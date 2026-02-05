Poslední olympiáda je moc silný moment. Letos jsem pořád brečela, říká Sáblíková

Martina Sáblíková. Dávno tomu je, kdy jí říkali Popelka z rybníka. Ze země bez ledového oválu a z bojových podmínek nevytopených srubů se probila na trůn královny světového rychlobruslení. Obrovský dříč ze Žďáru, emotivní žena, mnohokrát o sobě pochybující, ale zas a znovu vítězící, dává v 38 letech bojům pod pěti kruhy sbohem. | foto: Reichová Barbora /ČOV

Tomáš Macek
Dávno tomu je, kdy jí říkali Popelka z rybníka. Ze země bez ledového oválu a z bojových podmínek nevytopených srubů se probila na trůn královny světového rychlobruslení. Obrovská dříčka ze Žďáru, emotivní žena, mnohokrát o sobě pochybující, ale zas a znovu vítězící. Martina Sáblíková dává v 38 letech bojům pod pěti kruhy sbohem.

Kdybyste měla třemi slovy vyjádřit, co pro vás znamená olympiáda, jaká vyberete?
Čest. Úžas. A sen. Rozumějte splněný sen.

Kdysi jste říkala: Olympiáda, to je prostě pecka.
No jo, už jsem starší, používám i jiné výrazy.

Která z té spousty olympijských vzpomínek je nejkrásnější?
Určitě Vancouver 2010. Obrovskou váhu pro mě měla i moje poslední, hodně nečekaná medaile z Pekingu 2022, ovšem první zlatou na trojce nemůže nic přebít.

Chodili kolem obloukem a vzbudili mě až hodinu dvacet před startem pětky. Nalili do mě kafe a až pak jsem se šla rozcvičit.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato

Skikrosařka Lucie Krausová.

Možná se blíží další zlatá éra českého skikrosu. Před dvěma dekádami medaile pravidelně vozil dvojnásobný mistr světa Tomáš Kraus, který teď jako trenér dohlíží na kariéru své dcery Lucie. Zdá se, že...

Poslední olympiáda je moc silný moment. Letos jsem pořád brečela, říká Sáblíková

Martina Sáblíková. Dávno tomu je, kdy jí říkali Popelka z rybníka. Ze...

Dávno tomu je, kdy jí říkali Popelka z rybníka. Ze země bez ledového oválu a z bojových podmínek nevytopených srubů se probila na trůn královny světového rychlobruslení. Obrovská dříčka ze Žďáru,...

5. února 2026

Na olympiádu bude Nečas fit, tvrdí trenér. Colorado se bez něj ale musí ještě obejít

Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Společně dali za Colorado už spoustu gólů. Na...

Hokejový útočník Martin Nečas ve středu, pár dní před prvním zápasem české reprezentace na olympijských hrách, vynechá kvůli zranění třetí zápas Colorada v NHL za sebou. Trenér Avalanche Jared Bednar...

4. února 2026  21:44

Na olympiádě se uvedli první Češi. Curleři Zelingrová a Chabičovský podlehli Kanadě

Český curler Vít Chabičovský během prvního klání na olympiádě.

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, kteří jako první čeští sportovci zasáhli do programu olympijských her v Miláně a v Cortině d’Ampezzo, zahájili turnaj smíšených dvojic porážkou s Kanadou....

4. února 2026  21:22

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

4. února 2026,  aktualizováno  20:49

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

4. února 2026  20:46

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartovala 4. února soutěž smíšených...

4. února 2026  20:42

Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové

Trenér Tomáš Bank s Ester Ledeckou.

Od našich zpravodajů v Itálii Jeho svěřenkyně v těchto dnech pobývá v Livignu a připravuje se na svůj nedělní pokus o olympijský zlatý hattrick na snowboardu, ale její lyžařský trenér Tomáš Bank už je s dalšími členkami české...

4. února 2026  20:30

Rady od bráchy? Jen občas. A teď zahnat olympijské zklamání, touží Přibylová

České hokejistky na olympijských hrách v Pekingu při druhém vystoupení v...

Když se Přibylovic rodina setká na Vánoce, dárky a koledy se zase až tolik neřeší. „Hokej je téma vždy,“ usměje se Matěj Přibyl, útočník extraligových Vítkovic. Během zimní olympiády se z hráče stane...

4. února 2026

Jágr, Kvitová či Krpálek. A teď Pastrňák s Charvátovou. Když hvězdy nesou vlajku

Hokejista David Pastrňák bude vlajkonošem české výpravy při zahájení...

Zahájení olympijských her vždy bývá extrémně sledovanou událostí po celé planetě. A nést při něm vlajku své země? To je prvotřídní pocta. V pátek při startu zimního svátku v Miláně a Cortině...

4. února 2026  19:48

Vlajku při zahájení olympijských her ponesou Pastrňák a Charvátová

Lucie Charvátová pózuje s českou vlajkou.

Českými vlajkonoši na pátečním zahájení olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová. Navážou na krasobruslaře Michala Březinu a...

4. února 2026  19:08

Tým na vzestupu s velkou zbraní. Experti před OH radí favoritům: Na Čechy pozor!

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Za hlavní adepty na olympijské zlato se nepovažují, při pohledu na ostatní soupisky ani nemohou. Ale že by tím šance národního týmu na medaili automaticky padaly? Zvlášť na krátkodobých akcích...

4. února 2026  18:45

Novináři v olympijském pravěku: Aktuálně znamenalo šest dní poté a Sekora perlil

CURLING PŘED 90 LETY. Britové jsou připraveni k utkání na zimních olympijských...

Stálo to spoustu debat a přemlouvání, ale osmadvacet let po prvních letních olympijských hrách se své premiéry konečně dočkala i zimní olympiáda. Akce v Chamonix v roce 1924 nebyla novou zkušeností...

4. února 2026  16:45

