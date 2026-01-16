Hlavní trumf z formy. Dostálovi před OH nahrává renomé z Prahy. Na jak dlouho?

Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Vojtěch Tůma
Při zlatém tažení v Praze nezískal jen titul mistra světa. K jeho jménu připadla i aura hrdiny, který spasí národní tým i v těch nejsložitějších chvílích. Zasloužená, ale do budoucna i lehce nevděčná role, která může s blížícím se olympijským turnajem jen ztěžknout. Dokáže Lukáš Dostál v aktuálním rozpoložení znovu sám krást pro české hokejisty zápasy?

Když Radim Rulík dostal po oznámení olympijské nominace otázku, kudy může vést cesta k úspěchu, jeden bod vypíchl obzvlášť: „Musí nám skvěle zachytat gólman.“

Přednesl základní, pro krátkodobé turnaje zcela nezbytnou hokejovou poučku.

Jak také lépe smazat na první pohled zřejmý, při účasti hvězd z NHL ještě o něco výraznější rozdíl v kvalitě než právě neochvějnou jistotou na klíčovém postu, že?

Dostál není jediný, kdo se potřebuje před vrcholnou akcí nakopnout. Ještě má k dobru pár týdnů času, výsledek na něm může stát ještě více než před necelými dvěma roky v O2 areně.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Na helmě máš nedovolené barvy, slyšel Valenta. A pak posunul lidské hranice

Premium
Akrobatický lyžař Aleš Valenta slaví na olympiádě v Salt Lake City.

Několikrát si protáhl ruce a zarotoval trupem, aby tělo přichystal na nápor, kterému ho za chvíli vystaví. Jen co se odrazil směrem k můstku, přiložil si ruce na spánky. A potom Aleš Valenta předvedl...

Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit...

Hlavní trumf z formy. Dostálovi před OH nahrává renomé z Prahy. Na jak dlouho?

Premium
Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Při zlatém tažení v Praze nezískal jen titul mistra světa. K jeho jménu připadla i aura hrdiny, který spasí národní tým i v těch nejsložitějších chvílích. Zasloužená, ale do budoucna i lehce nevděčná...

16. ledna 2026

V prodejích lístků jsme i před Kanadou, říká Kejval. Co ubytování pro Ledeckou?

Hokejista Jakub Voráček a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval na...

Už jen dvacet dva dní zbývá do startu zimních olympijských her v Itálii. „Vrcholí nominace, definitivně ji budeme znát za týden. Finalizujeme olympijský festival v Českých Budějovicích i Český dům v...

15. ledna 2026  17:30

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro. Jak bude ceremoniál...

15. ledna 2026

Jste možná silnější, ale já střílím lépe než vy, věděl Moravec v Soči. A nemýlil se

Premium
Ondřej Moravec dojíždí pro stříbrnou medaili ve stíhacím závodě na zimní...

Je jedním ze symbolů zlaté éry českého biatlonu. A dobu medailových žní by rád pomohl vrátit zpět, tentokrát už jako trenér. Ondřej Moravec a olympiáda, to je rošťácky vyplazený jazyk a radostné...

15. ledna 2026

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Manipulace! Americká skeletonistka přišla o šesté olympijské hry, viní Kanadu

Katie Uhlaenderová ze Spojených států jede na trati během ZOH v Pekingu 2022....

Ve sbírce má dva tituly mistryně světa a z této akce celkem šest cenných kovů. Na olympijských hrách nechyběla od Turína 2006, v Soči 2014 jí medaile unikla jen o titěrných 0,04 sekundy. Američanka...

14. ledna 2026  13:10

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

14. ledna 2026  11:02

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

14. ledna 2026  9:18

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. V přehledném textu najdete kompletní program závodů a také...

14. ledna 2026  9:15

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

14. ledna 2026  9:13

