Martina Sáblíková v TV: kde a kdy sledovat 5000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?

Aleš Dostál
  16:22
Bude to dojemné loučení velké legendy. Rychlobruslařka Martina Sáblíková pojede své poslední olympijské závody. Na ZOH 2026 vyrazí do boje o medaili na své oblíbené pětikilometrové distanci. Kde můžete její jízdu sledovat živě a další informace najdete v našem textu.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku, 5. února 2026.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku, 5. února 2026. | foto: ČTK

Rychlobruslařka Martina Sáblíková a kouč Petr Novák na tréninku, 5. února 2026.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková (vpravo) a Nikola Zdráhalová na tréninku, 5....
Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková napsala na svém Instagramu, že se před...
Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku.
7 fotografií
  • Martina Sáblíková ze všech olympiád kromě své první (Turín 2006) přivezla medaile
  • Rychlobruslení se díky ní stalo v Česku sledovaným sportem
  • Je specialistkou na dlouhé tratě 3000 a 5000 metrů
  • Patří mezi nejúspěšnější české olympioniky všech dob. Je inspirací pro mladé sportovce a ikonou českého zimního sportu.

Kdy a kde sledovat rychlobruslení žen na 5000 metrů na ZOH 2026 v TV?

  • Silnou disciplínu Martiny Sáblíkové můžete živě sledovat na stanici Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
  • Česká televize přinese závod prostřednictvím webové platformy ČT sport Plus. Na programu ČT sport poběží živě hokej Česko vs. Kanada.
Datum:12. února (čtvrtek) od 16:30
Dějiště:Rychlobruslařský stadion Milán
TV přenosEurosport 1, HBO Max, ČT sport Plus

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Sáblíková má zelenou, pětku pojede. Všem děkuju, ale mám hrozný strach, vzkazuje

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanice ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Martina Sáblíková – vizitka

Datum narození: 27. listopadu 1987
Místo narození: Nové Město na Moravě, ČR
Trenér: Petr Novák

Martina Sáblíková se raduje z bronzové medaile ze závodu mistrovství světa na...

🏅 Úspěchy Martiny Sáblíkové:

  • Olympijské hry:
    • 3× zlato (5000 m – 2010 Vancouver, 2014 Soči; 3000 m – 2010 Vancouver)
    • 2× stříbro (3000 m – 2014 Soči, 5000 m – 2018 Pchjongčchang)
    • 2× bronz (1500 m – 2010 Vancouver, 3000 m – 2018 Pchjongčchang)
  • Mistrovství světa na jednotlivých tratích:
    • 21× zlato
    • 9× stříbro
    • 5× bronz
    • Celkem 35 medailí (16× zlato, 7× stříbro, 4× bronz)
    • Mistrovství Evropy ve víceboji:
    • 5× zlato
    • 3× stříbro
    • 3× bronz
  • Světový pohár:
    • 13× celková vítězka

🕒 Osobní rekordy

  • 500 m: 39,23 s (07. 03. 2015, Calgary)
  • 1000 m: 1:15,86 (14. 11. 2015, Calgary)
  • 1500 m: 1:53,44 (21. 11. 2015, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:52,02 (09. 03. 2019, Salt Lake City)
  • 5000 m: 6:41,18 (15. 02. 2020, Salt Lake City)
  • 10 000 m: 13:48,33 (15. 03. 2007, Calgary)

Výsledky Martiny Sáblíkové na olympiádách:

Olympijské hryDatumDisciplínaVýsledek
Peking 20225.2.2022 9:303000 m FINÁLE4. místo
10.2.2022 13:005000 m FINÁLE3. místo
Pchjongčchang 201810.2.2018 12:003000 m FINÁLE4. místo
16.2.2018 12:005000 m FINÁLE2. místo
Soči 20149.2.2014 12:303000 m FINÁLE2. místo
19.2.2014 14:305000 m FINÁLE1. místo
Vancouver 201014.2.2010 22:003000 m FINÁLE1. místo
22.2.2010 0:001500 m FINÁLE3. místo
24.2.2010 22:005000 m FINÁLE1. místo
Turín 200612.2.2006 16:303000 m FINÁLE7. místo
25.2.2006 16:305000 m FINÁLE4. místo

