Nejdřív řada vyšetření, až pak se Davidová rozhodne. Hrami pro ni ale sezona končí

Tomáš Macek
  19:06
Od našeho zpravodaje v Itálii - Po sobotním sprintu, v němž obsadila 81. místo, nejprve jen naznačila: „Moc mě mrzí, že tohle je vlastně asi můj poslední výsledek.“ Ale až večerní zpráva Markéty Davidové na instagramu odhalila, co vše se kolem ní v posledních týdnech dělo. Má opět vyhřezlou ploténku. Pokračuje tak příběh, který limituje její kariéru už od minulé biatlonové sezony. Na olympijských hrách ještě plánuje zůstat coby případná náhradnice do štafety, ale po nich ukončí sezonu.
Markéta Davidová na trati olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Markéta Davidová na trati olympijské smíšené štafety (8. února 2026) | foto: Český biatlon / Igor Stančík

Markéta Davidová se svou jednorožčí malorážkou.
Markéta Davidová a její běžecké trápení ve sprintu biatlonistek.
Dojezd Markéty Davidové do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
Biatlonistka Markéta Davidová při ležce během sprintu.
29 fotografií

„Dlouho jsem věřila, že tohle se přece nemůže dít znova. Dělala jsem maximum, aby se to už nikdy neopakovalo,“ líčila v sobotu.

Vyhřezlou ploténku jí poprvé diagnostikovali v prosinci 2024 při Světovém poháru v Hochfilzenu. Přerušila sezonu a po konzultaci s lékaři se pokusila o konzervativní léčbu. Vrátila se na jediný závod v březnu v Novém Městě (52. ve sprintu), načež sezonu ukončila. Na konci měsíce podstoupila operační zákrok.

Návrat na scénu v prosinci 2025 vzbudil naděje. I když s malorážkou nebyla nejjistější, na trati se opět vracela mezi elitní desítku běžkyň. S optimismem hleděla směrem k olympiádě. Stačilo jen vylepšit střelbu...

To je asi můj poslední výsledek. Davidová končí sezonu, opět má výhřez ploténky

Jenže nastal osudný 15. leden v Ruhpoldingu. „Nebyla jsem skoro schopná zvednout se z postele a obléct si ponožky,“ popsala. „Rozhodli jsme se jet domů a udělat kontrolní rezonanci. Ta ukázala, co asi nikdo nečekal. Výhřez ploténky ve stejném místě a ještě větší než loni.“

Byl to pro ni šok.

Vše, co následovalo, se stalo závodem s časem. Po usilovné péči lékařů a fyzioterapeutů posléze dostala od odborníků svolení odcestovat na hry. Věřila, že se v Anterselvě postupně opět rozjezdí. O přesné příčině svých potíží však na veřejnosti mluvit nechtěla, ta informace zůstala jen mezi ní, trenéry a lékaři. A ti pochopitelně zachovávali lékařské tajemství.

Až po dvou protrápených startech odhalila, co ji skutečně trápí. Po prvním neurčitém vyjádření dokonce rozvířila úvahy o konci kariéry. Až její večerní zpráva na instagramu upřesnila: „Tohle byl velmi pravděpodobně můj poslední závod sezony.“

Biatlonistka Markéta Davidová při ležce během sprintu.

Sportovní ředitel Ondřej Rybář po nedělní stíhačce sdělil: „Markétina sezona je uzavřená, na tom jsme se s ní domluvili. Olympiádou pro ni končí a následně proběhne kolotoč vyšetření.“

Týmový lékař Libor Vítek se ke zranění přímo v Anterselvě nevyjádřil, není specialistou v dotyčném oboru.

„Jen lékaři, kteří se o Markétu starají, jsou k tomu kompetentní,“ zdůraznil Rybář. „A více řeknou, až proběhnou další vyšetření.“

Rybář o Davidové: Markéta moc chtěla, bolest ji dál nepustila. Víc věcí se nasčítalo

Úvahy o možném konci kariéry označil Rybář za předčasné: „Potřebujeme nejprve znát výsledky všech vyšetření, abychom s co nejlepším vědomím a svědomím uvážili, co pro ni bude nejlepší. A pak se rozhodne zase jen Markéta, co dál. Zatím nevyloučila, že by už dál nezávodila. Řekla mi: Teď v těch emocích nemohu řešit, co bude za půl roku, teď jen vím, že musím dát své zdraví dohromady.“

V Anterselvě ještě Davidová chce zůstat – jako rezerva pro středeční štafetu, kdyby byla některá ze čtveřice Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková indisponovaná.

Ale po hrách už v sezoně závodit nebude.

Hlavní pro ni bude, aby se s touto složitou sportovní, ale i životní situací srovnala také psychicky.

Markéta Davidová přijíždí do cíle biatlonového sprintu na olympijských hrách.

„Byla nabitá energií, když hned na prvním svěťáku sezony dovezla v Östersundu štafetu na bednu. Věřila, že to půjde,“ připomněla Gabriela Soukalová. „Pro její psychiku pak muselo být strašně těžké odjíždět na olympiádu s vědomím, že se zranění vrátilo. Teď je nejdůležitější, aby byla zdravá.“

Bývalý reprezentant Ivan Masařík v podcastu ČT sport uvedl: „Na sítích se nyní vyjadřují lidé, kteří o sportu ví hodně málo, a žluč se objevuje. Markéta i celý biatlonový a doktorský tým se ale opravdu snažily ze všech sil napravit, co se na zádech pokazilo. Bohužel se to nepovedlo.“

Další trápení Davidové, dojela na 81. místě. Ve sprintu zvítězila Norka Kirkeeideová

Zranění ploténky není jednoduchá záležitost a léčba rozhodně není vždy přímočará. Jan Štulík, přednosta Kliniky spondylochirurgie Fakultní nemocnice v Motole, v rozhovoru pro iDNES.cz podotkl: „Operační řešení je až tím posledním. Ideální je, když jde problém vyřešit takříkajíc po dobrém, konzervativně. Začíná se obvykle vyloučením nezdravých aktivit, klidem, fyzioterapií, následují medikamenty, obstřiky, a to minimálně po dobu tří měsíců. Až když nic nepomáhá a bolesti přetrvávají půl roku, můžeme navrhnout operaci.“

Davidová už jednu takovou kůru včetně následné operace podstoupila. Lékaři brzy rozhodnou, zda bude nutná další.

Výsledky

