Markéta Davidová na ZOH 2026: program a výsledky v Anterselvě

Jednou z výrazných osobností české reprezentace na Zimních olympijských hrách v Itálii bude Markéta Davidová. V našem textu najdete její stručnou vizitku i program závodů, do nichž by měla v Anterselvě zasáhnout.

Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

  • Markéta Davidová je nejúspěšnější z aktivních českých biatlonistek.
  • Z mistrovství světa má dvě medaile. Bronz ze smíšené štafety v Anterselvě 2020 a zlato z vytrvalostního závodu v Pokljuce 2021.
  • Ve Světovém Poháru získala v sezoně 2021/22 malý glóbus za vítězství v celkové klasifikaci individuálních vytrvalostních závodů.
  • Na výraznější úspěch na olympijských hrách zatím čeká.
  • Od konce sezony 2024/25 ji trápí problémy se zády, na konci března 2025 podstoupila operaci vyhřezlé ploténky.

Anterselva: Markéta Davidová na ZOH 2026

DatumDisciplínaČas Umístění
8. února (neděle)Smíšená štafeta14:05
11. února (středa)Ženský individuální závod – 15 km14:15
14. února (sobota)Ženský sprint – 7,5 km14:00
15. února (neděle)Stíhací závody – ženy14:45
18. února (středa)Ženská štafeta – 4×6 km14:45
21. února (sobota)Ženy – hromadný start – 12,5 km14:15

Výsledky Markéty Davidové na minulých ZOH:

Přehled ZOH
Peking 2022
5.2.2022 10:00open míšená štafeta FINÁLE 12. místo
7.2.2022 10:00ženy individuální z. 15 km FINÁLE 6. místo
11.2.2022 10:00ženy sprint 7,5 km FINÁLE 41. místo
13.2.2022 10:00ženy stihací z. 10 km FINÁLE 28. místo
16.2.2022 8:45ženy štafeta 4x6 km FINÁLE 8. místo
18.2.2022 8:00ženy masový závod 12,5 km FINÁLE 4. místo
Pchjongčchang 2018
10.2.2018 12:15ženy sprint 7,5 km FINÁLE 15. místo
12.2.2018 11:10ženy stihací z. 10 km FINÁLE 25. místo
15.2.2018 9:15ženy individuální z. 15 km FINÁLE 57. místo
17.2.2018 12:15ženy masový závod 12,5 km FINÁLE 18. místo
20.2.2018 12:15open smíšená štafeta FINÁLE 8. místo
22.2.2018 12:15ženy štafeta 4x6 km FINÁLE 12. místo

Výsledky Markéty Davidové v letošní sezoně:

Do sezony 2025/26 Markéta Davidová nastoupila po dlouhé rekonvalescenci. Jejím nejlepším individuálním výsledkem bylo 13. místo ze sprintu z francouzského Le Grand-Bornand. Většinou si vedla slušně běžecky, ale nedařilo se jí ve střelbě.

Závodů SP v německém Ruhpoldingu se kvůli bolesti zad nezúčastnila a vynechala i domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě.

Závod SPMístoSprintStíhačkaHSVZŠtafetaSmíšená štafetaSmíšený závod dvojic
1.Östersund21.34.×44.3.5.x
2.Hochfilzen40.30.×x7.x×
3.Le Grand-Bornand13.17.30.x×x×
4.Oberhof15.15.×x11.x×
5.Ruhpoldingxxxxxx
6.Nové Město n. M.xxxxxx

HS – závod s hromadným startem
VZ – VYtrvalostní závod

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

