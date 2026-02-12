Kdy a kde sledovat rychlobruslení mužů na 10000 metrů na ZOH 2026 v TV?
- Česká televize přinese závod prostřednictvím webové platformy ČT sport Plus. Na programu ČT sport poběží živě hokej Česko vs. Francie.
|Datum:
|13. února (pátek) od 16:30
|Dějiště:
|Rychlobruslařský stadion Milán
|TV přenos
|Eurosport 1, HBO Max, ČT sport Plus
- Závod, ve kterém Metoděj Jílek pojede o druhou olympijskou medaili, můžete v televizi sledovat na stanici Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
Co čtvrtfinále hokejistek, hokej mužů či skeleton?
Závod Metoděje Jílka se koná souběžně s hokejovými zápasy českých reprezentací i první a druhou jízdou ve skeletonu žen (Anna Fernstädtová).
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanice ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Výsledky Metoděje Jílka na ZOH
Metoděj Jílek zažívá v Miláně olympijskou premiéru. Talent a ambice potvrdil hned ve svém prvním závodě, když na pětikilometrové distanci získal stříbrnou medaili.
|
Metoděj Jílek – vizitka
Datum narození: 11. června 2006
Místo narození: Praha, ČR
Trenér: Kalon Dobbin
Úspěchy Metoděje Jílka
Mistrovství světa (senioři)
- Bronz – 10 000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar)
(První medaile českého muže na MS v rychlobruslení)
Mistrovství světa juniorů
- 2× zlato – Závod s hromadný startem a 5000 m, Mistrovství světa juniorů 2025 (Collalbo)
Světový pohár
- 1. místo na trati 10 000 metrů v Heerenveenu (2025/26) – Jílek poprvé zvítězil ve Světovém poháru (12:29,63)
- 1. místo – na trat 5000 metrů v Hamaru (2025/26) – Jílek zvítězil výkonem 6:07,58 s a zaznamenal traťový rekord, když pokořil zápis legendy Svena Kramera starý 16 let.
- 1. místo – závod s hromadným startem v Inzellu (2025/26) – Jílek nadchl nečekaným triumfem díky úspěšnému sólovému úniku.
🥇 Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru 2025/26 na dlouhých tratích – nasbíral nejvíce bodů ve své kategorii (5000 m / 10 000 m).
🕒 Osobní rekordy Metoděje Jílka
- 500 m 37,60 (18. 10. 2024, Inzell)
- 1000 m 1:11,36 (18. 10. 2024, Inzell)
- 1500 m: 1:43,91 (15. 11. 2025, Salt Lake City)
- 3000 m: 3:32,52 (26. 10. 2025, Salt Lake City)
- 5000 m: 6:01,98 (24. 1. 2026, Inzell)
- 10 000 m: 12:29,63 (06. 12. 2025, Heerenveen)