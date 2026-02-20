Sníh mizí, tak reagujme, vyzývá Fourcade. Nenapadlo ho, že závod může trvat i 16 let

Fotogalerie 14

Martin Fourcade přijímá zpětně zlatou medaili za hromadný závod ve Vancouveru. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Macek
  12:00
Od našeho zpravodaje v Itálii - Nehrál si na celebritu. U parkoviště v údolí Anterselvy nastoupil do novinářského autobusu mířícího k biatlonovému areálu. Zřízenec organizující dopravu 37letého muže hned poznal: „Jste to vy! Vždycky jsem vám fandil. Miluju olympiády. Víte, já byl jsem dobrovolníkem už v Turíně 2006. Velká škoda, že tady nezávodíte.“

Martin Fourcade se usmál: „Teď si užívám, když můžu závody doma sledovat s pivem v ruce.“

Vzápětí přidal: „Ale dnes si jedu do areálu pro olympijskou medaili. To je taková naše specialita, že některé ceremoniály se konají i dvakrát.“

Šestnáct let poté, co na hrách ve Vancouveru skončil v hromadném závodě druhý za Rusem Usťugovem, za něj minulou neděli konečně obdržel zlatou medaili. Přiřkli mu jí poté, co dopujícího Rusa dodatečně diskvalifikovali, ale musel si počkat, až skončí série soudních procesů, které zhrzený Usťugov vyvolal.

„Šestnáct let je dlouhá cesta. Nikdy by mě nenapadlo, že biatlonový závod může trvat tak dlouho,“ zažertoval Fourcade, než mnohem vážněji dodal: „Ta nová medaile ale bohužel není o emocích z Vancouveru. Je hlavně poselstvím, které vysíláme v boji za čistý sport.“

„Nemůžeme pořád bojovat proti zjevné klimatické změně agresivním zasněžováním v nížinách.“

Martin Fourcade

