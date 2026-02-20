Martin Fourcade se usmál: „Teď si užívám, když můžu závody doma sledovat s pivem v ruce.“
Vzápětí přidal: „Ale dnes si jedu do areálu pro olympijskou medaili. To je taková naše specialita, že některé ceremoniály se konají i dvakrát.“
Šestnáct let poté, co na hrách ve Vancouveru skončil v hromadném závodě druhý za Rusem Usťugovem, za něj minulou neděli konečně obdržel zlatou medaili. Přiřkli mu jí poté, co dopujícího Rusa dodatečně diskvalifikovali, ale musel si počkat, až skončí série soudních procesů, které zhrzený Usťugov vyvolal.
„Šestnáct let je dlouhá cesta. Nikdy by mě nenapadlo, že biatlonový závod může trvat tak dlouho,“ zažertoval Fourcade, než mnohem vážněji dodal: „Ta nová medaile ale bohužel není o emocích z Vancouveru. Je hlavně poselstvím, které vysíláme v boji za čistý sport.“
„Nemůžeme pořád bojovat proti zjevné klimatické změně agresivním zasněžováním v nížinách.“