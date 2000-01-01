náhledy
V posledním biatlonovém klání na olympijských hrách v Itálii vybojovala bronzovou medaili! A už při přejetí finišové lajny začala plakat. „Vůbec tomu nemůžu uvěřit,“ slzela Tereza Voborníková po závodě s hromadným startem i do televizních kamer. Připomeňte si předešlé české olympijské medaile z biatlonu.
Autor: Matthew Childs, Reuters
SOČI 2014: BRONZ JAROSLAVA SOUKUPA. Zahajovacím závodem na olympijských hrách v Soči byl mužský sprint. A hned v prvním klání se na stupních vítězů objevila česká vlajka! Jaroslav Soukup dokázal obě položky zastřílet čistě, čímž si vysloužil bronzovou medaili.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
SOČI 2014: STŘÍBRO ONDŘEJE MORAVCE. Ve stíhacím závodě Soukup na medailový úspěch nenavázal, ovšem na pódiu ho vystřídal kolega Ondřej Moravec. V ruském středisku trefil všech dvacet terčů, rychleji byl v cíli jen velikán Martin Fourcade.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
SOČI 2014: BRONZ ONDŘEJE MORAVCE. Ještě jednou se Moravcovi podařilo všechny čtyři položky odstřílet bez chyby. V závodě s hromadným startem. Tentokrát našel dva přemožitele, v královské disciplíně ale bral bronz. Ze Soči si tak odvezl dvě individuální medaile.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
SOČI 2014: STŘÍBRO SMÍŠENÉ ŠTAFETY. A třetí cenný kov Moravec přidal v mixu. Tam společně se Soukupem, Veronikou Vítkovou a Gabrielou Soukalovou vyválčili stříbro. Jen Norové tenkrát byli rychlejší.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
SOČI 2014: STŘÍBRO GABRIELY SOUKALOVÉ. Dlouho jela s nulou na kontě, až na poslední položce udělala jednu chybu. Stejně jako legendární Běloruska Darja Domračevová, která si v Rusku v závodě s hromadným startem jela pro zlato. Soukalová dojela dvacet sekund po ní a v královské disciplíně slavila stříbro.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
SOČI 2014: BRONZ ŽENSKÉ ŠTAFETY. Čtveřice ve složení Eva Puskarčíková, Soukalová, Jitka Landová a Vítková tehdy dojela čtvrtá, za vítězkami z Ukrajiny, druhými Ruskami a třetími Norkami. Domácí štafeta však byla zpětně diskvalifikována za doping, a tak českému kvartetu připadly bronzové medaile. Cenné kovy si Češky převzaly před třemi lety při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.
Autor: Luboš Vácha
PCHJONGČCHANG 2018: STŘÍBRO MICHALA KRČMÁŘE. V Koreji předvedl senzační vystoupení ve sprintu, na střelnici byl bezchybný. A statečně se rval i s tratí. Bojoval dokonce o nejcennější kov, který mu ale o 4,4 sekundy utekl. Přesto byl Michal Krčmář ze stříbra nadšený.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
PCHJONGČCHANG 2018: BRONZ VERONIKY VÍTKOVÉ. I ženský sprint na stupních vítězek přivítal českou vlaječku. O cenný kov se postarala Veronika Vítková, která i přes mráz a silný vítr udělala jedinou chybu. Na korejské olympiádě si tak vysloužila bronzovou medaili.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
ANTERSELVA 2026: BRONZ TEREZY VOBORNÍKOVÉ. V Pekingu Češi biatlonovou medaili nezískali a vypadalo to, že se jim to nepodaří ani v italském středisku. Ale v posledním závodě se blýskla Tereza Voborníková! Jako jediná z Češek nastoupila do závěrečného závodu s hromadným startem a díky jediné chybě na střelnici si dojela pro senzační bronz.
Autor: Matthew Childs, Reuters
ANTERSELVA 2026: BRONZ TEREZY VOBORNÍKOVÉ. Po závěrečné položce vyjížděla ze střelnice dokonce na vedoucí pozici, zezadu ji ovšem naháněly francouzské soupeřky. V posledním běžeckém kole sice Voborníková první místo neudržela, z medailové pozice se ale setřást nenechala. Cenný kov oslavila společně se zlatou Oceáne Michelonovou a stříbrnou Julií Simonovou.
Autor: Andrew Medichini, AP
ANTERSELVA 2026: BRONZ TEREZY VOBORNÍKOVÉ. „Běželo se mi docela dobře, a když jsem přijížděla na poslední střelbu, tak jsem se snažila rány pilovat a říkala si: Nenech si tu šanci vzít, musíš to zvládnout. Když jsem do posledního kola odjížděla první, tak jsem tomu vůbec nevěřila. A je neuvěřitelné, že jsem dojela třetí,“ komentovala dojatá Češka.
Autor: Andrew Medichini, AP