Metoděj Jílek na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně

  16:00
Na zimních olympijských hrách 2026 dojde i na jedno symbolické střídání. Poslední olympijské závody má před sebou Martina Sáblíková naopak první účast čeká Metoděje Jílka. Devatenáctiletý talent je už teď jednou z největších českých medailových nadějí. Do jakých závodů a kdy se v Miláně postaví, najdete v našem přehledu.

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu. | foto: AP

  • Metoděj Jílek – velký český talent s nevšedním příběhem. První úspěchy začal sbírat v inline bruslení.
  • Jeho sportovním snem byla účast na olympijských hrách, kde inline bruslení není zařazeno. Koncem roku 2021 proto začal naplno trénovat i klasické rychlobruslení.
  • V juniorské kategorii se rychle zařadil mezi nelepší závodníky a v sezoně 2024/2025 začal pravidelně nastupovat v seniorském Světovém poháru.
  • Zaznamenal obrovský progres a v sezoně 2025/26 ovládl ve Světovém poháru tři závody. Navíc se stal vítězem v celkovém hodnocení SP na dlouhých tratích (5000 a 10000m).

Program závodů Metoděje Jílka na ZOH 2026:

Metoděj Jílek na ZOH 2026 pojede v Miláně závody na 1500 m, 5000 m, 10000 m i závod s hromadným startem.

DatumČas (CET)DisciplínaVýsledek
8. 2. 202616:005000 m (muži)
13. 2. 202616:0010 000 m (muži)
19. 2. 202616:301500 m (muži)
21. 2. 202615:00Hromadný start (muži)

Metoděj Jílek

Datum narození: 11. června 2006
Místo narození: Praha, ČR
Trenér: Kalon Dobbin

Metoděj Jílek pózuje s bronzovou medailí z mistrovství světa. Pro české rychlobruslení to je první cenný kov v mužské kategorii.

Úspěchy Metoděje Jílka

Mistrovství světa (senioři)

  • Bronz – 10 000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar)
    (První medaile českého muže na MS v rychlobruslení)

Mistrovství světa juniorů

  • 2× zlato – Závod s hromadný startem a 5000 m, Mistrovství světa juniorů 2025 (Collalbo)

Světový pohár

  • 1. místo na trati 10 000 metrů v Heerenveenu (2025/26) – Jílek poprvé zvítězil ve Světovém poháru (12:29,63)
  • 1. místo – na trat 5000 metrů v Hamaru (2025/26) – Jílek zvítězil výkonem 6:07,58 s a zaznamenal traťový rekord, když pokořil rekord legendy Svena Kramera starý 16 let.
  • 1. místo – závod s hromadným startem v Inzellu (2025/26) – Jílek nadchl nečekaným triumfem díky úspěšnému sólovému úniku.

🥇 Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru 2025/26 na dlouhých tratích – nasbíral nejvíce bodů ve své kategorii (5000 m / 10 000 m).

🕒 Osobní rekordy Metoděje Jílka

  • 500 m 37,60 (18.10.2024, Inzell)
  • 1000 m 1:11,36 (18.10.2024, Inzell)
  • 1500 m: 1:43,91 (15.11.2025, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:32,52 (26.10.2025, Salt Lake City)
  • 5000 m: 6:01,98 (24.1..2026, Inzell)
  • 10 000 m: 12:29,63 (06.12.2025, Heerenveen)
Vstoupit do diskuse
Výsledky

