Návrat hráčů NHL na olympiádu se povedl, že?
Co si o tom myslíte vy? Byl to dobrý hokej?
Já jsem byl nadšený.
Souhlasím. Bylo krásné, jak turnaj v Miláně ukázal, kam se hokej posunul, jaké talenty v NHL a napříč světem hrajou. O tom je olympiáda.
Neukázala ale, že hokej přebírají Spojené státy?
Diskutabilní otázka. Ano, Američané loni vyhráli mistrovství světa, na olympiádě brali zlato hokejisté i hokejistky, ale podívejte se na třetí třetinu finále s Kanadou. MacKinnon mohl trefit prázdnou bránu, americký obránce McAvoy vytahoval puk z brankové čáry. My jsme mohli Kanadu vyřadit, byli jsme blízko!
Máte pravdu.
Hrají nejlepší proti nejlepším a je to znát. V NHL často vidíte, jak se McDavid rozjede a je schopný projet okolo všech hráčů a skórovat. Tady ho obránci zastavovali, nemohl si to dovolit, i když i tak byl neskutečný. Američané teď každopádně sedí na trůně. Do další olympiády.
Věděl jsem to. Z brány vidíte všechno... Stalo se a je na rozhodčích a komisi, jak si to vyhodnotí.