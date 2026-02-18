Hokejová reprezentace do 20 let získala v lednu na mistrovství světa v USA stříbro. Jde už o čtvrtou medaili v řadě. Jak velkým příslibem jsou tyhle úspěchy pro budoucnost českého hokeje? A co se změnilo, že junioři najednou prorazili předchozí sedmnáctiletý půst? Předtím získali medaili naposledy v roce 2005, kdy za Česko hrál například současný reprezentační matador Roman Červenka, za Kanadu hvězdný Sidney Crosby a za Rusko třeba Alexandr Ovečkin…
Určitý příslib pro budoucnost českého hokeje to samozřejmě je. Ale dalo se tušit, že tyhle ročníky mladých hráčů mají velmi slušný potenciál. Odmalička se s nimi začalo trochu lépe pracovat, uskutečnily se větší nábory, do hokeje přišlo více dětí. A s mladými se začalo intenzivněji pracovat. Zásadní změna nastala po mistrovství světa v Praze v roce 2015, které skončilo velmi dobrým finančním výsledkem.
Velkou část těchto vydělaných peněz Český svaz ledního hokeje použil k rozvoji mládežnického hokeje, což pomohlo podchytit ročníky, které nyní sklízejí v juniorském věku úspěchy. Ne všechno se ovšem povedlo úplně, podle původní myšlenky zde měly vzniknout i hokejové akademie. Tam už to s tou podporou nebylo tak slavné a někteří talentovaní kluci spíš utíkají do Skandinávie nebo do Kanady. Ale celkové základy byly položené správně.
Tréma logicky byla, ale musím říct, že jsem to celé nevnímal nijak špatně. Má to ale dvě úskalí, proč to nakonec nezvládne každý bývalý hráč.