Malý já by na mě byl pyšný. Boulař Kroupa si olympiádou plní sen a netají: Chci finále!

Český akrobatický lyžař Matyáš Kroupa. | foto: Action Press / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Václav Havlíček
  12:00
Bylo mu dvanáct, zvládal teprve základní triky, přesto si dal do hlavy sen: „Chci na olympiádu!“ Z dětského přání se o sedm let později stává realita. Devatenáctiletý akrobatický lyžař Matyáš Kroupa vyhlíží svoji první účast pod pěti kruhy. „Těším se nesmírně. Chci předvést co nejlepší možný výkon,“ hlásil pro iDNES Premium z předolympijského soustředění ve finské Ruce. „Snažím se tu natrénovat olympijskou jízdu,“ prozradil.

Kroupa jezdí v boulích a na hrách se představí ve dvou disciplínách. Kromě klasické podoby závodu, která je na ZOH zavedená, ho čeká i novinka – paralelní jízda.

V ní na jednom svahu bojují zároveň dva soupeři. Oba se snaží získat co nejvíc bodů, z nichž hlavní položku tvoří styl jízdy, menší část pak dosažený čas a provedení skoků.

Do dalšího kola postupuje ten lepší, de facto jde o formát play off.

A právě v paralelní jízdě, takzvaných dualech, získal Kroupa loni v lednu zlato z juniorského světového šampionátu, což se mu podařilo jako druhému Čechovi v historii. „Ještě týden mi nedocházelo, že jsem mistr světa,“ svěřil se tenkrát.

Ve Waterville jsem si do poslední chvíle nechtěl dávat do hlavy fakt, že jedu o účast na olympiádě. A pak když to vyšlo… byl jsem z toho emočně rozložený.

