Neviděl jsem na boule, láteřil debutant Kroupa. A teď hlavně nevykydnout

Matěj Tomíček
  14:38
Od našeho zpravodaje v Itálii - Sebevědomí mu nechybí. A proč by mělo, vždyť je juniorským mistrem světa v dualech. I proto už před startem olympijské kvalifikace v singlu otevřeně přiznával, že chce do finále. Že věří, že na to má. A Matyáš Kroupa, 19letý debutant na hrách v Livignu, věří stále, i přesto, že to z první kvalifikační jízdy, ve které skončil čtyřiadvacátý, nevyšlo. „Jsem nadšený z toho, že jsem ji hlavně dal v kuse,“ vyprávěl v Aerials & Moguls Parku. Druhou šanci bude mít ve čtvrtek.
Matyáš Kroupa v akci během kvalifikace mužů v boulích. (10. února 2026) | foto: Dylan MartinezAP

Bylo by pochopitelné, kdyby ho v 19 letech při prvním startu na olympijských hrách přemohla nervozita.

Ta ale Matyáše Kroupu v úterý v Livignu nesvazovala.

Zbavil se jí už o den dřív.

„Včera jsem trochu nervózní byl, protože na sebe sám tlačím, chci výsledek. Ale večer jsem se mentálně nastavil tak, že to dopadne, jak to dopadne. Jsem tu jako historicky druhý Čech, který si místo poctivě vyjel, což je úspěch jako prase. S tím jsem do toho šel,“ popisoval své pocity.

Zatímco dopoledne v malebném městečku na dohled švýcarských hranic svítilo slunce, při prvních jízdách boulařů se začalo zatahovat.

Matyáš Kroupa v akci během kvalifikace mužů v boulích. (10. února 2026)

A ano… Kroupa se na trať vydal až jako předposlední, když mraky veškeré paprsky překryly.

„Normálně startovní číslo nehraje roli, po třiceti lidech se trať nijak nemění. Jen ta viditelnost, první ji mohli mít trochu lepší, ale to neovlivníte,“ krčil rameny.

Horší viditelnost si vlastně nemohl vyzkoušet ani v trénincích, při kterých v Livignu rovněž bylo krásně a na boule šlo vidět daleko líp.

Kroupa do finále jízdy v boulích přímo nepostoupil, litoval slabé viditelnosti

„A já se při nich cítil skvěle, jelo se mi krásně, dal jsem dvě perfektní jízdy, které by byly třeba na 75 bodů. Pak přijde kvalifikace, já skočím horní skok, dopadnu a vůbec nevidím tvar boulí. Složité, s člověkem to trochu zamává,“ přiznal.

Dělat se s tím nic moc nedalo.

Ještě před startem vyměnil brýle, aby byly trochu jasnější, ale když se obloha zatáhne, je viditelnost reálně tak či tak horší.

„Pomoct může jen to, že má člověk tu trať tak strašně najetou, že ji pojede po paměti a bude tomu věřit. Ale je tam větší riziko,“ vysvětluje.

V Livignu není náhodou

Jak se ke svému sportu vlastně dostal?

To takhle jednou táta kamaráda pozval jeho o pět let mladšího bráchu, aby si boule v Jeseníkách vyzkoušel. Matyáše to ale zajímalo taky, jen hlavně nechtěl dělat akrobatické lyžování jako Aleš Valenta.

4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž dojel pátý ve finále sprintu, biatlonisté jedou vytrvalostní závod

Když si boule poprvé sjel, okamžitě ho chytly, byť mu mnozí říkali, že to určitě nikam daleko nedotáhne, vždyť mu bylo už dvanáct. On se ale nedal a usmyslel si, že všem ukáže.

Že se jednou podívá na olympiádu.

Rok co rok tvrdě dřel, dostal se do reprezentace a u toho si udělal výuční list na automechanika. I maturitu si plánuje dokončit, kdyby cokoliv. No a loni v lednu se v dualech, tedy druhé disciplíně, která ho na hrách čeká v neděli, stal juniorským mistrem světa.

To v singlech mu podle žebříčku patří až 34. příčka a do Livigna vyrazilo jen 30 nejlepších boulařů. Tak co on tady? Po realokaci, kdy na hrách mohou závodit pouze čtyři sportovci dané země, se mezi vybrané dostal.

O tom, že se mu sen skutečně splní, se dozvěděl až v polovině ledna na Světovém poháru v americkém Waterville, kde přiznal, že z toho byl i lehce emočně rozhozený. Vzpomínal na všechny ty roky dřiny, pádů, neúspěchů, které prožil a které vyvrcholily právě v tenhle moment.

Navíc tam skončil dvanáctý.

Mezi elitou.

„Je to ujištění, že na olympiádě nebudu náhodou,“ líčil.

Na čtvrtek budu připravený

Poslední dny před odjezdem do Itálie trávil ve Finsku, kde piloval formu.

Livigno vlastně dobře zná, loni tady závodil ve Světovém poháru. V pátek pochopitelně vyrazil na slavnostní zahájení, své první hry si touží užít všemi doušky.

Své první dojmy sepsal i na Instagram: „Když se ohlédnu zpátky, vidím malého kluka, který si jen hrál na sněhu a snil o tom, kam až ho lyže můžou jednou zavést.“

„Dnes mám možnost stát na startu olympijských her a reprezentovat svou zemi. Je to pro mě obrovská čest a zároveň připomínka všech let práce, pádů, pochybností i radosti z malých kroků vpřed.“
„Jsem nesmírně vděčný své rodině, přátelům, trenérům a všem, kteří mě na téhle cestě podporovali, věřili mi a stáli při mně i ve chvílích, kdy to nebylo jednoduché. Pokora, Vděčnost, Láska.“

Malý já by na mě byl pyšný. Boulař Kroupa si olympiádou plní sen a netají: Chci finále!

Se všemi těmito pocity v úterý nastoupil do první kvalifikační jízdy v singlu, při které byl hlavně rád, že ji zvládl bez velké chyby.

„Jen co se týče lyžování, moc spokojený nejsem kvůli té horší viditelnosti. Neviděl jsem tvar boulí tak, jak bych chtěl, nebylo to komfortní, nejčistší ani nejagresivnější. Mám aspoň nějaký základ, na kterém budu stavět,“ vyprávěl po 24. místě, na kterém mu k postupu do finále scházelo sedm bodů.

Druhé kolo mají boulaři ve čtvrtek, do finále, které je na programu hned poté, postoupí znovu deset nejlepších. Den volna se tak Kroupovi bude hodit, byť zároveň jde o nezvyklou situaci, ve Světových pohárech nic podobného nezažívá.

Matyáš Kroupa v akci během kvalifikace mužů v boulích. (10. února 2026)
Matyáš Kroupa v akci během kvalifikace mužů v boulích. (10. února 2026)
Matyáš Kroupa v akci během kvalifikace mužů v boulích. (10. února 2026)
Český akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.
„Obvyklé to není a znamená to pro mě tady sedm dní v zápřahu. Moc si neodpočinu, protože nechci před druhou kvalifikací úplně vykydnout. Uděláme kondiční přípravu, vizualizaci, videokoučink, rozbor. Věřím, že budu připravený,“ tvrdí.

S čím pak půjde do druhé kvalifikační jízdy?

Věří, že na 75 bodů, které by k postupu mezi dvacet nejlepších mělo stačit, v pohodě má. Zvažuje, že přidá i obtížnější triky, byť i ty úterní rozhodčí hodnotili dobře.

„Možná bude stačit, když vyklidním lyžování, vyčistím jízdu a jako celek to dá, co budu potřebovat. Ještě to probereme. A když třeba o místo nebo o dvě nepostoupím, bude mě to sice mrzet, ale pořád půjde o super výsledek. Už jen to, že jsem tady, je skvělé,“ má jasno.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zvlášť, když tím jeho olympijská štace stále nekončí. V neděli ho čekají ještě dualy, tedy paralelní jízda proti jednomu ze soupeřů, v níž je právě juniorským mistrem světa.

„Už teď jsem měl v Livignu skvělou podporu, ale na víkend přijede ještě rodina, známí, strašně se těším,“ usmívá se.

A kdo ví, třeba už za čtyři roky ho na dalších hrách doprovodí jeho mladší brácha, který je prý podobně talentovaný a navíc kombinuje boule s akrobatickým lyžováním.

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Vytrvalostní závod mužů. Hornig bojuje o top dvacítku

Sledujeme online
Vítězslav Hornig z Česka střílí při nástřelu. (10. února 2026)

Individuální klání biatlonistů v programu olympijských her startují v úterý vytrvalostním závodem mužů. Zapojí se do něj i kvarteto českých reprezentantů. Na jaký výsledek v Anterselvě dosáhnou?...

10. února 2026  10:45,  aktualizováno  14:39

4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž dojel pátý ve finále sprintu, biatlonisté jedou vytrvalostní závod

Sledujeme online
Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Slibný start do čtvrtého dne olympijského programu obstaral běžec na lyžích Jiří Tuž, který prošel ve sprintu až do boje o medaile a ve finále obsadil páté místo. V Cortině nastoupily lyžařky do...

10. února 2026  13:11,  aktualizováno  14:13

Běžec Tuž dojel ve sprintu na pátém místě. Zlato získal suverénní Klaebo

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Český běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo v hvězdně obsazeném finále olympijského sprintu klasickou technikou. Závodem skvěle procházel už od kvalifikace, kde zajel čtvrtý nejlepší čas. Ve...

10. února 2026  13:25,  aktualizováno  14:05

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20,  aktualizováno  10. 2. 13:40

Davidová opět trénuje: Neuměla jsem před štafetou poznat, že to bude až tak hrozné

Markéta Davidová vrátila na olympijské tratě, mluvila také s novináři (10....

Od našeho zpravodaje v Itálii Po dni, kdy v areálu v Anterselvě vůbec nelyžovala, se Markéta Davidová vrátila na olympijské tratě. Stále je ve hře, že nastoupí v sobotu do sprintu. Ale rozhodující bude její zdravotní stav i...

10. února 2026  13:35

Alpské lyžování na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere

České naděje, světové hvězdy, naprosto ikonické sjezdovky. Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídne skvělou podívanou. Ženy závodí v Cortině, muži v...

9. února 2026  10:18,  aktualizováno  10. 2. 13:32

Běžecké lyžování na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Český běžec na lyžích Jiří Tuž

Čeští běžci na lyžích už sice nepatří ke světové elitě, na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině se přesto pustí do zajímavých závodů. V přehledném textu najdete kompletní program disciplíny,...

7. února 2026,  aktualizováno  10. 2. 13:28

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

10. února 2026  8:29,  aktualizováno  13:24

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

9. února 2026  23:32,  aktualizováno  10. 2. 13:10

Pozornost patřila i jemu. Jake Paul prožíval zlatý závod Leerdamové po svém

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Slzy, objetí a výrazná show v hledišti. Zatímco rychlobruslařka Jutta Leerdamová na oválu v Miláně přepisovala olympijské rekordy a dojela si pro zlato na 1 000 metrů, v pozornosti kamer byl i její...

10. února 2026  12:09

