Boulař Kroupa do finále nepostoupil, šanci bude mít ještě v paralelní jízdě

Devatenáctiletý Kroupa nevyužil ani druhou šanci dostat se do finálové dvacítky. Po úterním 24. místě, kdy přímo postoupilo deset nejlepších, dnes v boulích vyjel mimo trať a ke skoku se vůbec nedostal.
Vzhledem k tomu, že startoval jako předposlední, věděl, že na finále potřebuje přes 75 bodů a musí riskovat. Snažil se zajet lépe než v tréninku. „Bohužel jsem tam udělal chybičku na jedné bouli, přepadával jsem přes boule a rozjely se mi nohy. Chytla mě boule, takže jsem nedokázal pokračovat dál v jízdě,“ popsal pro ČTK kritický okamžik.
|
6. den ZOH 2026 ONLINE: Kroupa v boulích nedokončil, Ledecká pojede super-G
Úroveň druhého kvalifikačního kola zvedly skvělé podmínky, místo úterní zatažené oblohy bylo v Livignu znovu jasno a viditelnost se výrazně zlepšila. „Proto zajelo (výborně) strašně moc lidí. Dneska to sedělo každému, takže rozhodovalo fakt jenom to, kdo to bude schopný udržet na tom limitu a kdo ne,“ konstatoval Kroupa.
Kvalifikaci vyhrál Japonec Ikuma Horišima, hned napoprvé postoupili do finále také obhájce prvenství Švéd Walter Wallberg či hvězdný Kanaďan Mikaël Kingsbury.
Kroupa bude mít šanci ještě v nedělní paralelní jízdě, v níž je juniorským mistrem světa. Rád by minimálně postoupil z prvního kola, ale hodně bude záležet na losu. „Můžu chytnout někoho srovnatelného a můžu mít šanci na postup, nebo chytnu někoho z první desítky a prostě ta šance na postup tam najednou není,“ řekl český freestyle lyžař. „Na ty dualy jsem tady na olympiádě zvědavý, protože to bude premiéra, ale za mě jsou víc o náhodě,“ dodal.