V úterním vytrvalostním závodě biatlonistů pojedou Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Absentovat bude Tomáš Mikyska, který měl v minulém týdnu problémy s aklimatizací a potýkal se s lehčím nachlazením.
„Proto se na pár dnů přesunul z našeho penzionu do olympijské vesnice, která je níž. Teď už je ale v pořádku a bude se připravovat na sprint,“ vysvětlil pro ČT trenér Michael Málek.
Šestadvacetiletého Horniga čeká olympijská premiéra v individuálním závodě. Pokusí se navázat na střelbu z nedělní smíšené štafety, kde trefil všech deset terčů bez jediné opravy.
„Určitě je to hodně důležitý okamžik. Z toho závodu mám docela respekt, protože ta dvacítka tady hodně prověří,“ uvedl Hornig. „Ten závod se musí rozjet hodně hlavou. Sám jsem si to tu vyzkoušel pár let zpátky při jednom ze sprintů, že když se to přepálí, tak na konci závodu ty síly nejsou,“ řekl Hornig.
Pětatřicetiletý Krčmář startuje na čtvrté olympiádě. Ve vytrvalostním závodě byl nejlépe sedmý před osmi lety v Pchjongčchangu, v roce 2022 skončil v Pekingu na 59. místě.
„U mě bude taktika neměnná. Do závodu si chci najet, abych tělo rozproudil, rozdýchal a abych ho nezatavil hned na začátku, protože těch dvacet kilometrů je fakt dlouhých,“ řekl Krčmář.
Olympijská premiéra čeká Háka, který v nominaci nahradil Jonáše Marečka. „Já jsem sem jel a doufal, že se tu alespoň v jednom závodě představím. Nejsem rád, že Tomáše potkaly nějaké problémy, ale jsem rád, že můžu startovat. To se neodmítá,“ doplnil dvaadvacetiletý závodník.