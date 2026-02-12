„Odjížděla jsem s tím, že se chci poprat o nejvyšší příčky. Chystala jsem se svědomitě jako vždy a hrozně mě to mrzí z tohohle důvodu,“ komentovala Sáblíková svůj stav na středečním tréninku. „Ale je to tak, jak to je. Rozjedu to, jak budu moct.“
Sáblíková už má sedm olympijských medailí, z toho tři zlaté. Před čtyřmi roky v Pekingu získala bronz právě z trati 5000 metrů. „Uvidíme, jak to moje tělo zvládne,“ vyhlížela letošní klání. „Jestli začnu zpomalovat po druhém, nebo až po desátém kole, to netuším.“
Česká republika už má z letošní olympiády jednu medaili z rychlobruslení zásluhou Metoděje Jílka. Devatenáctiletý závodník zajel druhý nejrychlejší čas na trati 5000 metrů a získal stříbro. Nikola Zdráhalová na kilometru skončila desátá.
