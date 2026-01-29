Jednička? Ego nechám stranou, hlásí před OH Dostál. Z masky musel smazat symbol

Autor:
  14:05
Přesně za dva týdny vstoupí do olympijského turnaje. Že už by ale akce pod pěti kruhy byla dominantním tématem v kabině hokejistů Anaheimu? „Už řešíme letenky a všechny věci okolo, ale soustředění je pořád ještě naplno zaměřené na NHL,“ přiblížil Radko Gudas.
Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem. | foto: David ZalubowskiAP

Jacob Trouba z Anaheim Ducks sleduje, jak Lukáš Dostál zasahuje proti Mattu...
Lukáš Dostál z Anaheim Ducks během utkání s Calgary Flames.
Lukáš Dostál z Anaheim Ducks vykukuje zpoza clonícího Martina Pospíšila z...
Hokejisté Anaheimu po výhře nad Seattlem. Vlevo je Lukáš Dostál.
39 fotografií

„Máme teď takový rychlý měsíc, spoustu zápasů za sebou a před sebou ještě tři hrozně důležité duely s rivaly z divize,“ vysvětlil kapitán Ducks ve videorozhovoru s českými novináři.

Jeho tým prožil na přelomu roku horší období, když padl devětkrát v řadě. Jenže od poloviny ledna se zvedl a triumfoval sedmkrát za sebou. Vrátil se tak na příčky zajišťující postup do play off, kde kalifornský celek chyběl od sezony 2017/18.

Zlepšení formy eviduje také gólman Lukáš Dostál, jenž v prosinci laboroval se zraněním, ale nyní už je dle svých slov stoprocentně fit. Aktuálně drží šňůru šesti vítězných zápasů, během kterých pouze jednou nedosáhl alespoň na 90% úspěšnost zákroků.

Jak neuvěřitelný Dostál okradl suverény. Trápil i Nečase, o výhře zprvu nevěděl

„Upřímně řečeno se ale po návratu cítím pořád stejně. Liga má různé fáze. Padá hodně gólů, ale pak se to postupně utáhne a my jsme se také museli v tomto ohledu dost změnit. Začali jsme hrát mnohem více do obrany, což se pak projeví i na výkonu brankáře,“ hodnotil Dostál.

Strůjce zlaté jízdy z domácího mistrovství světa před dvěma lety bude o místo jedničky bojovat s Karlem Vejmelkou a Danem Vladařem, podle trenéra Radima Rulíka mají všichni tři stejnou startovní pozici.

„Samozřejmě chcete vždycky chytat. Jsem ale připravený dát své ego stranou a plně respektovat rozhodnutí trenérů,“ dodal brněnský rodák s tím, že situaci budou se šéfem brankářů Ondřejem Pavelcem řešit až v Miláně.

Gott, Pavel ani kříž na masky nemohou. Šéf české výpravy o olympijských pravidlech

To jinou záležitost už má za sebou. Na olympiádě se totiž na výstroji musí vyhnout některým symbolům.

„Taková pravidla prostě jsou, stejná pro všechny, nemám s tím problém. Něco jsem musel oddělat na poslední chvíli. Na betonu mívám jméno, teď jsem si tam mohl dát jenom číslo. Na helmě jsem pak měl vzadu křížek, který vždy nosím. Musel jsem ho dát pryč,“ líčil pětadvacetiletý gólman.

Pokud dostane přece jenom šanci a mezi třemi tyčemi bude plnit roli jedničky, hned na úvod ho čeká výzva z nejtěžších. Ofenzivními hvězdami našlapaná Kanada.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

„Nebude špatné na ni narazit hned na startu. I oni budou chemii zpočátku trošku hledat. A nám to ukáže, na čem jsme,“ hlásil Dostál.

„Ovšem ve skupině to ještě neznamená tolik jako později. Záleží na každém utkání, ale díky systému ty nejdůležitější zápasy teprve přijdou,“ přidal pohled Gudas.

Ten se na rozdíl od mladšího parťáka chystá na druhou olympiádu, v roce 2014 nechyběl v Soči. Tehdy byl v třiadvaceti letech druhým nejmladším členem výběru.

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

„Jeden z nejkrásnějších sportovních zážitků. Se všemi hvězdami NHL, na které jsem koukal jako dospívající v televizi. Najednou jsem byl s nimi v kabině a hrál s nimi za národní tým,“ vzpomínal řízný bek.

Nyní zastane opačnou funkci, řadí se mezi nejstarší zástupce v kádru. A právě na něm bude výrazně stát defenzivní činnost proti nejlepším útočníkům světa.

Oba hráče Anaheimu mrzí jenom to, že se vzhledem k náročnému programu a velkým vzdálenostem mezi sportovišti nedostanou například na biatlon či lyžování.

Z kabiny do haly půl kilometru pěšky, led bude výborný. Co čeká Čechy v Miláně?

„My v Miláně hlavně uděláme pro Českou republiku to nejlepší, pak se zase zabalíme a budeme pokračovat v NHL. Když však bude třeba nějaký prostor zajít na ženský hokej nebo na Martinu Sáblíkovou, bude super to vidět,“ zadoufal Dostál.

„Pro nás je to byznys, nejedeme si to tam užít, abychom se procházeli po Miláně a chodili na večeře. Jako sportovci někde vlezeme do letadla, jinde vylezeme. Čekají nás tréninky a zápasy a pak zase odletíme,“ uzavřel Gudas.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Nejčtenější

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Nominace na paralympiádu. Pojede hokejový tým a dalších pět sportovců

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou Česko reprezentovat para hokejisté a pětice jednotlivců včetně nevidomé lyžařky a biatlonistky Simony Bubeníčkové, která bude v...

29. ledna 2026  14:40

Jednička? Ego nechám stranou, hlásí před OH Dostál. Z masky musel smazat symbol

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

Přesně za dva týdny vstoupí do olympijského turnaje. Že už by ale akce pod pěti kruhy byla dominantním tématem v kabině hokejistů Anaheimu? „Už řešíme letenky a všechny věci okolo, ale soustředění je...

29. ledna 2026  14:05

V novinách jen fotbal, uražené legendy. Jak Itálie (ne)žije olympiádou

Jackie Chan pronáší olympijskou pochodeň Pompejemi.

Do oficiálního začátku olympijských her zbývá pouhých devět dní, první sportovci nastoupí do soutěží už ve středu. Také byste předpokládali, že v Itálii to musí vřít, že média pořadatelské země...

28. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

28. ledna 2026  15:54

Favorité nejsme, ale máme Pastu a Nečiho! Hertl vyhlíží olympiádu, těší ho jeho forma

Vysmátý Tomáš Hertl se připravuje na zápas s Torontem.

O poslední možnou účast na olympiádě přišel, z her v Soči před 12 lety ho vyřadilo zranění kolene. I proto se do Milána útočník Tomáš Hertl tak těší. „Sice nebudeme favoriti, ale jedeme tam udělat co...

28. ledna 2026  15:30

Skleněná odměna pro medailisty z OH. Češi můžou získat i unikátní trofej

Ručně foukaná skleněná trofej určená pro české medailisty ze zimních...

České olympijské medailisty ze zimních her v Miláně a Cortině budou letos doma vítat netradiční ceny. K cenným kovům, které si sportovci přivezou z Itálie, přibudou také skleněné trofeje vzniklé v...

28. ledna 2026  15:18

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

28. ledna 2026  14:42

Rulíkovy starosti: Šimkův start v ohrožení, Beránek o naději definitivně přišel

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Trenér českých hokejistů Radim Rulík hlásí krátce před olympijskou přestávkou dvě důležité zprávy. Útočník Ondřej Beránek, jenž patřil ke skupince nejvážnějších náhradníků, se zranil a do Milána...

28. ledna 2026  13:34

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jaká je sestava českého týmu, s kým si...

28. ledna 2026  11:56

Sdruženářky se bouří. Proti absenci ženského závodu na OH budou protestovat

Americká sdruženářka Annika Malacinská.

Sdruženářky budou v pátek na Světovém poháru v Seefeldu protestovat proti absenci ženských závodů v severské kombinaci na olympijských hrách. „Splnily jsme všechny podmínky, které Mezinárodní...

28. ledna 2026  9:59

Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Suverénně největší trable prožívají Švédové, kteří krátce před začátkem olympiády v Miláně evidují hned několik zraněných hokejistů, dva už z nominace definitivně vypadli. Čechům se až do úterka...

28. ledna 2026  8:25

Gott, Pavel ani kříž na masky nemohou. Šéf české výpravy o olympijských pravidlech

Premium
Brankář Karel Vejmelka na tréninku hokejové reprezentace před Českými hrami v...

Žádné politické symboly na maskách, prosil manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička české brankáře před zimní olympiádou v Itálii. A správně udělal, v Miláně by už Karlu Vejmelkovi vyobrazení...

28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.