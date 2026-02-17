Byl to výmluvný pohled. Pětadvacetiletý McGrath krátce po startu netrefil branku, chytil „špicara“. Náskok 59 setin po prvním kole byl fuč. V tu chvíli věděl, že jeho sen o olympijském zlatě skončil.
Ani se nepokusil dojet do cílového prostoru, kde v tu chvíli slavili tři jeho soupeři. Přejel sjezdovku na druhou stranu, lehl si do sněhu. Sundal rukavice a brýle a jen tak ležel. Chtěl být sám.
OBRAZEM: Smutek osamělého lyžaře. Chtěl uctít dědečka, ale do cíle nedojel
„Dal jsem do toho všechno. Honím se za největším snem ze všech. Poslední týden jsem se snažil posbírat zlomené kousky svého srdce, aby se znovu rozbilo,“ vysvětlil svou reakci na Instagramu.
Pro jeho reakci měla pochopení například Lindsey Vonnová. „Jsem na tebe pyšná, ať se děje cokoliv,“ přidala pod příspěvkem.
McGrathovu frustraci ze zničeného snu navíc umocnil trenér jeho švýcarského soupeře Loica Meillarda, který stál zrovna v místě, kde pro McGratha závod skončil. Instinktivně zvedl ruce na znamení výhry svého svěřence. O to víc Nora bolelo, když tuhle reakci viděl.
„To byla jen malá kapka v mnohem větším kýči. Byl to pro mě šíleně těžký den mimo sport a zároveň nejtěžší sportovní den mého života,“ cituje ho norský web NRK. McGrath závod jel s černou páskou na rukávu. Chtěl tak uctít dědečka, který před několika dny zemřel.
Útěk mimo sjezdovku vysvětlil tím, že ho přemohly emoce. Po závodě prostě chtěl být sám. „Ale našli mě tam fotografové, tak toho času moc nebylo. Pořád myslím na to, abych to zpracoval. Bude to opravdu těžké,“ řekl.
Byla reakce soupeřova trenéra škodolibá?
Na reakci švýcarského trenéra zareagoval po závodě norský trenér Michael Rottensteiner. Televizi TV2 řekl, že za ním šel a vynadal mu. „Je to nesportovní chování. Řekl jsem mu, že s ním už nebudu mluvit,“ řekl stanici.
O neadekvátní reakci pak hovoří i další. „Bylo to trochu nesportovní. Chápu, že je šťastný, že na olympiádě už získali tři zlaté. Už toho slavili dost,“ přidal se například někdejší olympijský vítěz Kjetil André Aamodt.
Podle webu švýcarský trenér později řekl, že neměl radost z toho, co se stalo McGrathovi, ale z toho, že Meillard vyhrál. „Je mi Atleho líto,“ uvedl.
Kouče se zastal i bronzový Nor Henrik Kristoffersen. „Je v tom hodně emocí a podobných věcí, na tom není nic špatného. Švýcarské trenéry znám dobře a jsou to milí a příjemní lidé,“ řekl.