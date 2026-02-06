Martina Sáblíková na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně

Loučení Martiny Sáblíkové s kariérou patří mezi největší příběhy zimních olympijských her 2026. Fenomenální česká rychlobruslařka začala „létat“ po olympijských kluzištích už před dvaceti lety v Turíně a nyní se v Miláně chystá na poslední souboje o medaile. V našem přehledu najdete kdy a do jakých závodů se postaví, i další informace.

Martina Sáblíková na trati 3000 metrů v Inzellu. | foto: AP

  • Martina Sáblíková ze všech olympiád kromě své první (Turín 2006) přivezla medaile
  • Rychlobruslení se díky ní stalo v Česku sledovaným sportem
  • Je specialistkou na dlouhé tratě 3000 a 5000 metrů
  • Patří mezi nejúspěšnější české olympioniky všech dob. Je inspirací pro mladé sportovce a ikonou českého zimního sportu.

Program Martiny Sáblíkové na ZOH 2026 v Miláně:

DatumDisciplínaČasUmístění
7. února (sobota)závod žen na 3000 metrů16:00
12. února (čtvrtek)závod žen na 5000 metrů16:30
20. února (pátek)závod žen na 1500 metrů16:30

Poslední olympiáda je moc silný moment. Letos jsem pořád brečela, říká Sáblíková

Martina Sáblíková

Datum narození: 27. listopadu 1987
Místo narození: Nové Město na Moravě, ČR
Trenér: Petr Novák

Martina Sáblíková se raduje z bronzové medaile ze závodu mistrovství světa na...

🏅 Úspěchy Martiny Sáblíkové:

  • Olympijské hry:
    • 3× zlato (5000 m – 2010 Vancouver, 2014 Soči; 3000 m – 2010 Vancouver)
    • 2× stříbro (3000 m – 2014 Soči, 5000 m – 2018 Pchjongčchang)
    • 2× bronz (1500 m – 2010 Vancouver, 3000 m – 2018 Pchjongčchang)
  • Mistrovství světa na jednotlivých tratích:
    • 21× zlato
    • 9× stříbro
    • 5× bronz
    • Celkem 35 medailí (16× zlato, 7× stříbro, 4× bronz)
    • Mistrovství Evropy ve víceboji:
    • 5× zlato
    • 3× stříbro
    • 3× bronz
  • Světový pohár:
    • 13× celková vítězka

🕒 Osobní rekordy

  • 500 m: 39,23 s (07. 03. 2015, Calgary)
  • 1000 m: 1:15,86 (14. 11. 2015, Calgary)
  • 1500 m: 1:53,44 (21. 11. 2015, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:52,02 (09. 03. 2019, Salt Lake City)
  • 5000 m: 6:41,18 (15. 02. 2020, Salt Lake City)
  • 10 000 m: 13:48,33 (15. 03. 2007, Calgary)

Výsledky Martiny Sáblíkové na olympiádách:

Olympijské hryDatumDisciplínaVýsledek
Peking 20225.2.2022 9:303000 m FINÁLE4. místo
10.2.2022 13:005000 m FINÁLE3. místo
Pchjongčchang 201810.2.2018 12:003000 m FINÁLE4. místo
16.2.2018 12:005000 m FINÁLE2. místo
Soči 20149.2.2014 12:303000 m FINÁLE2. místo
19.2.2014 14:305000 m FINÁLE1. místo
Vancouver 201014.2.2010 22:003000 m FINÁLE1. místo
22.2.2010 0:001500 m FINÁLE3. místo
24.2.2010 22:005000 m FINÁLE1. místo
Turín 200612.2.2006 16:303000 m FINÁLE7. místo
25.2.2006 16:305000 m FINÁLE4. místo
6. února 2026  14:15

