Od úspěšného Soči k senzaci Voborníkové. Když čeští biatlonisté září na hrách
Zimní olympiáda 2026
Zimní olympijské hry se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile
Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 účastní hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...
Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?
Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....
Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci
Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...
Příběhy souboje velmocí: čas na odplatu, šance pro génia. Kdo se stane hrdinou?
Mimořádná sportovní událost. Jeden z vrcholů her. Bitva, na kterou fanoušci netrpělivě čekají. Nablýskaná přehlídka největších hvězd současnosti. Pro řadu z nich největších zápas v kariéře. Nedělní...
16. den ZOH 2026 ONLINE: Program her vrcholí, Verona se chystá na zakončení
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají před sebou poslední den programu. Z českého týmu už jsou v akci jen běžkyně na lyžích, které čeká závod na 50 km klasickou technikou. Odpoledne...
Stříbro poslané do nebe. Skikrosař jel i pro tragicky zesnulou partnerku
Na téměř úplný závěr olympiády se italští fanoušci dočkali ještě jednoho senzačního zážitku. Finále mužského skikrosu si podmanili domácí závodníci, Simone Deromedis si impozantním způsobem dojel pro...
Být čtvrtý je jako být poslední, zadržoval slzy Slafkovský. Slováky mrzí kruté skóre
Od našeho zpravodaje v Itálii Další střet s favoritem, dalších šest obdržených branek. A nepopulární čtvrté místo navrch. Slovenští hokejisté marně vstřebávali konec olympijského turnaje, s Finskem se ještě po dvou třetinách...
Neviditelný soupeř sportovců. Viry dokážou zničit top formu i roky příprav
Jsou to potvory, které můžou i nejlíp připraveným sportovcům zkazit jejich výkon. Víte třeba, že viry, neviditelné mikroskopické částice, před půlstoletím nejspíš připravily hokejové reprezentanty o...
Slovensko - Finsko 1:6. Obhajoba bronzu nevyšla, sousedé se loučí debaklem
V Pekingu brali bronz, v Miláně na úspěch už nenavázali. Hokejisté Slovenska se tentokrát loučí s olympiádou s prázdnou, duel o třetí místo nezvládli. Finové v něm měli jasnou převahu, čtyřmi góly ve...
15. den ZOH 2026: Voborníková má bronz, Jílek v hromadném závodě čtrnáctý
Česká výprava slavila v sobotu zisk pátého cenného kovu na zimní olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Postarala se o něj biatlonistka Tereza Voborníková, která v závodě s hromadným startem...
Nolteová si ve dvojbobu spravila chuť, Američanky narušily německou hegemonii
Německé bobistky ovládly olympijský závod dvojbobů. Zlato z Pekingu suverénně obhájily Laura Nolteová s brzdařkou Deborah Leviovou před Lisou Buckwitzovou a Neele Schutenovou. Hegemonii německých...
Finále curlerů patří Kanadě, jejich krajanky vybojovaly v turnaji žen bronz
Kanadští curleři ve finále olympijského turnaje v Cortině d’Ampezzo porazili 9:6 Velkou Británii a získali první zlato od triumfu na hrách v Soči v roce 2014. Bronz získalo Švýcarsko, Češi při...
Rakouský čtyřbob se v Cortině převrátil. Pilot skončil v nemocnici
Nepříjemné a dramatické chvíle nabídla sobotní druhá jízda soutěže čtyřbobů na zimních olympijských hrách v Cortině. Rakouská posádka nezvládla průjezd tratí a po převrácení se dlouhé metry řítila...
Co to bylo za závod? Jílek vysvětluje. A sám nechápe: Jsem naštvaný... Nevím, co dělali
Od našeho zpravodaje v Itálii Jméno Metoděje Jílka přitáhlo české diváky i ke sledování jedné zvláštní rychlobruslařské disciplíny, závodu s hromadným startem. V milánském olympijském prostředí šlo krásně vidět, jak moc ho...
Jeď, nenech si to vzít, křičela Soukalová na Voborníkovou. Pak říkala: Jsem naměkko
Od našeho zpravodaje v Itálii V Soči 2014 byla Gabriela Soukalová první a až do této soboty i poslední českou olympijskou medailistkou z hromadného závodu biatlonistek. Ale už to neplatí. „A já jsem tu z toho úplně naměkko. Mám...