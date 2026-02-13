A co s tou patnáctistovkou? Sáblíková a Zdráhalová vymyslely originální plán

Tomáš Macek
  14:48
Od našeho zpravodaje v Itálii - Přála by si snad ještě jinou rozlučku s olympiádami, než jakou jí přichystali diváci i soupeřky po závodě na 5000 metrů? Dá se to vůbec přebít? I takové dilema nyní řeší rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková (vpravo) a Nikola Zdráhalová na tréninku, 5....

Rychlobruslařka Martina Sáblíková (vpravo) a Nikola Zdráhalová na tréninku, 5. února 2026. | foto: ČTK

Poslední olympijský start pro Martinu Sáblíkovou. (12. února 2026)
Stále je tu totiž závod na 1500 metrů, který bude v programu her 20. února a do nějž se ze Světového poháru také kvalifikovala.

„Věřím, že za nějaké tři čtyři dny bude Martina zdravotně dobrá,“ říká kouč Petr Novák. „Jde o kratší závod, mohla by z něj mít dobrý pocit. Největší napětí už z ní spadlo. Bála se, že si tady ani jednou nestoupne na start, že na své šesté olympiádě vůbec nic neodjede.“

Pak dodá: „Ale uvidíme, jestli tu patnáctistovku bude chtít absolvovat.“

V tom je právě ten problém. Sáblíková momentálně nechce. „Možná se o tom budu s Petrem ještě trochu dohadovat,“ naznačila.

Což o to, v hale příští pátek určitě bude. Ale dost možná ani jako závodnice – a ani jako divačka.

S partnerkou Nikolou Zdráhalovou, pro kterou je 1500 metrů hlavní tratí, totiž vymyslely originální plán.

„Nikola mě poprosila, jestli bych jí mohla stát na střídací rovince, až pojede, a ukazovat mezičasy. Takže tam možná budu v trochu jiné roli,“ prozradila Sáblíková.

Souhlasil by trenér?

„My ho přesvědčíme,“ usmála se Zdráhalová.

Sáblíková: Co se dělo po závodě, bylo pro mě nepředstavitelné. Velké díky všem

Vlastně by šlo o symboliku jiného druhu, o pomyslný přestup z pozice závodnice na post trenérky, který se v následujících letech možná stane pro Sáblíkovou realitou.

Před hrami a onemocněním se přitom ještě vyjadřovala, že trať 1500 metrů možná v Miláně zkusí.

V minulosti na ní startovala při olympiádě pouze jednou, ve Vancouveru 2010, kde senzačně získala bronz. Na následujících hrách se sice vždy na patnáctistovku kvalifikovala, ale vynechávala ji, protože byla v programu her vklíněna mezi závody na 3000 a 5000 metrů. A Sáblíková tudíž nechtěla tříštit síly.

Tentokrát se však patnáctistovka pojede až po obou nejdelších tratích.

„Samozřejmě každý start na olympiádě je něčím úžasným,“ říká Sáblíková, stále kašlající a obtížně dýchající. „Ale to, co jsem zažila po pětce a jaké loučení mi lidé v hale připravili, bylo v mých očích tou nejhezčí tečkou za olympiádami, jakou jsem mohla prožít.“

Martina Sáblíková, Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová před odletem na olympijské hry.

Zdráhalová je na trati 1500 metrů sedmou ženou celkového pořadí Světového poháru a Novák ujišťuje: „Má větší šanci dopadnout lépe než na tisícovce, kde skončila desátá.“

Ale i když bude Sáblíková při závodě své partnerky v trenérské roli, ještě jednou v kariéře by se měla postavit na start závodu, i když už ne pod pěti kruhy.

Nizozemský Heerenveen hostí od 5. do 8. března v nejslavnější rychlobruslařské hale mistrovství světa ve víceboji. A tam, před nizozemskými fanoušky, kteří ji tolik obdivovali, a na šampionátu, na němž pětkrát triumfovala, by měla říct definitivní sbohem.

„Třeba se dá Martina do té doby natolik dohromady, že v Heerenveenu všem ukáže, jak i na olympiádu byla připravená dobře,“ říká Novák.

Výsledky

