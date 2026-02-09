Davidová vynechá olympijský vytrvalostní závod. V Anterselvě ale zůstává

Autor: ,
Aktualizujeme   15:50
Markéta Davidová nenastoupí do středečního vytrvalostního závodu žen, oznámil sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. V dějišti her však zůstává a trenéři a lékaři se po konzultaci s ní teprve rozhodnou, jak bude její další program vypadat. V pondělí absolvovala pouze lehčí trénink mimo areál. Do akce půjde kvarteto Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.
Dojezd Markéty Davidové do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Dojezd Markéty Davidové do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026) | foto: Český biatlon / Igor Stančík

Vyčerpaná Markéta Davidová po dojezdu olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
Markéta Davidová po dojezdu do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
Markéta Davidová po dojezdu do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
Markéta Davidová na trati olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
10 fotografií

V úterním vytrvalostním závodě biatlonistů pojedou Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Absentovat bude Tomáš Mikyska, který měl v minulém týdnu problémy s aklimatizací a potýkal se s lehčím nachlazením.

„Proto se na pár dnů přesunul z našeho penzionu do olympijské vesnice, která je níž. Teď už je ale v pořádku a bude se připravovat na sprint,“ vysvětlil pro ČT trenér Michael Málek.

Vabank hra s Davidovou, která nevyšla. Bude ještě na olympiádě závodit?

Šestadvacetiletého Horniga čeká olympijská premiéra v individuálním závodě. Pokusí se navázat na střelbu z nedělní smíšené štafety, kde trefil všech deset terčů bez jediné opravy.

„Určitě je to hodně důležitý okamžik. Z toho závodu mám docela respekt, protože ta dvacítka tady hodně prověří,“ uvedl Hornig. „Ten závod se musí rozjet hodně hlavou. Sám jsem si to tu vyzkoušel pár let zpátky při jednom ze sprintů, že když se to přepálí, tak na konci závodu ty síly nejsou,“ řekl Hornig.

Pětatřicetiletý Krčmář startuje na čtvrté olympiádě. Ve vytrvalostním závodě byl nejlépe sedmý před osmi lety v Pchjongčchangu, v roce 2022 skončil v Pekingu na 59. místě.

Michal Krčmář během smíšené štafety.

„U mě bude taktika neměnná. Do závodu si chci najet, abych tělo rozproudil, rozdýchal a abych ho nezatavil hned na začátku, protože těch dvacet kilometrů je fakt dlouhých,“ řekl Krčmář.

Olympijská premiéra čeká Háka, který v nominaci nahradil Jonáše Marečka. „Já jsem sem jel a doufal, že se tu alespoň v jednom závodě představím. Nejsem rád, že Tomáše potkaly nějaké problémy, ale jsem rád, že můžu startovat. To se neodmítá,“ doplnil dvaadvacetiletý závodník.

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

Smíšené pocity olympionika rozlítily Trumpa. Skutečný lůzr, vzkázal prezident

Hunter Hess na snímku z prosince 2025

Jedna odpověď na tiskové konferenci stačila k tomu, aby se americký freestyle lyžař Hunter Hess stal terčem ostrého útoku prezidenta Donalda Trumpa. Ten ho veřejně označil za „skutečného lůzra“ a...

9. února 2026  15:45

3. den ZOH ONLINE: Curleři se loučí osmým místem, večer půjde do akce Zdráhalová

Sledujeme online
Dobrovolníci na trati mužského sjezdu prochází kolem olympijských kruhů.

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se s turnajem smíšených dvojic rozloučili...

9. února 2026  15:25

Von Allmen má druhé zlato, Zabystřan a Müller skončili v kombinaci poslední

Jan Zabystřan v závodě v alpské kombinaci. (9. února 2026)

Premiérovou kombinaci dvojic na olympijských hrách vyhráli švýcarští lyžaři Tanguy Nef a Franjo von Allmen, který v Bormiu navázal na sobotní zlatou medaili ze sjezdu. O druhou příčku se podělili...

9. února 2026  15:21

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

9. února 2026  15:01

Kolaps a odstřelená medaile. Zapomeňme, vyzvala Norka. Od fanoušků to ale schytala

Norská biatlonistka Maren Kirkeeideová střílí vleže při olympijské smíšené...

Od našeho zpravodaje v Itálii Odstřelila Norům medaili ze smíšené štafety biatlonistů, a pak to ještě schytala na sociálních sítích od fanoušků, že po závodě nebyla patřičně zklamaná. Dvaadvacetiletá vycházející hvězda Maren...

9. února 2026  14:45

Pastrňák: Ester je mi líto, ještě jsem jí nepsal. Proti Kanadě musíme být odvážní

David Pastrňák se připravuje na trénink národního týmu v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii Druhý den, stejná sestava. David Pastrňák tvoří v týmu českých hokejistů elitní útok s Martinem Nečasem a Tomášem Hertlem. Trénovali takhle i v pondělí hned po Kanadě, která reprezentaci ve čtvrtek...

9. února 2026  14:33

Olympijské medaile se rozpadávají. Trable hlásí šampionka či běžkyně

Americká sjezdařka Breezy Johnsonová se raduje z olympijského triumfu. (8....

Zlatá medaile Breezy Johnsonové už potřebuje opravu. Olympijská vítězka ve sjezdu oznámila, že její nejcennější kov se krátce po slavnostním ceremoniálu rozpadl na tři kusy. Stejný problém se objevil...

9. února 2026  10:45,  aktualizováno  13:39

Medaile v kapse i slzy na stupních vítězů. Když sportovci neslaví stříbro

Zlatý medailista Sander Eitrem z Norska slaví na stupních vítězů po boku...

Ihned na sebe strhnul pozornost. Proč Metoděj Jílek neslaví zisk olympijské medaile? Důvod byl prostý. Devatenáctiletý český rychlobruslař pomýšlel na tu nejcennější, ale v nedělním závodě na 5000...

9. února 2026  13:30

Jake Paul bude fandit hvězdné snoubence. Natočili spolu vzkaz pro své budoucí děti

Rychlobruslařská olympionička Jutta Leerdamová a její partner, influencer Jake...

Rychlobruslařský závod na 1 000 metrů může mít v pondělí večer velmi výrazného diváka. Do haly by měl dorazit influencer a boxer Jake Paul, aby podpořil svou partnerku Juttu Leerdamovou. Nizozemská...

9. února 2026  13:10

Výhra na závěr. Zelingrová a Chabičovský porazili Estonsko a v Cortině končí osmí

Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v souboji s Estonskem. (9. února...

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský uzavřeli olympijský turnaj smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo vítězstvím 8:4 nad Estonskem. Navzdory tomu se mezi postupující čtyřku do semifinále...

9. února 2026  12:56

Hokej na olympiádě? Úplně o ničem. Kdo se dívá, je zrádce, hrozí ruská legenda

Olympijský turnaj v ledním hokej boj o zlato. Finsko - Rusko 2:1. Čekání končí....

Místo hokeje odpočívá. Aspoň na chvíli, což se v rozjeté sezoně a před blížícím se play off šikne. Nikita Kučerov by ale pauzu v programu NHL raději strávil jinak. Na jednom konkrétním místě. V...

9. února 2026  12:20

