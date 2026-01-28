Gott, Pavel ani kříž na masky nemohou. Šéf české výpravy o olympijských pravidlech

Premium

Fotogalerie 12

Brankář Karel Vejmelka na tréninku hokejové reprezentace před Českými hrami v Brně. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Robert Rampa
Žádné politické symboly na maskách, prosil manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička české brankáře před zimní olympiádou v Itálii. A správně udělal, v Miláně by už Karlu Vejmelkovi vyobrazení prezidenta Petra Pavla neprošlo. Stejně tak neuvidíte zpěváky Karla Gotta a Helenu Vondráčkovou, které si přál Dan Vladař. Mezinárodní olympijský výbor zasáhl i proti kříži jako symbolu křesťanství.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Je to základní pravidlo celých olympijských her. Nikde nesmí být vidět žádná náboženská, politická ani jiná agitace a propagace,“ vysvětluje šéf výpravy Martin Doktor.

V rozhovoru detailně popisuje proces schvalování designu podle olympijských pravidel. Kdo rozhoduje? Lze se bránit, pokud nejde o jednoznačný případ? A co by se stalo, kdyby sportovec tato pravidla porušil?

Kdyby si Karel Vejmelka chtěl dát stejně jako na mistrovství světa na masku demokraticky zvoleného prezidenta, narazil by?
To je jasné. Nejde to. Povolují národní symboly, loga národního olympijského výboru a loga výrobce v předepsané velikosti na správném místě. V létě jsme řešili Martina Fuksu, který je u Red Bullu. Reklama tam být taky nesmí, tak chtěl na loď dát alespoň designově upravené vlastní jméno. Fuksa, Fuksič tým. Ani to mu ale neprošlo, pravidla jsou striktní.

Přesvědčit MOV nejde. Taky se nedohadujete, jestli můžete jet na červenou.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Nejčtenější

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Gott, Pavel ani kříž na masky nemohou. Šéf české výpravy o olympijských pravidlech

Premium
Brankář Karel Vejmelka na tréninku hokejové reprezentace před Českými hrami v...

Žádné politické symboly na maskách, prosil manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička české brankáře před zimní olympiádou v Itálii. A správně udělal, v Miláně by už Karlu Vejmelkovi vyobrazení...

28. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

27. ledna 2026  14:56

Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri

Sjezdovka v Bormiu, ilustrační snímek

Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elisa Maria Negri, o čemž v pondělí informoval Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším...

26. ledna 2026  21:16

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
26. 1.

Za zlato dva a půl milionu. Vláda slíbila olympijským medailistům finanční odměny

Sada medailí na zimní olympijské hry v Milánu a Cortině.

Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině vláda v individuálních sportech slíbila odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun. V případě...

26. ledna 2026  17:23,  aktualizováno  18:02

Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Musíte být stoprocentně zdraví a mít zápasové vytížení. Tak zněla srpnová zpráva Radima Rulíka směrem k hráčům NHL včetně Filipa Chytila. Český útočník kritéria nesplňoval, olympijská nominace jej...

26. ledna 2026  14:30

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

26. ledna 2026  13:40

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

26. ledna 2026  10:34

Olympijská naděje projektuje silnice. Neobvyklé hobby talentované Maděrové

Premium
Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Pokud v budoucnu pojedete autobusem z Červenic u Turnova, nezoufejte, když bude mít zpoždění. Můžete se kochat zastávkou, kterou projektovala jistá Zuzana Maděrová. Ano, ta 22letá snowboardistka,...

25. ledna 2026

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým...

25. ledna 2026  7:59

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Kladenský obránce Pietroniro je v nominaci italských hokejistů na ZOH

Phil Pietroniro překvapil Kanaďany a poslal Itálii do vedení.

Obránce Phil Pietroniro z extraligového Kladna figuruje v nominaci hokejistů domácí Itálie na únorové olympijské hry v Miláně. Jednatřicetiletý rodák z Montrealu, který nastupuje za Rytíře druhou...

24. ledna 2026  22:30

Na Everest pro olympijský bronz. Barna válčil v Albertville bez axela a bez ovací

Premium
Petr Barna v olympijské sezoně 1987/1988.

Pět krasobruslařských medailí získalo Československo v průběhu let na olympijských hrách. Tu poslední přidal v Albertville v roce 1992 Petr Barna. Jaká byla jeho cesta za bronzem i proč hned záhy...

24. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.