- Metoděj Jílek – velký český talent s nevšedním příběhem. První úspěchy začal sbírat v inline bruslení.
- Jeho sportovním snem byla účast na olympijských hrách, kde inline bruslení není zařazeno. Koncem roku 2021 proto začal naplno trénovat i klasické rychlobruslení.
- V juniorské kategorii se rychle zařadil mezi nelepší závodníky a v sezoně 2024/2025 začal pravidelně nastupovat v seniorském Světovém poháru.
- Zaznamenal obrovský progres a v sezoně 2025/26 ovládl ve Světovém poháru tři závody. Navíc se stal vítězem v celkovém hodnocení SP na dlouhých tratích (5000 a 10000m).
Program závodů Metoděje Jílka na ZOH 2026:
Metoděj Jílek na ZOH 2026 pojede v Miláně závody na 1500 m, 5000 m, 10000 m i závod s hromadným startem.
|Datum
|Čas (CET)
|Disciplína
|Výsledek
|8. 2. 2026
|16:00
|5000 m (muži)
|13. 2. 2026
|16:00
|10 000 m (muži)
|19. 2. 2026
|16:30
|1500 m (muži)
|21. 2. 2026
|15:00
|Hromadný start (muži)
Metoděj Jílek
Datum narození: 11. června 2006
Místo narození: Praha, ČR
Trenér: Kalon Dobbin
Úspěchy Metoděje Jílka
Mistrovství světa (senioři)
- Bronz – 10 000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar)
(První medaile českého muže na MS v rychlobruslení)
Mistrovství světa juniorů
- 2× zlato – Závod s hromadný startem a 5000 m, Mistrovství světa juniorů 2025 (Collalbo)
Světový pohár
- 1. místo na trati 10 000 metrů v Heerenveenu (2025/26) – Jílek poprvé zvítězil ve Světovém poháru (12:29,63)
- 1. místo – na trat 5000 metrů v Hamaru (2025/26) – Jílek zvítězil výkonem 6:07,58 s a zaznamenal traťový rekord, když pokořil rekord legendy Svena Kramera starý 16 let.
- 1. místo – závod s hromadným startem v Inzellu (2025/26) – Jílek nadchl nečekaným triumfem díky úspěšnému sólovému úniku.
🥇 Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru 2025/26 na dlouhých tratích – nasbíral nejvíce bodů ve své kategorii (5000 m / 10 000 m).
🕒 Osobní rekordy Metoděje Jílka
- 500 m 37,60 (18.10.2024, Inzell)
- 1000 m 1:11,36 (18.10.2024, Inzell)
- 1500 m: 1:43,91 (15.11.2025, Salt Lake City)
- 3000 m: 3:32,52 (26.10.2025, Salt Lake City)
- 5000 m: 6:01,98 (24.1..2026, Inzell)
- 10 000 m: 12:29,63 (06.12.2025, Heerenveen)