, určitě. On byl ten s největší zodpovědností a vůbec nic s tím nedělal. Když se to dostane do cíle, skoro nikdo ho nemá šanci ve sprintu porazit. Navíc když někdo stáhne únik, uvaří se mu nohy. Kdyby to někdo zkusil dotahovat a pak by se dostal do sprintu se Stolzem, on ho převálcuje ještě dvakrát tolik. Je blbý to říct, ale jemu to vyčítáme.

Nakonec ale nedojel ani třetí, možná si pořádně nevšiml Itala Giovanniniho. Jaký je tento závod, tato disciplína?
Adrenalinová, nevyzpytatelná. Ani na Světových pohárech se tohle moc nestává, že by se první únik povedl. Mně se to povedlo naposledy v Inzellu, ale říkal jsem si, že se tohle nemůže v životě nikdy stát na olympiádě. Podle toho jsem taky závodil. Ale bohužel opak byl pravdou. Asi musím přemazat v hlavě všechny věci, co jsem měl na startu a učit se znovu. Nevím. Rozhodla jenom milisekunda na začátku.

Co říkáte na čtyřicetiletého Bergsmu, vždyť on je lídr disciplíny ve Světovém poháru.
Je zkušený. Začal na maratonech, tento typ závodů jezdí dvacetkrát za rok. Takže taktiku a pocit závodů má v sobě. Ve zkušenostech se mu nikdo nevyrovná, vyhrál to jenom na ně. A na to, jak je silný ve čtyřiceti. Zajel to opravdu skvěle. Proti němu nelze říct proti němu.

Zlatý medailista Jorrit Bergsma z Nizozemska slaví vítězství v závodu mužů v rychlobruslení. (21. února 2026)

Když jste průběh závodu nechápal, proč zrovna on tedy útočil tak brzy?
Podle mě ani on nechtěl ujet prvním únikem, spíš chtěl nastartovat závod. Aby ho sjeli. Chtěl z toho udělat těžší boj, aby Stolz a další neměli tak silné nohy. Když se ho kdokoliv zeptá, podle mě ani on netušil, že tenhle únik bude o zlato.

Šlo by takový kousek předvést i v jednom člověku?
Bylo by to určitě hodně těžké, ale třeba někdy já, právě Jorrit Bergsma, nebo Timothy Loubineaud bychom to dokázali.

Máte zlato z desítky, stříbro z pětky. Jste nejúspěšnější český sportovec na hrách v Miláně. Jak na ně budete vzpomínat?
Pozitivně, jsem hrozně rád, co se mi tady povedlo dokázat, ale teď jsou emoce trochu někde jinde. Jsem naštvaný z posledního závodu, ale až to odezní, tak určitě budu nadšený, co jsem tady dokázal.

Metoděj Jílek jedoucí v semifinále hromadného závodu. (21. února 2026)

Nezkalí vám olympiádu poslední závod, že?
To ne. Jsem sice naštvaný i na sebe, že jsem v úniku nebyl, na druhou stranu si ale říkám, že jsem to nemohl vědět. Určitě to jsou zkušenosti do budoucna, něco si od toho vezmu. Myslím, že jsem jel dobrý závod, na hranici svých možností, lépe jsem zajet nemohl. Poslední kolo, kdy mě předjeli, jsem víceméně vypustil, protože jestli budu 10. nebo 14., to už takový rozdíl neudělá. Ale přemýšlím, co jsem mohl udělat jinak. Pořád mi to šrotuje v hlavě a asi ještě nějakou dobu nepřestane.

Odpočinete si teď?
Za čtrnáct dní závodím na mistrovství světa v Holandsku, takže tam směřuje moje soustředění a pak si odpočinu.

Nebude těžké po vrcholu sezony hledat motivaci?
Tak zrovna po tomhle závodě jsem hodně namotivovanej (smích). Takže si myslím, že to teďka nehrozí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

ONLINE: Slovensko - Finsko. Překvapí obhájci bronzu opět šampiony z Pekingu?

Sledujeme online
Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Z Pekingu vezli historický bronz, teď ho Slováci v Miláně obhajují. V cestě jim stojí vítězové minulých her z Finska. Oba týmy se střetly už na úvod skupinové fáze a porážka Seveřanů byla jedním z...

21. února 2026

Co to bylo za závod? Jílek vysvětluje. A sám nechápe: Jsem naštvaný... Nevím, co dělali

Metoděj Jílek při závodu mužů v rychlobruslení. (21. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Jméno Metoděje Jílka přitáhlo české diváky i ke sledování jedné zvláštní rychlobruslařské disciplíny, závodu s hromadným startem. V milánském olympijském prostředí šlo krásně vidět, jak moc ho...

21. února 2026  19:53

Jeď, nenech si to vzít, křičela Soukalová na Voborníkovou. Pak říkala: Jsem naměkko

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je na hrách v Itálii v roli expertky...

Od našeho zpravodaje v Itálii V Soči 2014 byla první a až do této soboty i poslední českou olympijskou medailistkou z hromadného závodu biatlonistek. Ale už to neplatí. „A já jsem tu z toho úplně naměkko. Mám slzy v očích,...

21. února 2026  19:45

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

20. února 2026  15:02,  aktualizováno  21. 2. 18:29

Voborníková: Pořád jsem se ohlížela. Pak jsem si řekla: Vykašli se na to a zkus to!

Dojatá Tereza Voborníková na stupních vítězek po hromadném závodě na ZOH 2026.

Od našeho zpravodaje v Itálii Pózovala na stupních vítězů s bronzovou medailí a vedle ní zlatá Océane Michelonová. Tereza Voborníková se k ní naklonila a povídá: „Vzpomínáš, jak jsme takhle stály spolu před čtyřmi lety?“ Dojatá...

21. února 2026  18:25

Čtrnácté místo na závěr. Jílek v hromadném závodě na nejlepší nestačil

Aktualizujeme
Metoděj Jílek při závodu mužů v rychlobruslení. (21. února 2026)

Český rychlobruslař Metoděj Jílek zakončil olympijské hry v Miláně, na nichž získal zlato a stříbro, čtrnáctým místem v závodě s hromadným startem. Zvítězil čtyřicetiletý Nizozemec Jorrit Bergsma,...

21. února 2026  15:59,  aktualizováno  17:29

15. den ZOH 2026 ONLINE: Voborníková vybojovala bronz! Jílek čtrnáctý

Sledujeme online
Nejlepší biatlonistky hromadného závodu si dělají selfie: zleva stříbrná Julia...

Česká výprava slaví zisk pátého cenného kovu na zimních olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo, postarala se o něj biatlonistka Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem, v němž vybojovala...

21. února 2026  15:28,  aktualizováno  17:19

Od úspěšného Soči k senzaci Voborníkové. Když čeští biatlonisté září na hrách

Slzy štěstí bronzové medailistky Terezy Voborníková. (21. února 2026)

V posledním biatlonovém klání na olympijských hrách v Itálii vybojovala bronzovou medaili! A už při přejetí finišové lajny začala plakat. „Vůbec tomu nemůžu uvěřit,“ slzela Tereza Voborníková po...

21. února 2026  16:55

Helmy jako umělecká díla. Skeletonisté, které na závodní dráze nepřehlédnete

Lesklé barvy, národní symboly i osobní vzkazy. Skeletonové helmy nejsou jen...

Lesklé barvy, národní symboly i osobní vzkazy. Skeletonové helmy nejsou jen povinnou výstrojí, ale výrazným podpisem jezdců, který často přitáhne pozornost víc než samotná jízda. Prohlédněte si výběr...

21. února 2026

Možná si dodělám vysokou, říká zlatá Zuzana Maděrová. Na svahu ji mnozí nepoznali

Dětské závody v obřím slalomu na snowboardu organizuje pod Ještědem klub SNB...

Že sjíždí svah libereckého Ještědu zrovna zlatá olympionička, mnozí netuší, protože Zuzana Maděrová výjimečně vyměnila snowboard za lyže. Navíc není na víkendových závodech v obřím slalomu v roli...

21. února 2026  15:50

Biatlonová senzace! Voborníková slaví bronz v závodě s hromadným startem

Biatlonistka Tereza Voborníková s bronzovou olympijskou medailí za závod s...

Velké překvapení se zrodilo v posledním biatlonovém klání na olympijských hrách v Itálii. V závodě žen s hromadným startem, královské disciplíně, vybojovala Tereza Voborníková bronz! Po první střelbě...

21. února 2026  15:41

Akrobatičtí skokani z USA vyhráli olympijské týmové zlato, Čína byla až třetí

Vítězný americký tým závodu v akrobatických skocích ve složení Christopher...

Olympijskou soutěž smíšených týmů v akrobatických skocích na lyžích vyhráli opět Američané. Kaila Kuhnová, Connor Curran a Christopher Lillis zvítězili před Švýcary a Číňany, kteří superfinále...

21. února 2026  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.