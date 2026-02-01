Starost pro reprezentaci, Nečas se zranil. Stihne se vyléčit před olympiádou?

  11:35
Není to zpráva, která by české fanoušky potěšila. A ačkoliv je ještě předčasné dělat jakékoliv závěry, oznámení ze zámoří přece jen mohlo kdekoho znejistit. Český útočník Martin Nečas nenastoupil do zápasu Colorada v Detroitu (5:0) kvůli zranění, přesný hokejistův stav ale není znám.
Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v duelu s Ottawa Senators.

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v duelu s Ottawa Senators. | foto: Isaiah J. DowningReuters

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens vyráží puk v zápase s Colorado Avalanche,...
Útočník Martin Nečas z Colorada se snaží prosadit v utkání proti Torontu.
Martin Nečas z Colorada se snaží překonat Samuela Erssona v brance Philadelphie.
Martin Nečas z Colorada rozehrává, napadá ho Noah Cates z Philadelphie.
98 fotografií

Konkrétně Avalanche u problematiky jeho zranění uvádí dolní polovinu těla.

Jako už tradičně ho nikterak dál nekonkretizují, mělo by jít však o rekonvalescenci tzv. day-to-day, tedy že za pár dní by měl být Nečas v pořádku.

Zámořské portály informují, že Nečas vynechá minimálně jedno utkání, tudíž není jisté, zda naskočí už v příštím duelu z pondělí na úterý, v němž Colorado hostí v domácí odvetě Red Wings.

Dobeš vychytal Montrealu třetí výhru v řadě, Nečas kvůli zranění nenastoupil

Ani trenér Jared Bednar totiž ke zdravotnímu stavu neprozradil víc. „Day-to-day, spodní část těla,“ vyřkl stručně.

Avalanche hrají před olympijskou přestávkou už jenom dva zápasy, je tak možné, že se v nich budou muset obejít bez Nečase.

Není jasné, jak ke zranění český forvard přišel. Novinář Aarif Deen ze serveru Colorado Hockey Now uvedl, že si ho přivodil v minulém klání proti Montrealu, avšak to Nečas dohrál celé.

Martin Nečas zdraví fanoušky Colorado Avalanche.

Zato v předchozím střetnutí na ledě Ottawy podstoupil nepříjemnou kolizi, po které zůstal delší dobu ležet na ledě a následně zamířil raději do kabiny.

U mantinelu chtěl dohrát ruského zadáka Arťoma Zuba, ten se však zpevnil a nakonec to byl Nečas, jenž kontakt neustál. Při cestě tunelem do kabiny kulhal na pravou nohu, komentátoři se zamýšleli, že se může jednat o problém s kolenem.

Podívejte se na srážku Nečase se Zubem:

Ale i po tomto nárazu se do hry vrátil a dohromady odehrál přes dvacet minut. Bylo by tedy zvláštní, pokud by lékaři Colorada odhalili nějaký trabl a dali Nečasovi zelenou nejen do zbytku utkání v Ottawě, ale i do toho v Montrealu.

I tak ale trenér národního týmu Radim Rulík jistě zpozorněl. Těsně před startem her se mu totiž začaly hromadit nepříjemné zprávy ohledně jeho svěřenců.

Nejprve se bál o zadáka Radima Šimka, jehož po nárazu do mantinelu trápila ruka, ale podle posledních zpráv by se nemělo nakonec jednat o nic závažného. Pak mu vypadl náhradník Ondřej Beránek.

Úleva před OH, Šimkovo zranění není vážné. Připojí se do kempu, řekl Rulík

Zato otazník ční nad útočníkem Pavlem Zachou z Bostonu, dost pravděpodobně prvním centrem reprezentace pro turnaj v Miláně. Ten zase nedohrál duel s Philadelphií a vypadá to, že přijde o nedělní mač pod širým nebem.

Podle hlavního kouče Bruins Marca Sturma by ale o olympiádu přijít neměl. „Teď bych řekl, že to není v ohrožení. Ale znovu opakuju, že to musíme posuzovat podle každého dne. Vypadá to, že na olympiádu odjede, ale to se může změnit,“ říkal v pátek.

Teď na seznam nejistot přibyl i Nečas, jehož stav budou podrobně monitorovat nejen v Coloradu, ale pochopitelně také v národním týmu. Jeho případná absence by totiž znamenala velikou ztrátu.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

1. února 2026  11:35

