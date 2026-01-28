„Je to základní pravidlo celých olympijských her. Nikde nesmí být vidět žádná náboženská, politická ani jiná agitace a propagace,“ vysvětluje šéf výpravy Martin Doktor.
V rozhovoru detailně popisuje proces schvalování designu podle olympijských pravidel. Kdo rozhoduje? Lze se bránit, pokud nejde o jednoznačný případ? A co by se stalo, kdyby sportovec tato pravidla porušil?
Kdyby si Karel Vejmelka chtěl dát stejně jako na mistrovství světa na masku demokraticky zvoleného prezidenta, narazil by?
To je jasné. Nejde to. Povolují národní symboly, loga národního olympijského výboru a loga výrobce v předepsané velikosti na správném místě. V létě jsme řešili Martina Fuksu, který je u Red Bullu. Reklama tam být taky nesmí, tak chtěl na loď dát alespoň designově upravené vlastní jméno. Fuksa, Fuksič tým. Ani to mu ale neprošlo, pravidla jsou striktní.
Přesvědčit MOV nejde. Taky se nedohadujete, jestli můžete jet na červenou.