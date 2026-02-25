Sudí? Tragičtí nebyli, říká Dostál. Rulíkův kartáč nevnímal, zato souzněl s Jílkem

Lukáš Dostál zklamaně odchází z arény po prohře s Kanadou. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Robert Rampa
Do Milána na olympijské hry dorazil z českých hokejistů v NHL jako první. S cestou zpátky za moře po vypadnutí ve čtvrtfinále s Kanadou taky nečekal, hned pelášil na trénink v Anaheimu. „Na olympiádu musím rychle zapomenout, ale zklamání pořád trvá,“ začne brankář Lukáš Dostál.

Návrat hráčů NHL na olympiádu se povedl, že?
Co si o tom myslíte vy? Byl to dobrý hokej?

Já jsem byl nadšený.
Souhlasím. Bylo krásné, jak turnaj v Miláně ukázal, kam se hokej posunul, jaké talenty v NHL a napříč světem hrajou. O tom je olympiáda.

Neukázala ale, že hokej přebírají Spojené státy?
Diskutabilní otázka. Ano, Američané loni vyhráli mistrovství světa, na olympiádě brali zlato hokejisté i hokejistky, ale podívejte se na třetí třetinu finále s Kanadou. MacKinnon mohl trefit prázdnou bránu, americký obránce McAvoy vytahoval puk z brankové čáry. My jsme mohli Kanadu vyřadit, byli jsme blízko!

Máte pravdu.
Hrají nejlepší proti nejlepším a je to znát. V NHL často vidíte, jak se McDavid rozjede a je schopný projet okolo všech hráčů a skórovat. Tady ho obránci zastavovali, nemohl si to dovolit, i když i tak byl neskutečný. Američané teď každopádně sedí na trůně. Do další olympiády.

Věděl jsem to. Z brány vidíte všechno... Stalo se a je na rozhodčích a komisi, jak si to vyhodnotí.

o Palátově gólu v šesti hráčích proti Kanadě

