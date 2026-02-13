Nejstrašnějších i nejkrásnějších 12 kol v životě. Jak odchází Martina Sáblíková

Nemoc vzala 38leté Češce šanci bojovat o přední příčky.
S čímž byla smířena.
Ale nenastoupit vůbec? Takový scénář si odmítala připustit.
A tak startovala. Byť současně doznávala: „Nejsem schopná vůbec ničeho. Jdu pět pater do pokoje a ve třetím si musím dát pauzu.“
Kouč Petr Novák trpěl u dráhy s ní. „Martina nemá kyslík, sedlo jí to na plíce, má ucpané nosní dutiny. Kdyby si tak strašně moc nepřála na téhle olympiádě nastoupit, určitě bych ji jet nenechal.“
Byla to úžasná jízda kariérou. Nic na ní nezmění velké trápení na trati. Jak že to kdysi prohlásila? „Žila jsem si svůj sen.“