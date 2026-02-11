Marchand o Pastrňákovi: Snad se na ledě moc nepotkáme, je příliš nebezpečný!

„Češi? Jasně, ptejte se,“ kývl dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, kterého loni po šestnácti letech vyměnili z Bostonu na Floridu. A on už v týmu šampionů zůstal.
„S Pastou se ještě potkáme. Pojí nás přátelství, které vydrží do konce života,“ věří Marchand před čtvrtečním úvodním utkání na olympiádě mezi Českem a Kanadou.
Jak se na Pastrňáka těšíte?
Je jeden z nejlepších hokejistů na světě, takže doufám, že ho na ledě moc často potkávat nebudu! V Miláně jsme se už potkali, ale stejně jsme neměli moc času.
Zrovna vy ale asi tušíte, jak se mu dostat pod kůži, ne?
Ne, ne! Takového hráče necháváte být. (úsměv) Je příliš dobrý a nebezpečný, akorát by vás donutil za to zaplatit. Češi mají spoustu skvělých hráčů, ale on patří opravdu mezi nejlepší v NHL. Musíme si ho hlídat.
Co vzpomínky na Pastrňáka?
Jen ty skvělé. Je to super kluk. Vzpomínám si na jeho první zápas v NHL. Kdybyste viděli, jak byl nadšený a šťastný. Hýří energií na ledě i mimo něj, je s ním fakt sranda.
V Bostonu se z něj stal opravdový lídr, jak se vám na to kouká?
Jde příkladem, svoji hru opravdu povýšil ještě výš a já jsem za něj moc šťastný.
Co očekáváte od čtvrtečního zápasu s Českem?
Že to bude náročné. Češi mají dobrý tým, před dvěma lety vyhráli mistrovství. Stal se z nich hodně dobrý soupeř.