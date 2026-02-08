Veselí fanoušků se symboly hvězd a pruhů ještě vzrostlo, jakmile se Breezy Johnsonová usadila do křesla pro vedoucí ženu klání. A to na startu ještě zbývala Lindsey Vonnová, na jejíž jízdu se všichni tak těšili.
Doposud vážně všechno klapalo!
Jenže pak nastal naprostý šok. Během mžiku totální obrat okolní atmosféry.
Jedenačtyřicetiletá legenda už po třinácti sekundách jízdy tvrdě upadla. V televizi bylo slyšet, jak se rozkřičela bolestí. Johnsonová se jen chytla za hlavu a tribuna, která ještě před pár sekundami bouřila, ztichla. Nebo spíš doslova ani nedutala. Mrazivý zážitek.
Vonnová nezvládla jeden ze skoků v horní části svahu. Ve vzduchu se přetočila, dopadla na zem a už se kutálela.
„V té pasáži nejprve sjedete do dolíku a pak přijde protikopec,“ líčila česká reprezentantka Alena Labaštová. „Je tam komprese, mačká vás to. V tréninku jsem tam kvůli tomu vypadla.“
Labaštová tou dobou zrovna mířila lanovkou na start. Pád tedy měla vyloženě před očima. „Byla jsem přímo nad ní. Slyšela jsem ji křičet a viděla, jak měla otočenou nohu. Dost silné, žádný hezký pohled, o to víc mě to dostalo, jelikož jsem si něčím podobným prošla před třemi roky.“
Vonnová psala jeden z nejsilnějších příběhů letošních her. V roce 2019 ukončila kariéru coby vítězka 82 závodů Světového poháru, majitelka čtyř velkých glóbů a čtrnácti medailí z vrcholných akcí.
|
Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová se při olympijském sjezdu zranila
Pět let nezávodila, načež se, když jí lékaři dali dohromady koleno, které ji řadu let trápilo, překvapivě rozhodla: Vrátím se.
Její velkou motivací byly právě olympijské hry. V Cortině v minulosti vyhrála dvanáct závodů elitního seriálu, miluje ji, užívá si její zpravidla prosluněné počasí.
„Místní hory mi vždy připadaly jako druhý domov,“ popisovala.
Už v minulé sezoně oslnila a tuto zimu vyloženě zářila. Vždyť z devíti startů sedmkrát skončila na pódiu a dvakrát vyhrála. Hovořilo se o ní jako o největší kandidátce na nejcennější letošní zlato.
A tak zněl i její plán.
V generálce na olympiádu v Crans Montaně ovšem upadla a přetrhla si křížové vazy v koleni. Několik dní panovala nejistota: Nejsou její olympijské naděje u konce?
Ona ale vyhlásila: „Jdu do toho. Jestli něco umím, tak vrátit se. Můj olympijský sen žije.“
Také proto její příběh přitahoval tolik pozornosti.
Šlo od ní o obrovský risk? Samozřejmě. Ale už je taková, když si něco usmyslí, jde si za tím.
„Věděli jsme, že do toho dá všechno. Že může vyhrát, ale taky může špatně skončit,“ říkala někdejší německá olympijská vítězka Viktoria Rebensburgová. „Doufám, že následky nebudou tak hrozné.“
Vonnová skoro dvacet minut ležela na sjezdovce, obklopená zdravotníky. Tribuny u cíle stále ani nešpitly a totožná atmosféra panovala i v dalších olympijských dějištích, kde závod běžel na obrazovkách.
Češka Elisa Maria Negri popisovala, že ani na startu se atmosféra nelišila: „Nikdo nic neříkal, nebylo to vůbec příjemné. Pro mě je bohyně, obdivovala jsem ji. Snad bude v pořádku.“
Jediný ruch v Cortině představovalo hlasité „ufff“, když režisér pustil opakovačku hrozivého pádu, a zvuk přilétajícího vrtulníku.
A pak až obrovský potlesk, když s ní odlétal pryč.
„Provozujeme nádherný sport, ale občas taky hodně krutý,“ vykládala Italka Laura Pirovanová. „Každý závodník si nějakým zraněním projde, moc dobře vím, jak je to pro ni těžké. A obzvlášť v olympijském sjezdu, na který tak moc čekala.“
|
2. den ZOH ONLINE: Šokující zlato Maděrové, Jílek má stříbro na pětce
Nebylo divu, že vítězství její krajanky Johnsonové celkem zapadlo. I na tiskové konferenci úvodní otázka zněla: Jak na tom Lindsey je?
Po klání americká reprezentace zveřejnila jen strohou zprávu: „Lindsey Vonnová při olympijském sjezdu upadla a bude ošetřena lékařským personálem.“
Takhle její olympijský sen skončit neměl.