„Nemůžu říct, že to je můj splněný sen, protože jsem takový ani neměl. Je to mnohem víc, než jsem si kdy vůbec přál,“ svěřil se jedenapadesátiletý rodák z Děčína.
Od Lucie, která dlouho kombinovala volejbal a lyžování, nečeká na první olympiádě hned medaili, ale v budoucnu by o ně bojovat mohla. „Já bych se ani moc nedivil. Fakt mě mile překvapuje, je to taková střelkyně, nebojí se,“ oceňuje čtyřnásobný vítěz Světového poháru a účastník olympiád ve Vancouveru a v Soči.
Kromě trénování se věnuje i marketingu, s nímž pomáhá českým lyžařským nadějím pro hry v Miláně a Cortině Evě Adamczykové a Janu Zabystřanovi. „Oběma věřím, že na olympiádě dají zlato!
Jak vstřebáváte, že se vaše dcera dostala v osmnácti na olympiádu ve skikrosu a bude nejmladší členkou české výpravy?
Je to docela vtipné. Nepředstavoval jsem si to, ani jsem to k tomu nesměřoval, ale ona si to vybrala a je šikovná. Když se dostala na úroveň, že už loni jela evropské poháry, tak jsem si říkal, že je škoda, že olympiáda je už teď a ne za rok. To by už mohla jet hodně připravená. V sezoně posbírala dost bodů, abychom mohli jet Světové poháry, tak jsme do toho naskočili, měli jsme hodně dobrých dnů ve Švýcarsku, ve Francii, léto se povedlo. Začínalo být jasné, že když se to sejde, mohla by se na olympiádu kvalifikovat. A kdyby to nevyšlo, tak bychom pokračovali dál. Na příští olympiádě už by neměla jen startovat, ale i něco dokázat.
A co čekáte od její první zimní olympiády?
Bude to pro ni získávání zkušeností. Poslední rok a půl jsme jezdili na vyšší kategorie závodů a vyplatilo se. Chtěl jsem vědět, jestli na to má, a dokázala víc, než jsem čekal. Mile mě překvapuje a tohle bude další krok, docela dost razantní. Musím říct, že to by mě v životě nenapadlo.
Na jaké umístění by mohla letos aspirovat?
Nemám žádná očekávání, jede tam na zkušenou. Podíváme se, jak ta trať vypadá, to je vždy velká neznámá. Pro holky je to kruté, protože trati se staví na takové střední chlapy a holky to mají v tom začátku hodně těžké.
I proto jste chtěl, aby se věnovala spíš volejbalu?
Připadalo mi to jako pro Děčíňačku praktičtější, holky v krosu jezdí chlapské tratě a je to pro ně náročné i z hlediska nebezpečí zranění a náporu na tělo. Ale když si sama vybrala skikros, mám z toho radost. Potenciál v tom má relativně velký.
Nebojí se?
Fakt se nebojí. Má to docela dobře srovnané, nepouští se do extrémních rizik, ale už jela spoustu překážek, tratí, kde jsem měl starosti ji tam pustit a ona to dala dobře.
To má po vás?
Myslím, že se to dobře smíchalo, spoustu věcí má i lepších než já. Je moc fajn to sledovat a podporovat ji v tom.
V čem je lepší?
Když jdeme spolu do posilovny, já si vždy dával větší váhy. Teď si naložím stejně a jsem docela spokojený. U holky je to překvapivé, jak je na tom dobře silově, rychlostně i výbušností. A má i super cit pro řešení krizových situací na trati.
Nehecuje vás, že jednou vyhraje olympiádu, což vám se nepovedlo?
Moc ne, je docela pokorná, ví, že není možné přeskočit nějaké kroky. Vtípky probíhají, já je moc neventiluju, to jsou interní věci, které spíš posilují atmosféru. A to se nedává do éteru. (smích)
Pomohlo jí k účasti na olympiádě, že někdo vypadl z nominace kvůli zranění?
Neměla to úplně v rukou, čekali jsme do poslední chvíle, nakonec tam nějaké zranění bylo a dostala se do nominace. Bylo to příjemné překvapení, zase nová výzva a myslím, že pro sportovce, kterému je sotva 18, to bude pro příští olympiádu hodně důležitá zkušenost.
Volejbal už nehraje?
Skončila před dvěma lety, ty sezony se absolutně překrývaly. Volejbalová je hodně v zimě, začalo víkendů přibývat. Už nemohla hrát většinu zápasů, protože byla na závodech na lyžích nebo na tréninku. Prostě už si musela vybrat.
Vy dceru ve skikrosu trénujete, v čem je její síla?
Třeba v tom, že dokáže podat ještě lepší výkony v závodě než v tréninku, to je dost výjimečné. Občas má svoji hlavu, ale pořád se dokážeme domluvit a já jsem za to opravdu rád. Nemyslím si, že to je úplně běžné. Jedna část toho jejího úspěchu spočívá i v tom, že tento sport nedrtila úplně odmala.
Pořád platí, že máte před domem v Děčíně skikrosařský trenažer? Používal jste ho už během své kariéry.
Zrovna nedávno jsme tam udělali fantastickou startovací bránu, teď to máme fakt vyladěné. Museli jsme tam přijet s bagrem a udělat to znovu, už to bylo celkem zarostlé. Ale teď je to ve vybroušeném stavu.
Co vás čeká ještě před olympiádou?
Teď jsme měli testovací dny v Livignu, pak budeme ještě trénovat obří slalomy v Harrachově a využijeme i moc pěknou trať v Dolní Moravě.
Kromě toho, že se věnujete trénování, také pomáháte s marketingem Evě Adamczykové a Janu Zabystřanovi, českým medailovým nadějím na olympiádě. Jak dopadnou v Itálii?
Ty bláho, věřím oběma, že oba dají zlato! Eva už jedno získala a šanci má znovu, Zaby nedávno dokázal na Světovém poháru, že se mu to může povést taky. Má správné zaměření na věci, co dělá, viděl jsem ho i při jiných sportech, kde byl excelentní. Je to komplexní sportovec, který si už ověřil, že na to má.