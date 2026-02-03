Markéta Davidová na ZOH 2026: program a výsledky v Anterselvě

- Markéta Davidová je nejúspěšnější z aktivních českých biatlonistek.
- Z mistrovství světa má dvě medaile. Bronz ze smíšené štafety v Anterselvě 2020 a zlato z vytrvalostního závodu v Pokljuce 2021.
- Ve Světovém Poháru získala v sezoně 2021/22 malý glóbus za vítězství v celkové klasifikaci individuálních vytrvalostních závodů.
- Na výraznější úspěch na olympijských hrách zatím čeká.
- Od konce sezony 2024/25 ji trápí problémy se zády, na konci března 2025 podstoupila operaci vyhřezlé ploténky.
Anterselva: Markéta Davidová na ZOH 2026
|Datum
|Disciplína
|Čas
|Umístění
|8. února (neděle)
|Smíšená štafeta
|14:05
|11. února (středa)
|Ženský individuální závod – 15 km
|14:15
|14. února (sobota)
|Ženský sprint – 7,5 km
|14:00
|15. února (neděle)
|Stíhací závody – ženy
|14:45
|18. února (středa)
|Ženská štafeta – 4×6 km
|14:45
|21. února (sobota)
|Ženy – hromadný start – 12,5 km
|14:15
Výsledky Markéty Davidové na minulých ZOH:
|Přehled ZOH
|Peking 2022
|5.2.2022 10:00
|open míšená štafeta FINÁLE 12. místo
|7.2.2022 10:00
|ženy individuální z. 15 km FINÁLE 6. místo
|11.2.2022 10:00
|ženy sprint 7,5 km FINÁLE 41. místo
|13.2.2022 10:00
|ženy stihací z. 10 km FINÁLE 28. místo
|16.2.2022 8:45
|ženy štafeta 4x6 km FINÁLE 8. místo
|18.2.2022 8:00
|ženy masový závod 12,5 km FINÁLE 4. místo
|Pchjongčchang 2018
|10.2.2018 12:15
|ženy sprint 7,5 km FINÁLE 15. místo
|12.2.2018 11:10
|ženy stihací z. 10 km FINÁLE 25. místo
|15.2.2018 9:15
|ženy individuální z. 15 km FINÁLE 57. místo
|17.2.2018 12:15
|ženy masový závod 12,5 km FINÁLE 18. místo
|20.2.2018 12:15
|open smíšená štafeta FINÁLE 8. místo
|22.2.2018 12:15
|ženy štafeta 4x6 km FINÁLE 12. místo
Výsledky Markéty Davidové v letošní sezoně:
Do sezony 2025/26 Markéta Davidová nastoupila po dlouhé rekonvalescenci. Jejím nejlepším individuálním výsledkem bylo 13. místo ze sprintu z francouzského Le Grand-Bornand. Většinou si vedla slušně běžecky, ale nedařilo se jí ve střelbě.
Závodů SP v německém Ruhpoldingu se kvůli bolesti zad nezúčastnila a vynechala i domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě.
|Závod SP
|Místo
|Sprint
|Stíhačka
|HS
|VZ
|Štafeta
|Smíšená štafeta
|Smíšený závod dvojic
|1.
|Östersund
|21.
|34.
|×
|44.
|3.
|5.
|x
|2.
|Hochfilzen
|40.
|30.
|×
|x
|7.
|x
|×
|3.
|Le Grand-Bornand
|13.
|17.
|30.
|x
|×
|x
|×
|4.
|Oberhof
|15.
|15.
|×
|x
|11.
|x
|×
|5.
|Ruhpolding
|x
|x
|x
|x
|x
|x
|6.
|Nové Město n. M.
|x
|x
|x
|x
|x
|x
HS – závod s hromadným startem
VZ – VYtrvalostní závod