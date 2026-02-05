Kdybyste měla třemi slovy vyjádřit, co pro vás znamená olympiáda, jaká vyberete?
Čest. Úžas. A sen. Rozumějte splněný sen.
Kdysi jste říkala: Olympiáda, to je prostě pecka.
No jo, už jsem starší, používám i jiné výrazy.
Která z té spousty olympijských vzpomínek je nejkrásnější?
Určitě Vancouver 2010. Obrovskou váhu pro mě měla i moje poslední, hodně nečekaná medaile z Pekingu 2022, ovšem první zlatou na trojce nemůže nic přebít.
Chodili kolem obloukem a vzbudili mě až hodinu dvacet před startem pětky. Nalili do mě kafe a až pak jsem se šla rozcvičit.