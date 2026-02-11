- Martina Sáblíková ze všech olympiád kromě své první (Turín 2006) přivezla medaile
- Rychlobruslení se díky ní stalo v Česku sledovaným sportem
- Je specialistkou na dlouhé tratě 3000 a 5000 metrů
- Patří mezi nejúspěšnější české olympioniky všech dob. Je inspirací pro mladé sportovce a ikonou českého zimního sportu.
Kdy a kde sledovat rychlobruslení žen na 5000 metrů na ZOH 2026 v TV?
- Silnou disciplínu Martiny Sáblíkové můžete živě sledovat na stanici Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
- Česká televize přinese závod prostřednictvím webové platformy ČT sport Plus. Na programu ČT sport poběží živě hokej Česko vs. Kanada.
|Datum:
|12. února (čtvrtek) od 16:30
|Dějiště:
|Rychlobruslařský stadion Milán
|TV přenos
|Eurosport 1, HBO Max, ČT sport Plus
Sáblíková má zelenou, pětku pojede. Všem děkuju, ale mám hrozný strach, vzkazuje
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanice ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Martina Sáblíková – vizitka
Datum narození: 27. listopadu 1987
Místo narození: Nové Město na Moravě, ČR
Trenér: Petr Novák
🏅 Úspěchy Martiny Sáblíkové:
- Olympijské hry:
- 3× zlato (5000 m – 2010 Vancouver, 2014 Soči; 3000 m – 2010 Vancouver)
- 2× stříbro (3000 m – 2014 Soči, 5000 m – 2018 Pchjongčchang)
- 2× bronz (1500 m – 2010 Vancouver, 3000 m – 2018 Pchjongčchang)
- Mistrovství světa na jednotlivých tratích:
- 21× zlato
- 9× stříbro
- 5× bronz
- Celkem 35 medailí (16× zlato, 7× stříbro, 4× bronz)
- Mistrovství Evropy ve víceboji:
- 5× zlato
- 3× stříbro
- 3× bronz
- Světový pohár:
- 13× celková vítězka
🕒 Osobní rekordy
- 500 m: 39,23 s (07. 03. 2015, Calgary)
- 1000 m: 1:15,86 (14. 11. 2015, Calgary)
- 1500 m: 1:53,44 (21. 11. 2015, Salt Lake City)
- 3000 m: 3:52,02 (09. 03. 2019, Salt Lake City)
- 5000 m: 6:41,18 (15. 02. 2020, Salt Lake City)
- 10 000 m: 13:48,33 (15. 03. 2007, Calgary)
Výsledky Martiny Sáblíkové na olympiádách:
|Olympijské hry
|Datum
|Disciplína
|Výsledek
|Peking 2022
|5.2.2022 9:30
|3000 m FINÁLE
|4. místo
|10.2.2022 13:00
|5000 m FINÁLE
|3. místo
|Pchjongčchang 2018
|10.2.2018 12:00
|3000 m FINÁLE
|4. místo
|16.2.2018 12:00
|5000 m FINÁLE
|2. místo
|Soči 2014
|9.2.2014 12:30
|3000 m FINÁLE
|2. místo
|19.2.2014 14:30
|5000 m FINÁLE
|1. místo
|Vancouver 2010
|14.2.2010 22:00
|3000 m FINÁLE
|1. místo
|22.2.2010 0:00
|1500 m FINÁLE
|3. místo
|24.2.2010 22:00
|5000 m FINÁLE
|1. místo
|Turín 2006
|12.2.2006 16:30
|3000 m FINÁLE
|7. místo
|25.2.2006 16:30
|5000 m FINÁLE
|4. místo