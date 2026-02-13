Jmenuju se Neckář, ale chytám za Francii. A snad bude sranda! těší se gólman na Čechy

Dan Hübsch
  12:25
Od našeho zpravodaje v Itálii - Když uslyší češtinu, i celý zpocený se po náročném tréninku zastaví. „Áá, dobrý den!“ usměje se sympatický mladík s maskou na hlavě. Dvacet let vede život ve třech různých zemích a se dvěma pasy. Martin Neckar, má napsáno v jednom. A ve druhém už je Neckář. Narodil se v Dijonu, půlku rodiny má ale z Jihlavy. A přítelkyni z Hradce. Teď je hokejový brankář na olympiádě, ve francouzském dresu. Kdoví, jestli ho v pátek nečeká ten nejpikantnější souboj.
Fotogalerie4

Ve Francii se narodil, z Česka má polovinu rodiny. Hokejový brankář Martin Neckář ovládá oba jazyky, zná obě prostředí, na olympijských hrách ale reprezentuje rodnou zemi. A doufá, že si proti národnímu týmu při střetnutí ve skupině zachytá. | foto: Pavel Mazáč / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

„Hrozně se na to těším, chtěl bych hrát. A kdybych mohl vyčapat Česko, byla by sranda,“ culí se před utkáním, které v hale Santa Giulia začne v 16.40.

Trošku to působí, jako kdyby skupinu stavěli podle něj. Kromě družiny Radima Rulíka už v pozici náhradníka narazil na Švýcarsko (0:4), ve kterém chytá na klubové úrovni od mládeže. A pochopitelně ho čeká i hvězdná Kanada.

Asi i tu by ale oželel, když by naskočil proti zemi, kterou zná nejlíp.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

„Myslím, že mám půlku srdce na každé straně,“ praví Neckář, který se mihl i v české reprezentaci, když se na kempu v kategorii do šestnácti let ukázal mimo jiné pod Ondřejem Pavelcem, současným trenérem brankářů áčka.

Na tradiční turnaj pěti zemí už ale s týmem do Finska nevyrazil. Kariéru totiž načal ve Francii, pod jejíž federací je registrovaný, a proto reprezentuje právě ji. V tuzemsku by tak musel odkroutit alespoň dvě po sobě jdoucí sezony, aby splnil pravidla IIHF.

„To už jsem nějakou dobu chytal ve Švýcarsku a zvažoval, jestli půjdu do Česka, nebo zůstanu a dostanu tamní cennou licenci,“ zmiňuje klíčovou vstupenku k tomu, aby ho v alpském státě nepovažovali za cizince, na které se v týmech vztahují početní omezení. „Nakonec jsem se rozhodl zůstat a teď se mi to vyplácí.“

Francouzsko-český hokejový brankář Martin Neckář v akci během utkání švýcarského Langnau.

Tuto sezonu už se rozkoukává mezi elitou v Langnau. A teď si vybojoval i nominaci do francouzského týmu pro olympiádu, kde čerpá zkušenosti třeba od velezkušeného Cristobala Hueta, někdejšího gólmana Los Angeles, Montrealu či Chicaga.

„Je to super, neuvěřitelný! A ohromné potěšení tady být a vše si užívat. Vždyť na olympiádě jsem ještě nikdy nebyl,“ vytáhne další úsměv.

Což rozhodně neznamená, že by na Česko zanevřel. Však i na zadní část masky chtěl propašovat nápis v češtině.

„Mělo na ní stát ‚Díky, tati!‘ Ale moc to neprošlo, i když jsem chtěl.“

S „Merci Papa“ už problém nebyl: „Taťka si to zaslouží, díky němu jsem tady, odmalička mě trénoval, on mi pomohl až sem.“

Vzkaz brankáře Martina Neckáře otci Františkovi, kterému děkuje, že ho přivedl k hokeji. Původně chtěl mít nápis v češtině, ale kvůli působení u francouzského národního týmu prošla až přeložená varianta.

Jméno František Neckář vám asi mnoho neřekne. Taky brankář, který ale působil hlavně na nižší úrovni ve Francii. Coby jihlavský rodák až do hlavního týmu Dukly neprošel, na západě si ale čtyři sezony střihl i v nejvyšší lize. Včetně Dijonu, kde se mu Martin narodil.

„Šel tam nějak po revoluci. Ještě hrál hokej a chtěl studovat nějakou dobrou školu, tak se přestěhoval. Díky nižší soutěži mohl současně vystudovat. A našel si tam moji mamku, tak se rozhodl zůstat.“

Ve Francii dál i trénoval, v pátek asi nebude mít takové dilema jako další členové rodiny.

„Babička, děda, strejdové,“ vyjmenovává Martin. „Pravidelně za nimi jezdívám, ti to nebudou mít jednoduché. Je to pro ně velké téma, zrovna tak pro moji přítelkyni z Hradce Králové.“

I díky ní aktivně používá francouzštinu a češtinu v rovnocenném poměru, proto se při rozhovoru s novináři vůbec nezadrhává, nepotřebuje se slovíčky napovídat.

„Poznali jsme se tak, že jsem ve Švýcarsku hrál s mladým Marhou. Ten je právě z Hradce. Když jsem jel za prarodiči, řekl mi, ať se stavím. Zastavil jsem se, bum bác a jak se říká: zabouchnul jsem se.“

Francouzsko-český brankář Martin Neckář během tréninku francouzských hokejistů na olympijských hrách v Miláně

Jednou se možná do Česka na delší dobu vrátí: „Už jsem měl s extraligou i nějaké kontakty, nic velkého, ale proč o tom neuvažovat.“

Víc ale pokukuje po šanci v zámoří. Byť draftem neprošel, ambice má.

Momentálně se ale soustředí na Švýcarsko, kde je nadmíru spokojený: „Fakt top liga, se můžete zeptat Kubaldy nebo Červuse!“ odkáže se na české útočníky, které zná. Oni jeho ale nejspíš ne.

Tedy zatím. Třeba se to brzy změní. Na akci v Miláně, kterou si Neckář v konkurenci vychytal skvělými výkony ke konci loňského roku.

„A pak klidně budu jen rád, když bychom s Dostym a kluky v bráně zašli na kafe. Určitě se uvidíme, však Češi mají kabinu hned proti nám.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Itálie vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 35.00
  • 7.40
  • 1.12
Finsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.18
  • 6.20
  • 18.00
Francie vs. ČeskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Francie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 21.10
  • 9.57
  • 1.13
Česko vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 2.02
  • 3.84
  • 3.11
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.23
  • 7.03
  • 11.10
USA vs. ItálieHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:USA vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.00
  • 30.00
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

ONLINE: Itálie dramatizuje duel se Slováky, Finové drží náskok proti Švédsku

Sledujeme online
Phil Pietroniro (37) z Itálie během zápasu hokejového turnaje mezi Itálií a...

Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně pokračuje, páteční program zahajují dva zápasy od 12.10. V rámci skupiny B jdou do akce opět Slováci, kteří hrají s domácí Itálií. Současně se...

13. února 2026  13:38

Rekordní osmé zlato pro Klaeba, ovládl deset kilometrů. Novák byl jedenáctý

Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo získal v závodě na 10 km volně...

Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo vyhrál na olympijských hrách v Itálii i závod na 10 kilometrů volně a ziskem osmého zlata se vyrovnal nejúspěšnějším sportovcům v historii zimních her....

13. února 2026  13:35

Snowboardcross na ZOH ONLINE: Jede se osmifinále, Adamczyková postupuje dál

Sledujeme online
Česká reprezentantka Eva Adamczyková během kvalifikace žen ve snowboardcrossu....

V rámci pátečního programu zimních olympijských her absolvují svůj závod snowboardcrossařky. A po kvalifikaci jim vévodila Eva Adamczyková. Česká reprezentantka se představila hned v první...

13. února 2026  8:30,  aktualizováno  13:33

V trénincích vypadala dobře. Davidová poběží sprint, nahradí unavenou Jislovou

Markéta Davidová na trati olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Biatlonistka Markéta Davidová poběží sobotní sprint na olympijských hrách v Anterselvě. Devětadvacetiletá česká reprezentantka, která se v posledních týdnech potýká s bolestí zad, nahradila ve...

13. února 2026  13:19

7. den ZOH 2026 ONLINE: Adamczyková ovládla kvalifikaci, Jílka čeká další závod

Sledujeme online
Metoděj Jílek při tréninku na olympijských hrách.

Velmi pestrý program má český tým v pátečním programu zimních olympijských her. Představili se curleři a běžci na lyžích, do závodu naskočí i skeletonistka Anna Fernstädtová a rychlobruslař Metoděj...

13. února 2026  13:18

Hasičská auta ven. Krasobruslař pobláznil slovenskou obec, ve zbrojnici se promítá

V krátkém programu vybojoval krasobruslař Hagara osobní maximum roku a...

Slovenská výprava má v Adamu Hagarovi prvního krasobruslaře pod pěti kruhy po osmi letech. A byť se v devatenácti letech řadí mezi nejmladší olympioniky ze Slovenska, dokázal zcela pobláznit svoji...

13. února 2026  13:17

Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Muži jedou sprint, na startu čtveřice Čechů

Sledujeme online
Michal Krčmář (23) během tréninku v biatlonu (12. února 2026)

Druhý individuální závod na olympijských hrách absolvují v pátek biatlonisté. Na startu sprintu jsou také čtyři Češi: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska. Jak se jim v...

13. února 2026  12:45

Jmenuju se Neckář, ale chytám za Francii. A snad bude sranda! těší se gólman na Čechy

Ve Francii se narodil, z Česka má polovinu rodiny. Hokejový brankář Martin...

Od našeho zpravodaje v Itálii Když uslyší češtinu, i celý zpocený se po náročném tréninku zastaví. „Áá, dobrý den!“ usměje se sympatický mladík s maskou na hlavě. Dvacet let vede život ve třech různých zemích a se dvěma pasy....

13. února 2026  12:25

Můžu si zahrát? Jak se z 54letého právníka stal nejstarší Američan na zimní olympiádě

Úsměv od ucha k uchu. Američan Ruohonen si po padesátce splnil svůj sen -...

Na olympijských hrách lze debutovat v leckterém věku, například český skikrosař Daniel Paulus vyhlíží svoji první olympijskou účast ve 31 letech. Pak jsou ale tací, kteří premiéru na hrách stihnou ...

13. února 2026  12:09

Nejstrašnějších i nejkrásnějších 12 kol v životě. Jak odchází Martina Sáblíková

Premium
Děkující Martina Sáblíková po dokončení závodu na 5000 metrů. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Tolikrát v životě uviděla po projetí cílem na světelné tabuli u svého jména jedničku. Tentokrát tam byly dvě. Na své poslední olympijské pětce v Miláně obsadila Martina Sáblíková 11. místo. Už těsně...

13. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Dva zápasy, dvě prohry. Čeští curleři podlehli po Američanech i Švýcarům

Češi Lukáš Klípa, Martin Jurík a Marek Černovský během curlingového zápasu...

Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů prohráli i druhý zápas. Po Spojených státech, kterým ve středu podlehli těsně 7:8, padl tým skipa Lukáše Klímy v Cortině d’Ampezzo se...

13. února 2026  11:50

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Curler Marek Černovský v souboji s USA. (11. února 2026)

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým si čeští reprezentanti zahrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...

10. února 2026  21:36,  aktualizováno  13. 2. 11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.