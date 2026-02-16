K potížím Davidové, které se v lednu obnovilo zranění ploténky, uvedl: „Zdravotní problémy Markéty Davidové začaly na Světovém poháru v Oberhofu, kde dokončila stíhačku s velkými bolestmi. Po Ruhpoldingu jsme provedli kontrolní nukleární magnetickou rezonanci, která bohužel ukázala opětovný výhřez ve stejné oblasti meziobratlové ploténky. Následně začal velmi intenzivní konzervativní léčebný postup.“
Profesor Vítek působí u českého biatlonového týmu už sedmou sezonu. Klinický biochemik je internistou-hepatologem ve Všeobecné fakultní nemocnici 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Kvůli stavu Davidové se podle jeho informací v lednu sešlo lékařské konzilium sestávající z operatéra profesora Netuky, profesora Koláře a rehabilitační lékařky Karolíny Velebové.
„Po zhruba pěti dnech konzervativní léčby jsme se znovu sešli a zvážili, zda dáme Markétě zelenou odjet na olympijské hry. Shodli jsme se, že odjet může a současně jsme nastavili další léčebný konzervativní postup,“ konstatoval Vítek. „Celé to řídila doktorka Velebová, která je tady s námi na olympiádě. Bohužel výhřez ploténky Markétu natolik limitoval, že nebyla schopná podat výkony, jaké bychom předpokládali. Po olympiádě bude muset absolvovat další vyšetření a budeme zvažovat další postup.“
Vedení týmu k Vítkově zprávě připojilo sdělení, že Davidová splnila nominační kritéria, když byla druhou nejvýše postavenou českou reprezentantkou v hodnocení Světového poháru.
„Měla tedy možnost startu na zimních olympijských hrách v Itálii a po souhlasu lékařského konzilia ji využila. Markétě poskytujeme maximální podporu a věříme v její brzké uzdravení,“ je ve zprávě uvedeno.
Davidová sama informovala, že na olympiádě, na kterou se od léta chystala, si přála závodit.
Nastoupila ve smíšené štafetě, kde na posledním úseku neudržela páté místo a doběhla jedenáctá. Ve sprintu potom skončila se čtyřmi ranami mimo terče na 81. místě.
V Anterselvě zůstává, ale pouze jako rezerva na středeční ženskou štafetu, kdyby některou z kvarteta Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková postihly zdravotní potíže.
„Olympiádou pro ni sezona končí,“ potvrdil sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Zlepšení zdravotního stavu Davidové je nyní jednoznačnou prioritou. Po sobotním sprintu na instagram večer napsala: „Mamince jsem po dnešním závodě slíbila, že už bude jen dobře. A já jí to chci splnit.“