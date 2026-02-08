Kroupa jezdí v boulích a na hrách se představí ve dvou disciplínách. Kromě klasické podoby závodu, která je na ZOH zavedená, ho čeká i novinka – paralelní jízda.
V ní na jednom svahu bojují zároveň dva soupeři. Oba se snaží získat co nejvíc bodů, z nichž hlavní položku tvoří styl jízdy, menší část pak dosažený čas a provedení skoků.
Do dalšího kola postupuje ten lepší, de facto jde o formát play off.
A právě v paralelní jízdě, takzvaných dualech, získal Kroupa loni v lednu zlato z juniorského světového šampionátu, což se mu podařilo jako druhému Čechovi v historii. „Ještě týden mi nedocházelo, že jsem mistr světa,“ svěřil se tenkrát.
Ve Waterville jsem si do poslední chvíle nechtěl dávat do hlavy fakt, že jedu o účast na olympiádě. A pak když to vyšlo… byl jsem z toho emočně rozložený.