Stane se Sáblíková trenérkou? Přemýšlím nad tím, reaguje. Ale klepala se mi kolena

Dan Hübsch
  9:00
Od našeho zpravodaje v Itálii - Z nové role měla pořádný respekt. Chtěla udělat radost parťačce Nikole Zdráhalové. Ale zároveň si poprvé na „střídačku“ stoupnout zrovna na olympijských hrách? To pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou byla výzva. „Hrozný, hrozný, já byla tak nervózní, to bylo strašný,“ usmívala se po závodě. Když už debut v trenérské pozici měla za sebou.
Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka...

Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka Martina Sáblíková jí ukazovala mezičasy. (20. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka...
Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka...
Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14....
Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14....
22 fotografií

Poté, co se zřekla startu v závodě na 1 500 metrů, naskytla se příležitost pro jiné, možná bláznivé uplatnění. S přemlouváním kouče Petra Nováka nenastal žádný problém, s asistentkou Sáblíkovou mile rád souhlasil.

„Jsem rád, že si to vyzkoušela. Před závodem jsme se bavili o tom, co má na ledě dělat, ale s výstřelem na to zapomněla,“ smál se trenérský mazák, jinak trochu posmutnělý z pátečního 14. místa Zdráhalové, protože dobře věděl, že devětadvacetiletá reprezentantka měla na lepší výsledek.

Nervózní, ale spolu. Jak Zdráhalovou vedla Sáblíková. Je to boží! prohodila svěřenkyně

Martino, vám kouč Novák taky přijel něco říkat během závodu, že?
Jo jo, tak Petr... Vždy když někdo dělá něco špatně, má tendenci to hned probírat. Já se chtěla soustředit na závod, ale úplně to nešlo. Říkám, hele já vím, co udělala špatně, já to vidím. Ale teď už s tím já ani ty nic neuděláme. Teď jede, rozjela to, zkusila to. Chtěla hrozně moc, to my neovlivníme. Rozjela to skvěle, ale bohužel.

Svázala Nikolu její soupeřka?
Je to tak. Z první šestky vypadla jedna Holanďanka, co se nekvalifikovala, takže jedna pak v prvním páru startovala sama. Jinak by Niky zůstala ve druhé skupině a šla na řadu nejpozději v jedenáctém páru. Ale když pak favoritky jedou před vámi a jdete do posledního páru, není to lehké. Ještě nastupovala s někým, kdo měl papírově vyhrát. Neměla jednoduchou úlohu se tam postavit. Byla hrozně nervózní, bylo to na ní vidět. Říkala „proč zrovna já“. Bylo strašně těžké tam se jen postavit na start.

Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14. Partnerka Martina Sáblíková jí ukazovala mezičasy. (20. února 2026)

A je fakt, že na rozdíl od vás na takovou pozici není zvyklá.
Bylo to pro ni poprvé. Vždy startovala v šestém sedmém páru a papírově nejlepší závodnice následovaly. Teď najednou nastupovala v poslední dvojici. Hlavně jsme věděli, že musí vystartovat dobře a rychle, aby neměla problém při prvním střídání. Hned jakmile vyjely ze zatáčky, Miho byla za ní a ona ji hrozně nechtěla překážet, aby jí závod nepokazila. Když víte, že někdo jede na placku, nechcete udělat nějaké faux pas, co jsme tady už viděli. I z toho pramenilo, jak závod rozjela. První kolo za osm dva (28,2 sekundy), a to jezdívá v Kanadě nebo v Americe (nejrychlejší ovály). Opravdu začala extrémně rychle.

Kolize zničila sen o medaili. Nizozemský favorit pak na olympiádě neudržel nervy

Jaký to byl závod pro vás?
Hrozný, hrozný. Já jsem byla hrozně nervózní, to bylo strašný. Ne ale fakt jako! Vždycky jsem si říkala, že trenér si tam jde stoupnout a dobrý. Vím, co prožívá závodník na startu. Ale když jsem tam stála, než je představili, normálně jsem cítila, jak se mi klepou kolena. To bylo hrozný.

Co jste pak na Nikolu křičela?
Jen co má dělat. Ale když mě neslyší, to je pak těžký.

Z nové pozice jste měla respekt, zkoušela jste si ji dopředu?
Ano, v rozjezdovce, když jsme byli na středečním tréninku, jsem jezdila pozadu. To bylo úplně v pohodě. Tak jsem si říkala, že to nějak dopadne.

Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14. Partnerka Martina Sáblíková jí ukazovala mezičasy. (20. února 2026)

Ztupila jste si i nože, aby vám při couvání nehrozil pád?
Nakonec ne, protože jsem se bála, že je ztupím tak, až na nich nebudu moct stát. Takže jsem si říkala, že je radši nechám tak, jak jsou. Úplně moc jsem se zase nepohybovala. Bylo tam dost místa, stometrová rovinka je dlouhá.

Trenér Novák vám i před závodem dával instrukce, co má trenér dělat?
On mi spíš říkal, na kterou tabuli se mám koukat. A že mi zmáčkne stopky. Já jsem měla sice v kapse svoje, ale chápu, že on je na to zvyklý. Když jsem slyšela, že to za mnou zmáčknul, říkám: Tak dobrý!

Sáblíková závod na 1500 metrů nepojede. O trénování Zdráhalové se ještě rozhodne

Učil vás i otáčet číslíčka?
(Smích) To bylo hrozně jednoduché. Navíc jsem plus minus věděla, za kolik to Niky rozběhne. První rozběh jsem tak měla nastavený, pak už jsem jenom sledovala časomíru.

Konec vaší kariéry se blíží, stále platí, že by byl po sezoně?
Pořád mě v tom ovlivňuje zdravotní stav. Až přiletíme domů, měla bych jít na testy na kolo. Podle toho, co mi řekne doktor, buď pojedu ještě v Heerenveenu, anebo prostě už ne. Buď tahle pětka byl můj poslední závod, nebo si dám ještě další 8. března.

Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka Martina Sáblíková jí ukazovala mezičasy. (20. února 2026)

Tady v Miláně máte tečku za sebou, užila jste si olympiádu i přes všechny zdravotní peripetie?
Bylo to dobrý! Za tyhle hry jsem toho zažila víc než za celých dvacet let předtím. Pořád to šlo nahoru dolů, emoce létaly jak na horské dráze. Jak olympiáda začala smutně, tak pro mě je nakonec absolutně geniální. Mety (Metoděj Jílek) dvě placky, teď jsem byla na střídačce... Samozřejmě prvních probrečených pár dní, pak můj závod. Nakonec dobrý. Nevěděla jsem, že se tohle všechno dá stihnout za 14 dní. Tohle mi nic vynahradit nemůže.

Jak budete odpočívat?
Zatím se snažím trénovat, protože doufám, že tělo začne nějak normálně fungovat a v Heerenveenu budu moct jet. Zatím žádný odpočinek nehrozí. Budu ho mít buď od 25. února, nebo pak od toho 8. března.

A trénování by vás lákalo?
Uvidíme, to je velká neznámá. Neříkám, že nebylo příjemné tam stát. Zase to bylo něco jiného. Ale jak to bude pokračovat, zatím uzavřené nemám.

Zdráhalová čtrnáctá v závodě na 1500 m, první zlato slaví Rijpmaová-de Jongová

Kouč Novák jedno období říkal, že budete trénovat. Teď už s tím ubral, že?
Protože jsem mu řekla, že si to nakonec stejně musím rozhodnout sama. Je tam spousta faktorů, proč jo a proč ne. Pořád nad tím ještě přemýšlím. Musím si dát chvilku pauzu od všeho. Popřemýšlet o tom pak v klidu. A ne teď emočně zainteresovaná do spousty věcí. Pak uvidím.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží k závěru a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Stane se Sáblíková trenérkou? Přemýšlím nad tím, reaguje. Ale klepala se mi kolena

Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka...

Od našeho zpravodaje v Itálii Z nové role měla pořádný respekt. Chtěla udělat radost parťačce Nikole Zdráhalové. Ale zároveň si poprvé na „střídačku“ stoupnout zrovna na olympijských hrách? To pro rychlobruslařku Martinu...

21. února 2026

15. den ZOH 2026 ONLINE: Poslední Jílkův start, Voborníkovou čeká hromadný závod

Sledujeme online
Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026)

Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo vrcholí. V sobotu odjedou poslední závod biatlonistky, v klání s hromadným startem nechybí Tereza Voborníková. Svou účast na hrách...

21. února 2026

Reportérka se omluvila za drink před vstupem. Před kamerou dělala andělíčka

Reportérka Danika Masonová s australským akrobatickám lyžařem Coopere Woodsem

Živý vstup z olympijského dějiště měl přinést souhrn výkonů australských sportovců i pohled na domácí ragbyovou ligu. Místo toho se proměnil v nečekaný výstup – reportérka působila poněkud unaveně,...

21. února 2026  7:30

Tolik chyb jsme neudělali za tři utkání, štve kouče Slováků. A jak na Finy? S úsměvem!

Slovenští hráči smutní po semifinálové porážce.

Od našeho zpravodaje v Itálii Slovenští hokejisté i přes odhodlání tvrdě narazili, s Američany vydrželi sotva třetinu. A od té doby v semifinále olympijského turnaje těžce nestíhali. Porážka 2:6 jasně potvrzuje, kdo v pátek...

21. února 2026  7:08

Giacomelův kolaps. Napsal: Frustrace, hněv a zklamání. Ale co se skutečně stalo?

Tommaso Giacomel střílí během hromadného olympijského závodu v Anterselvě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Ne Lisa Vittozziová, ani Dorothea Wiererová, ale on byl tím, kdo byl nejvíce zmiňován jakožto vyvolený sportovec, jenž na těchto hrách zařídí pro Itálii historicky první olympijské biatlonové zlato....

21. února 2026

Slovensko na ZOH 2026: hokejisté si zahrají o bronz proti Finsku

Slovenští hokejisté odjíždí z ledu spokojenější než Švédové, přestože se...

Slovenský tým pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. Nejlépe si vedou hokejisté, které čeká zápas o bronzové...

19. února 2026,  aktualizováno  21. 2.

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží k závěru a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

20. února 2026  15:06,  aktualizováno  21. 2.

USA - Slovensko 6:2. Semifinále v režii favorita, rozhodl už ve druhé třetině

Američané se radují z dalšího gólu. (20. února 2026)

Hokejisté Spojených států amerických vyhráli v semifinále olympijských her v Miláně nad Slovenskem 6:2 a v neděli od 14:10 budou v duelu dosud neporažených celků bojovat o zlato proti Kanadě. Slováci...

20. února 2026  20:35,  aktualizováno  21. 2.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

18. února 2026  23:55,  aktualizováno  21. 2.

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Kanada je ve finále s USA. Slovensko si zahraje o bronz

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl k bitvám o medaile. O zlato si na ZOH 2026 zahraje Kanada proti USA. Slováci v utkání o bronz vyzvou Finsko.

21. února 2026

Pohádka o krasobruslařce, která toužila žít. Liuová „zradila“ a skončila. Teď je zlatá

Premium
Alysa Liuová slaví zlatou medaili z olympiády v Itálii.

Od našeho zpravodaje v Itálii Radost ze života. Radost z pohybu. A ze svobody dělat, co chci, a ne co musím. Taková byla volná jízda Alysy Liuové za olympijským zlatem. Její strhující životní příběh ji zavedl až sem, na...

21. února 2026

Smolný debut Vaňkové na hrách, při pádu si vykloubila rameno. Vládly Korejky

Česká rychlobruslařka Petra Vaňková čtvrtfinálový závod na krátké trati na 1500...

Korejská rychlobruslařka na krátké dráze Kim Kil-i ukončila na trati 1500 metrů olympijskou nadvládu krajanky Čche Min-čong, která po zlatých medailích z Pchjongčchangu a Pekingu získala tentokrát v...

20. února 2026  21:37,  aktualizováno  23:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.