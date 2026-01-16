Hlavní trumf z formy. Dostálovi před OH nahrává renomé z Prahy. Na jak dlouho?

Když Radim Rulík dostal po oznámení olympijské nominace otázku, kudy může vést cesta k úspěchu, jeden bod vypíchl obzvlášť: „Musí nám skvěle zachytat gólman.“
Přednesl základní, pro krátkodobé turnaje zcela nezbytnou hokejovou poučku.
Jak také lépe smazat na první pohled zřejmý, při účasti hvězd z NHL ještě o něco výraznější rozdíl v kvalitě než právě neochvějnou jistotou na klíčovém postu, že?
Dostál není jediný, kdo se potřebuje před vrcholnou akcí nakopnout. Ještě má k dobru pár týdnů času, výsledek na něm může stát ještě více než před necelými dvěma roky v O2 areně.