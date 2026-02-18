I v Naganu jsme nastupovali jako outsideři. Hosták o hokejistech a jejich budoucnosti

Premium

Fotogalerie 10

Martin Hosták | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Josef Hympl
  12:00
Po dvanácti letech se na olympijský turnaj sjely i největší celebrity zámořské NHL (vyjma těch s ruským pasem). Vzhledem k napěchovaným soupiskám tak nepatří český výběr k favoritům. „V roli outsiderů jsme byli třeba i v Naganu 1998,“ líčí komentátor Martin Hosták, který se k televiznímu mikrofonu posadil už před 25 lety. Jak vidí olympijské šance českého týmu? A proč už neuvažuje o trenérské židli a raději se věnuje spravování investic ve významné finanční skupině?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Hokejová reprezentace do 20 let získala v lednu na mistrovství světa v USA stříbro. Jde už o čtvrtou medaili v řadě. Jak velkým příslibem jsou tyhle úspěchy pro budoucnost českého hokeje? A co se změnilo, že junioři najednou prorazili předchozí sedmnáctiletý půst? Předtím získali medaili naposledy v roce 2005, kdy za Česko hrál například současný reprezentační matador Roman Červenka, za Kanadu hvězdný Sidney Crosby a za Rusko třeba Alexandr Ovečkin…
Určitý příslib pro budoucnost českého hokeje to samozřejmě je. Ale dalo se tušit, že tyhle ročníky mladých hráčů mají velmi slušný potenciál. Odmalička se s nimi začalo trochu lépe pracovat, uskutečnily se větší nábory, do hokeje přišlo více dětí. A s mladými se začalo intenzivněji pracovat. Zásadní změna nastala po mistrovství světa v Praze v roce 2015, které skončilo velmi dobrým finančním výsledkem.

Velkou část těchto vydělaných peněz Český svaz ledního hokeje použil k rozvoji mládežnického hokeje, což pomohlo podchytit ročníky, které nyní sklízejí v juniorském věku úspěchy. Ne všechno se ovšem povedlo úplně, podle původní myšlenky zde měly vzniknout i hokejové akademie. Tam už to s tou podporou nebylo tak slavné a někteří talentovaní kluci spíš utíkají do Skandinávie nebo do Kanady. Ale celkové základy byly položené správně.

Tréma logicky byla, ale musím říct, že jsem to celé nevnímal nijak špatně. Má to ale dvě úskalí, proč to nakonec nezvládne každý bývalý hráč.

o svých komentátorských začátcích

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Slovensko vs. NěmeckoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Slovensko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 4.00
  • 2.40
Kanada vs. ČeskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 16:40
  • 1.20
  • 8.50
  • 10.64
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 18:10
  • 1.70
  • 4.32
  • 4.43
USA vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 21:10
  • 1.70
  • 4.68
  • 4.10
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 1.77
  • 4.08
  • 3.74
USA vs. KanadaHokej - Finále - 19. 2. 2026:USA vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
19. 2. 19:10
  • 1.31
  • 5.41
  • 7.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

ONLINE: Slovensko - Německo. Souboj ve čtvrtfinále, kdo se přiblíží medaili?

Sledujeme online
Slováci netradičně oslavují prohru, výsledek 3:5 proti Švédům jim totiž může...

Obhajují bronz a dalšímu cennému kovu se můžou přiblížit. Slovenští hokejisté bojují na olympijském turnaji o postup mezi čtyři nejlepší týmy, ve čtvrtfinále čelí od 12.10 Německu. Zápas můžete...

18. února 2026  12:05

Shiffrinová vede olympijský slalom, Dubovská je po prvním kole na 24. místě

Martina Dubovská v akci během slalomu žen. (18. února 2026)

Lyžařka Martina Dubovská obsadila v prvním kole olympijského slalomu v Cortině d’Ampezzo 24. místo. Třiatřicetiletá rodačka z Třince ztratila v úvodní jízdě 2,56 sekundy na nejrychlejší Američanku...

18. února 2026  12:02

I v Naganu jsme nastupovali jako outsideři. Hosták o hokejistech a jejich budoucnosti

Premium
Martin Hosták

Po dvanácti letech se na olympijský turnaj sjely i největší celebrity zámořské NHL (vyjma těch s ruským pasem). Vzhledem k napěchovaným soupiskám tak nepatří český výběr k favoritům. „V roli...

18. února 2026

Rusové budou na paralympiádě s vlajkou i hymnou. Skandál, zuří ukrajinský ministr

Vlajka se symbolem paralympiády.

Ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj označil start ruských a běloruských sportovců na paralympijských hrách bez omezení se státními symboly za skandální. Uvedl to na sociální síti X.

18. února 2026  11:54

Nečekaný vetřelec v cílové rovince. Kvalifikaci týmového sprintu narušil pes

Pes proběhl cílovou rovinkou během kvalifikace týmového sprintu žen, než ho v...

Kuriózní moment narušil středeční dopolední kvalifikaci týmového sprintu žen v běžeckém lyžování. Do cílové rovinky totiž vběhl pes, kterého pohotově zachytila i cílová kamera. Některé závodnice...

18. února 2026  11:13,  aktualizováno  11:38

12. den ZOH 2026 ONLINE: Hokejisty čeká Kanada. V akci slalomářky i biatlonistky

Sledujeme online
Martina Dubovská v akci během slalomu žen. (18. února 2026)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo pokračují dvanáctým dnem. Hokejisté zabojují o semifinále proti favorizované Kanadě. Běžce a běžkyně na lyžích čeká finále týmového sprintu a jejich...

18. února 2026,  aktualizováno  11:37

Finále týmových sprintů i s českou účastí. Klaebo jede o desáté zlato

Český závodník Michal Novák v týmovém sprintu mužů (18. února 2026)

Obě české dvojice postoupily na zimních olympijských hrách do finálové rozjížďky týmového sprintu v běhu na lyžích. Jiří Tuž a Michal Novák zaznamenali v kvalifikaci jedenáctý čas, Sandra Schützová s...

18. února 2026  11:26

Nigerijec z Ústí: Přespolní běh na zimní hry? Jo! I v hokeji by Afričané byli dobří

Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....

Afrika je k zimním hrám pod pěti kruhy spíš netečná, a proto Mezinárodní olympijský výbor vymýšlí, jak ji zpopularizovat i tam. Třeba zařazením přespolního běhu. Nigerijský fotbalista Solomon...

18. února 2026  11:11

Slováci chtějí další olympijský úspěch. Víme, co na Draisaitla platí, burcují

Juraj Slafkovský nezvykle oslavuje prohru.

Měli tři dny bez zápasu, během kterých se chystali na klíčový čtvrtfinálový souboj. V něm slovenští hokejisté narazí ve středu od 12.10 na Němce. Tedy na přijatelného soupeře. A postup přes něj může...

18. února 2026  10:53

Móda z olympijských tribun. V jakých bundách fandí partnerky hokejistů?

Česko

U velkých sportovních akcí je už roky tradicí, že partnerky a manželky hokejistů i dalších sportovců vyrážejí fandit ve sladěných outfitech, nejčastěji v bundách. A když se olympijské hry konají...

18. února 2026

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Terky V. na závěr štafety. Češky i bez Davidové říkají: Chceme jet o první šestku

Tereza Vinklárková odjíždí ze střelnice během sprintu na ZOH 2026.

Od našeho zpravodaje v Itálii První úsek Jessica Jislová, druhý Lucie Charvátová. A dál? Lukáš Dostál, trenér českých biatlonistek, se po úterním tréninku zasmál: „Na třetím a čtvrtém úseku Terka V. Ještě si to musíme probrat.“...

18. února 2026  9:49

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

13. února 2026  21:02,  aktualizováno  18. 2. 9:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.