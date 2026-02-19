Prohrál jsem ještě před startem, zalitoval Jílek. Přemýšlel jsem nad špatnými věcmi

Dan Hübsch
  19:22
Od našeho zpravodaje v Itálii - Životní úspěchy se na jeho slabší disciplíně neprojevily. Tedy alespoň ne pozitivně. Metoděj Jílek přišel do mixzóny v olympijském Miláně dřív, než by si přál. Už během pauzy v půlce závodu na 1 500 metrů. Dobře věděl, že na hezký zápis může zapomenout. Jak ale přiznával, o tom měl jasno ještě daleko dřív. „Bylo to nastavením v hlavě, určitě jsem měl na víc,“ pravil smutně, ale smířeně český rychlobruslař.
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08.

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08. (19. února 2026)

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....
„Závod nepatří k mým nejlepším. Prohrál jsem si ho ještě předtím, než jsem se postavil na startovní čáru,“ zaskočil Jílek přítomné novináře. Po jízdě, která s časem 1:46,08 byla tou nejhorší v této sezoně, obsadil po stříbru na pěti kilometrech a zlatu na desítce tentokrát až 16. místo.

Co přesně bylo špatně?
Přemýšlel jsem nad špatnými věcmi, soustředil jsem se moc na detaily, moc jsem nad závodem přemýšlel. Nedostal jsem se do svého rytmu a nastavení. To mě pak dostalo.

Jílek byl v závodě na 1500 metrů až šestnáctý, padly čtyři olympijské rekordy

Od desítky jste bojoval s nachlazením, ovlivnilo vás zdraví?
Možná v tom nějakou menší roli hrálo, ale ne takovou. Myslím, že mě tolik neomezovalo. Bylo to tím nastavením. Ale myslím, že mi to dalo zkušenosti do budoucna, aby se mi to nestávalo.

Může to pomoct i do závodu s hromadným startem, který vás čeká na závěr v sobotu?
Tam ne, spíš do těch patnáctek. Už se mi to stalo několikrát a většinou právě na této trati. Ale určitě mi to na ní pomůže do budoucna. Na olympiádě se patnáctka startuje jednou za čtyři roky, teď jsem ji jednou absolvoval a můžu z toho dál těžit.

Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů.

Nakonec skončil na 16. místě s časem 1:46.08.

Liší se nějak nastavení před hromadným závodem, když tam jedete semifinále a finále?
Jsem na to zvyklý z kolečkových závodů, myslím, že mi to prospěje, jelikož jsem vytrvalec. Ti, kteří jsou spíš sprintersky založení, to budou mít horší. Pro mě to bude spíš výhoda. Pokud se tedy ze semifinále dostanu.

Mezi semifinále a finále je minimum času, platí to tak i na kolečkách?
No, tam se občas závodí celý den, kdy jsme od rána do večera na dráze. Ale jsem na tento typ závodu zvyklý.

Věříte si?
Je to hrozně nevyzpytatelná disciplína. Mám šanci na medaili, ale zrovna tak můžu dojet patnáctý. Takže vůbec nedokážu říct. Záleží na tom, jak se závod bude odvíjet a jaká udělám rozhodnutí.

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08. (19. února 2026)
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08. (19. února 2026)
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08. (19. února 2026)
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08. (19. února 2026)
Je šance s někým spolupracovat?
Určitě jo! Bude tam snaha o únik s více lidmi. Startuje třeba Jordan Stolz, kterého bude těžké, až skoro nemožné porazit ve finálním sprintu. Takže se bude více usilovat o únik.

A jak to vypadá s vaším zdravím?
Už se to určitě lepší a myslím, že v sobotu by to mělo být ještě lepší. Uvidíme.

V podvečer také Český olympijský výbor oznámil, že ponesete s Martinou Sáblíkovou vlajku na závěrečném ceremoniálu her. Co to pro vás znamená?
Jsem určitě poctěný, že můžu nést tak vzácnou vlajku na závěrečném ceremoniálu. A ještě s Martinou. Jsem za to fakt rád. Bude to hezký okamžik.

Pocta pro rychlobruslaře. Vlajku na zakončení her ponesou Jílek a Sáblíková

Řešili jste, jak se o vlajku podělíte?
Ještě ne. (úsměv)

Kdy jste se to dozvěděl? A jak budete řešit přesun do Verony, která zakončení hostí?
Včera odpoledne. A bude to sice logisticky náročnější, ale určitě to stojí za to.

Čekal jste to?
Nijak jsem nad tím nepřemýšlel, ani jsem nevěděl, že se na tomto ceremoniálu vlajka nese. Ale mile mě to překvapilo.

