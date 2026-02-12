Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat 10 000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?

  16:00
Jednu medaili už na olympijských hrách v Miláně získal. Stříbro ze závodu na 5000 metrů však Metoděje Jílka neuspokojilo. Velký talent českého rychlobruslení vyrazí také do závodu na 10000 metrů a ambice má úplně nejvyšší. Kde můžete jeho velkou jízdu sledovat živě najdete v našem textu.
Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských hrách (8. února 2026)

Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských hrách (8. února 2026) | foto: AP

Zlatý medailista Sander Eitrem z Norska slaví na stupních vítězů po boku stříbrného medailisty Metoděje Jílka
Zlatý medailista Sander Eitrem z norského týmu, stříbrný medailista Metoděj...
Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských hrách
Rychlobruslař Metoděj Jílek si přebírá stříbrnou medaili po závodě na pět tisíc metrů
15 fotografií

Kdy a kde sledovat rychlobruslení mužů na 10000 metrů na ZOH 2026 v TV?

  • Česká televize přinese závod prostřednictvím webové platformy ČT sport Plus. Na programu ČT sport poběží živě hokej Česko vs. Francie.
Datum:13. února (pátek) od 16:30
Dějiště:Rychlobruslařský stadion Milán
TV přenosEurosport 1, HBO Max, ČT sport Plus
  • Závod, ve kterém Metoděj Jílek pojede o druhou olympijskou medaili, můžete v televizi sledovat na stanici Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Co čtvrtfinále hokejistek, hokej mužů či skeleton?

Závod Metoděje Jílka se koná souběžně s hokejovými zápasy českých reprezentací i první a druhou jízdou ve skeletonu žen (Anna Fernstädtová).

  • Zápas českých hokejistů proti Francii můžete živě sledovat na stanicích ČT sport nebo na platformě HBO Max.
  • Čtvrtfinále českých hokejistek naladíte na webové platformě ČT sport Plus, najdete ho také na Eurosportu 2 či HBO Max.
  • Ze skeletonu žen bude Česká televize dávat vstupy v přestávkách hokejových zápasů.

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanice ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Výsledky Metoděje Jílka na ZOH

Metoděj Jílek zažívá v Miláně olympijskou premiéru. Talent a ambice potvrdil hned ve svém prvním závodě, když na pětikilometrové distanci získal stříbrnou medaili.

POHLED: Jílek má náturu Kanaďanů a Pogačara. Že byl zklamaný? No a co

Metoděj Jílek – vizitka

Datum narození: 11. června 2006
Místo narození: Praha, ČR
Trenér: Kalon Dobbin

Metoděj Jílek pózuje s bronzovou medailí z mistrovství světa. Pro české rychlobruslení to je první cenný kov v mužské kategorii.

Úspěchy Metoděje Jílka

Mistrovství světa (senioři)

  • Bronz – 10 000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar)
    (První medaile českého muže na MS v rychlobruslení)

Mistrovství světa juniorů

  • 2× zlato – Závod s hromadný startem a 5000 m, Mistrovství světa juniorů 2025 (Collalbo)

Světový pohár

  • 1. místo na trati 10 000 metrů v Heerenveenu (2025/26) – Jílek poprvé zvítězil ve Světovém poháru (12:29,63)
  • 1. místo – na trat 5000 metrů v Hamaru (2025/26) – Jílek zvítězil výkonem 6:07,58 s a zaznamenal traťový rekord, když pokořil zápis legendy Svena Kramera starý 16 let.
  • 1. místo – závod s hromadným startem v Inzellu (2025/26) – Jílek nadchl nečekaným triumfem díky úspěšnému sólovému úniku.

🥇 Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru 2025/26 na dlouhých tratích – nasbíral nejvíce bodů ve své kategorii (5000 m / 10 000 m).

🕒 Osobní rekordy Metoděje Jílka

  • 500 m 37,60 (18. 10. 2024, Inzell)
  • 1000 m 1:11,36 (18. 10. 2024, Inzell)
  • 1500 m: 1:43,91 (15. 11. 2025, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:32,52 (26. 10. 2025, Salt Lake City)
  • 5000 m: 6:01,98 (24. 1. 2026, Inzell)
  • 10 000 m: 12:29,63 (06. 12. 2025, Heerenveen)
Výsledky

