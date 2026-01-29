Jednička? Ego nechám stranou, hlásí před OH Dostál. Z masky musel smazat symbol

„Máme teď takový rychlý měsíc, spoustu zápasů za sebou a před sebou ještě tři hrozně důležité duely s rivaly z divize,“ vysvětlil kapitán Ducks ve videorozhovoru s českými novináři.
Jeho tým prožil na přelomu roku horší období, když padl devětkrát v řadě. Jenže od poloviny ledna se zvedl a triumfoval sedmkrát za sebou. Vrátil se tak na příčky zajišťující postup do play off, kde kalifornský celek chyběl od sezony 2017/18.
Zlepšení formy eviduje také gólman Lukáš Dostál, jenž v prosinci laboroval se zraněním, ale nyní už je dle svých slov stoprocentně fit. Aktuálně drží šňůru šesti vítězných zápasů, během kterých pouze jednou nedosáhl alespoň na 90% úspěšnost zákroků.
„Upřímně řečeno se ale po návratu cítím pořád stejně. Liga má různé fáze. Padá hodně gólů, ale pak se to postupně utáhne a my jsme se také museli v tomto ohledu dost změnit. Začali jsme hrát mnohem více do obrany, což se pak projeví i na výkonu brankáře,“ hodnotil Dostál.
Strůjce zlaté jízdy z domácího mistrovství světa před dvěma lety bude o místo jedničky bojovat s Karlem Vejmelkou a Danem Vladařem, podle trenéra Radima Rulíka mají všichni tři stejnou startovní pozici.
„Samozřejmě chcete vždycky chytat. Jsem ale připravený dát své ego stranou a plně respektovat rozhodnutí trenérů,“ dodal brněnský rodák s tím, že situaci budou se šéfem brankářů Ondřejem Pavelcem řešit až v Miláně.
To jinou záležitost už má za sebou. Na olympiádě se totiž na výstroji musí vyhnout některým symbolům.
„Taková pravidla prostě jsou, stejná pro všechny, nemám s tím problém. Něco jsem musel oddělat na poslední chvíli. Na betonu mívám jméno, teď jsem si tam mohl dát jenom číslo. Na helmě jsem pak měl vzadu křížek, který vždy nosím. Musel jsem ho dát pryč,“ líčil pětadvacetiletý gólman.
Pokud dostane přece jenom šanci a mezi třemi tyčemi bude plnit roli jedničky, hned na úvod ho čeká výzva z nejtěžších. Ofenzivními hvězdami našlapaná Kanada.
„Nebude špatné na ni narazit hned na startu. I oni budou chemii zpočátku trošku hledat. A nám to ukáže, na čem jsme,“ hlásil Dostál.
„Ovšem ve skupině to ještě neznamená tolik jako později. Záleží na každém utkání, ale díky systému ty nejdůležitější zápasy teprve přijdou,“ přidal pohled Gudas.
Ten se na rozdíl od mladšího parťáka chystá na druhou olympiádu, v roce 2014 nechyběl v Soči. Tehdy byl v třiadvaceti letech druhým nejmladším členem výběru.
„Jeden z nejkrásnějších sportovních zážitků. Se všemi hvězdami NHL, na které jsem koukal jako dospívající v televizi. Najednou jsem byl s nimi v kabině a hrál s nimi za národní tým,“ vzpomínal řízný bek.
Nyní zastane opačnou funkci, řadí se mezi nejstarší zástupce v kádru. A právě na něm bude výrazně stát defenzivní činnost proti nejlepším útočníkům světa.
Oba hráče Anaheimu mrzí jenom to, že se vzhledem k náročnému programu a velkým vzdálenostem mezi sportovišti nedostanou například na biatlon či lyžování.
„My v Miláně hlavně uděláme pro Českou republiku to nejlepší, pak se zase zabalíme a budeme pokračovat v NHL. Když však bude třeba nějaký prostor zajít na ženský hokej nebo na Martinu Sáblíkovou, bude super to vidět,“ zadoufal Dostál.
„Pro nás je to byznys, nejedeme si to tam užít, abychom se procházeli po Miláně a chodili na večeře. Jako sportovci někde vlezeme do letadla, jinde vylezeme. Čekají nás tréninky a zápasy a pak zase odletíme,“ uzavřel Gudas.