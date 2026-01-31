Uvolněná a dojatá. Ale olympiáda bude o Metodějovi, ne o mně, říká Sáblíková

Markéta Plšková
  16:20
Pro jednoho první, pro druhou úplně poslední. Ale oba se těší stejně. Zatímco talentovaný Metoděj Jílek odlétal na své premiérové olympijské hry, Martina Sáblíková se v Itálii rozloučí s úspěchy napěchovanou kariérou. Oba ještě společně s Nikolou Zdráhalovou už do dějiště her odcestovali. A na pražském letišti překypovali čeští rychlobruslaři skvělou náladou.

„Bude to pro mě super zážitek,“ ihned spouští nejmladší Jílek, který na odletový terminál dorazil jako první v doprovodu svého tatínka. „Poprvé budu startovat na tak velké akci, nemůžu se dočkat. Moc se těším, až budeme závodit.“

Aby nic nepodcenil, vyrazil do blízké Itálie s respirátorem. „Hlavně na letištích a v letadle je to hodně nebezpečné. Klimatizace, někdo může zakašlat a blbou náhodou prostě chytnete nemoc. Určitě to nechci riskovat.“

Triumf ve Světovém poháru? Jen vedlejší produkt, hlavní cíl je olympiáda, říká Jílek

Vždyť si také moc dobře uvědomuje, o co může na olympiádě bojovat. V posledních měsících 19letý mladík ukazoval, čeho je na rychlobruslařské dráze schopný. A že se rozhodně nebojí starších a zkušenějších soupeřů.

Dokonce taková legenda jako Sáblíková hned vyhrkne: „Tahle olympiáda bude o Metym, ne o mně.“

Žena, která v České republice rychlobruslení proslavila a pobláznila snad všechny sportovní fanoušky, přichází asi 25 minut po Jílkovi. V klidu, vysmátá, po boku Zdráhalové.

Obě vypadají v dobrém rozpoložení, s sebou si nesou velkého plyšáka z pohádky Lilo a Stitch. „Byl zakoupený v Americe na prvním Světovém poháru a od té doby s námi cestuje. Je to náš maskot,“ hned vysvětluje Zdráhalová, která nedávno ovládla mistrovství Evropy.

Nikola Zdráhalová před odletem na olympijské hry.

„V hlavě to teď nemám,“ uklidňuje. „Ale samozřejmě to byl velký úspěch, který bych nikdy nečekala. Na olympiádu žádné cíle nemám, ale moc se těším. Je to moje druhá sezona od návratu, vůbec jsem nepředpokládala, že bych se mohla kvalifikovat na olympiádu.“

Ale kvalifikovala. A kromě vlastních závodů bude podporovat i přítelkyni Sáblíkovou. „I kvůli tomu jsem se vracela, nechtěla jsem ji nechat samotnou. Když jsme spolu, tak se i ona má lépe. Není to nic jednoduchého, ale věřím, že to zvládne a že ji tou oporou stále budu. A že kariéru ukončí, jak bude chtít.“

Sáblíková na olympijských hrách startovala poprvé před dvaceti lety. Rovněž v Itálii. V Turíně. Od té doby posbírala v závodech pod pěti kruhy sedm medailí, z toho tři zlata.

„V Turíně pro mě byl největší zážitek asi zahájení. Nošení vlajky, kdy jsem se bála, že s ní nebudu umět mávat a něco pokazím. To byla hrozná zodpovědnost, na to si pamatuju,“ vypráví.

I letos mohla být českou vlajkonoškou. Však by vás asi na první dobrou nenapadl nikdo jiný.

„Ale s těžkým srdcem jsem to musela odmítnout,“ prozradila. „Další den mám závod, tak do něj chci jít s tím, že jsem pro to udělala maximum, ať to dopadne jak to dopadne.“

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová před odletem na olympijské hry.
Martina Sáblíková, Petr Novák a Nikola Zdráhalová před odletem na olympijské...

A Zdráhalová s Jílkem jí určitě budou přát, ať to dopadne co nejlépe.

„Martina je super kamarádka, vždy ráda pomůže se vším, co potřebuju,“ říká jediný muž české výpravy. Jeho tatínek také po chvíli Sáblíkovou prosí, ať na jeho syna dohlédne. „To zvládneme,“ odpovídá 38letá rychlobruslařka s úsměvem.

Než se vypraví na kontrolu a ke svému gatu, ještě všichni tři podepisují kartičky se svými fotkami. Nejzkušenější členka při rozhovoru působí uvolněně a párkrát se i dojme.

„Asi bych kecala, kdybych řekla že to na mě nedoléhá,“ zasměje se. „Doléhá to hodně a doléhá to celou tuto sezonu.“

Na všech zastávkách Světového poháru se s českou legendou loučili. Jen málokdo dosáhl na tak zářné úspěchy jako ona. A i takovou profesionálku občas srazí, když musí říct své poslední ahoj.

„Musím se nějakým způsobem soustředit sama na sebe, ale bude to těžké,“ ví. „Čas letí, symbolika olympijských kruhů mi bude připomínat, kde jsem. A to, že jsem tam naposledy, z hlavy nevymažu.“

Její loučení budou prožívat úplně všichni.

„Je to i trochu smutné, že se loučíme s takovou legendou. Ale je to také pochopitelné. Vlastně si to odsloužila a může si teď odpočinout,“ líčí Jílek.

Metoděj Jílek před odletem na olympijské hry.

Po chvíli se všichni tři ještě společně vyfotí, i když akrobatické kousky, které by Sáblíková do kamer ráda předvedla, radši všichni zúčastnění usměrňují. „Ještě se zraníte,“ posměšně upozorňují.

A pak už všichni odchází.

Směr Itálie.

Vstříc olympijskému příběhu.

A jak na závěr správně podotýká Zdráhalová: „Díky Metodějovi může Martina skončit s klidem, že náš sport v Česku neskončí.“

Rychlobruslařky Martina Sáblíková (vlevo) a Nikola Zdráhalová pózují před odletem na zimní olympijské hry.
Metoděj Jílek před odletem na olympijské hry.
Nikola Zdráhalová před odletem na olympijské hry.
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová před odletem na olympijské hry.
7 fotografií
Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Tipsport - partner programu
Švédsko vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Švédsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
5. 2. 12:10
  • 1.35
  • 4.98
  • 6.47
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
5. 2. 14:40
  • 3.54
  • 4.40
  • 1.70
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.05
  • 13.60
  • 17.00
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:10
  • 20.30
  • 9.64
  • 1.07
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri

Sjezdovka v Bormiu, ilustrační snímek

Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elisa Maria Negri, o čemž v pondělí informoval Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším...

Uvolněná a dojatá. Ale olympiáda bude o Metodějovi, ne o mně, říká Sáblíková

Martina Sáblíková, Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová před odletem na olympijské...

Pro jednoho první, pro druhou úplně poslední. Ale oba se těší stejně. Zatímco talentovaný Metoděj Jílek odlétal na své premiérové olympijské hry, Martina Sáblíková se v Itálii rozloučí s úspěchy...

31. ledna 2026  16:20

Lanovka v Cortině nebude do začátku olympiády hotová, píší média

Staveniště lanovky v olympijské Cortině.

Nová lanovka v Cortině d’Ampezzo, která vede do areálu Tofane, nebude hotová do začátku zimních olympijských her příští týden. V sobotu to uvedla agentura Reuters a italská média. V areálu Tofane se...

31. ledna 2026  14:56

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

31. ledna 2026  9:58

Olympiáda láká i mafii, Itálie proti ní vytasila umělou inteligenci

Italský Milán se chystá na olympijské hry.

Několik miliard eur, které italská vláda, místní samosprávy i soukromí investoři utratí za uspořádání letošních zimních olympijských her v severní Itálii, jsou velkým lákadlem i pro mafie. Uvádí to...

31. ledna 2026  9:37

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartuje soutěž smíšených týmů, která...

28. ledna 2026  11:56,  aktualizováno  31. 1. 1:52

Musím Ledeckou brzdit, říká její věhlasný kouč. Vidí v ní podobu s italskou hvězdou

Premium
Ester Ledecká na trati superobřího slalomu ve Val d’Isere.

Den, kdy si Ester Ledecké všiml poprvé, si nevybavuje. „Tak rok 2016, 2017?“ zapřemýšlí nahlas Ital Michael Mair. „Určitě to bylo dávno před Pchjongčchangem, kde ji po olympijském zlatu v super-G...

31. ledna 2026

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

30. ledna 2026  19:36

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro. Jak bude ceremoniál...

30. ledna 2026  14:26

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

30. ledna 2026  12:59

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

30. ledna 2026  8:30

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Přišla jsem si jak v tunelu a říkala si: Přežij! Fernstädtová adrenalinové sporty nemusí

Premium
Skeletonistka Anna Fernstädtová pózuje fotografům na tiskové konferenci před...

V Šumperku, nedaleko od centra, si pořídila byt 3+1. „Mám v něm dost místa i extra postel navíc, když za mnou někdo přijede,“ libuje si Anna Fernstädtová. Tady se chystá na skeletonové bitvy, v nichž...

30. ledna 2026

Bolšunov na olympiádě Rusy nenadchne, arbitráž ho odmítla z procesních důvodů

Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov neuspěl u Sportovního arbitrážního soudu se žádostí o zrušení zákazu startu na olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Arbitráž jeho odvolání zamítla,...

29. ledna 2026  21:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.