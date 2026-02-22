S tátou utekl před komunisty a zahrál si s Jágrem. Il Cigno je v Bolzanu legendou

Martin Pavlů (vlevo) s Jaromírem Jágrem v dresu Bolzana v roce 1994. Slavili spolu vítězství v turnaji Šesti národů. | foto: Martin Pavlů

Robert Rampa
  10:00
V Bolzanu mu přezdívali Il Cigno. Italsky labuť. „Říkali o mně, že jsem bruslil tak elegantně, jako bych po ledě létal. Ale můj táta byl ještě elegantnější. Opravdová labuť!“ rozesměje se Martin Pavlů. V šedesátém devátém odešel s tatínkem Jaroslavem do Itálie, tehdy od komunistického režimu dostali povolení na tři roky. Do Česka už se ale nevrátili. Zůstali, živili se hokejem a užívali si svobody.

Martin Pavlů s Bolzanem získal dvanáct ligových titulů a v roce 1994 si tu zahrál s Jaromírem Jágrem.

Mluví pozoruhodnou češtinou vylepšenou o italský přízvuk a protáhlé slovíčko ‚né...‘ téměř za každou větou.

Prý jste v Bolzanu legenda.
Jo, tak nějak. Ale děkuju!

Vyprávějte.
Můj tatínek hrál hokej, né. V Brně, v Plzni. Tenkrát jste mohli jít do Evropy, když vám bylo 32 let. Itálie, Švýcarsko, Německo... Ale jen na tři roky. Bolzano trénoval Čech Bohuslav Rejda a hrál tam i Jiří Dolana, který měl bronz z olympiády v Rakousku v roce 1964. A tak táta řekl Itálie, né.

Tři roky se trochu protáhly.
Ano, na celý život. Tenkrát uteklo hodně lidí. Táta dostal v Bolzanu práci, já tam chodil do školy. Bylo mi osm, když jsme se přestěhovali. Táta se dokonce stal v klubu prezidentem.

Hráli jsme finále proti Francouzům, kteří měli tři obránce – a každý dva metry. Jaromír mezi nimi jezdil, jako by na ledě nebyli. A lidi v tu chvíli říkali: No do pr...!

S tátou utekl před komunisty a zahrál si s Jágrem. Il Cigno je v Bolzanu legendou

