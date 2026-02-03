Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato

Ondřej Bičiště
  11:00
Možná se blíží další zlatá éra českého skikrosu. Před dvěma dekádami medaile pravidelně vozil dvojnásobný mistr světa Tomáš Kraus, který teď jako trenér dohlíží na kariéru své dcery Lucie. Zdá se, že se potatila, v 18 letech se probila na zimní olympiádu do Itálie, kde bude nejmladší členkou české výpravy.

Skikrosařka Lucie Krausová. | foto: www.olympijskytym.cz

„Nemůžu říct, že to je můj splněný sen, protože jsem takový ani neměl. Je to mnohem víc, než jsem si kdy vůbec přál,“ svěřil se jedenapadesátiletý rodák z Děčína.

Od Lucie, která dlouho kombinovala volejbal a lyžování, nečeká na první olympiádě hned medaili, ale v budoucnu by o ně bojovat mohla. „Já bych se ani moc nedivil. Fakt mě mile překvapuje, je to taková střelkyně, nebojí se,“ oceňuje čtyřnásobný vítěz Světového poháru a účastník olympiád ve Vancouveru a v Soči.

Kromě trénování se věnuje i marketingu, s nímž pomáhá českým lyžařským nadějím pro hry v Miláně a Cortině Evě Adamczykové a Janu Zabystřanovi. „Oběma věřím, že na olympiádě dají zlato!

Třetí olympiáda? Osobní výhra, návrat nebyl v plánu, svěřuje se Adamczyková

Jak vstřebáváte, že se vaše dcera dostala v osmnácti na olympiádu ve skikrosu a bude nejmladší členkou české výpravy?
Je to docela vtipné. Nepředstavoval jsem si to, ani jsem to k tomu nesměřoval, ale ona si to vybrala a je šikovná. Když se dostala na úroveň, že už loni jela evropské poháry, tak jsem si říkal, že je škoda, že olympiáda je už teď a ne za rok. To by už mohla jet hodně připravená. V sezoně posbírala dost bodů, abychom mohli jet Světové poháry, tak jsme do toho naskočili, měli jsme hodně dobrých dnů ve Švýcarsku, ve Francii, léto se povedlo. Začínalo být jasné, že když se to sejde, mohla by se na olympiádu kvalifikovat. A kdyby to nevyšlo, tak bychom pokračovali dál. Na příští olympiádě už by neměla jen startovat, ale i něco dokázat.

A co čekáte od její první zimní olympiády?
Bude to pro ni získávání zkušeností. Poslední rok a půl jsme jezdili na vyšší kategorie závodů a vyplatilo se. Chtěl jsem vědět, jestli na to má, a dokázala víc, než jsem čekal. Mile mě překvapuje a tohle bude další krok, docela dost razantní. Musím říct, že to by mě v životě nenapadlo.

Na jaké umístění by mohla letos aspirovat?
Nemám žádná očekávání, jede tam na zkušenou. Podíváme se, jak ta trať vypadá, to je vždy velká neznámá. Pro holky je to kruté, protože trati se staví na takové střední chlapy a holky to mají v tom začátku hodně těžké.

I proto jste chtěl, aby se věnovala spíš volejbalu?
Připadalo mi to jako pro Děčíňačku praktičtější, holky v krosu jezdí chlapské tratě a je to pro ně náročné i z hlediska nebezpečí zranění a náporu na tělo. Ale když si sama vybrala skikros, mám z toho radost. Potenciál v tom má relativně velký.

Nebojí se?
Fakt se nebojí. Má to docela dobře srovnané, nepouští se do extrémních rizik, ale už jela spoustu překážek, tratí, kde jsem měl starosti ji tam pustit a ona to dala dobře.

V overalech do Milána! Tanvald Fans v zimě brázdí Evropu: Peníze radši nepočítáme

To má po vás?
Myslím, že se to dobře smíchalo, spoustu věcí má i lepších než já. Je moc fajn to sledovat a podporovat ji v tom.

V čem je lepší?
Když jdeme spolu do posilovny, já si vždy dával větší váhy. Teď si naložím stejně a jsem docela spokojený. U holky je to překvapivé, jak je na tom dobře silově, rychlostně i výbušností. A má i super cit pro řešení krizových situací na trati.

Nehecuje vás, že jednou vyhraje olympiádu, což vám se nepovedlo?
Moc ne, je docela pokorná, ví, že není možné přeskočit nějaké kroky. Vtípky probíhají, já je moc neventiluju, to jsou interní věci, které spíš posilují atmosféru. A to se nedává do éteru. (smích)

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Pomohlo jí k účasti na olympiádě, že někdo vypadl z nominace kvůli zranění?
Neměla to úplně v rukou, čekali jsme do poslední chvíle, nakonec tam nějaké zranění bylo a dostala se do nominace. Bylo to příjemné překvapení, zase nová výzva a myslím, že pro sportovce, kterému je sotva 18, to bude pro příští olympiádu hodně důležitá zkušenost.

Volejbal už nehraje?
Skončila před dvěma lety, ty sezony se absolutně překrývaly. Volejbalová je hodně v zimě, začalo víkendů přibývat. Už nemohla hrát většinu zápasů, protože byla na závodech na lyžích nebo na tréninku. Prostě už si musela vybrat.

Vy dceru ve skikrosu trénujete, v čem je její síla?
Třeba v tom, že dokáže podat ještě lepší výkony v závodě než v tréninku, to je dost výjimečné. Občas má svoji hlavu, ale pořád se dokážeme domluvit a já jsem za to opravdu rád. Nemyslím si, že to je úplně běžné. Jedna část toho jejího úspěchu spočívá i v tom, že tento sport nedrtila úplně odmala.

Pořád platí, že máte před domem v Děčíně skikrosařský trenažer? Používal jste ho už během své kariéry.
Zrovna nedávno jsme tam udělali fantastickou startovací bránu, teď to máme fakt vyladěné. Museli jsme tam přijet s bagrem a udělat to znovu, už to bylo celkem zarostlé. Ale teď je to ve vybroušeném stavu.

Co vás čeká ještě před olympiádou?
Teď jsme měli testovací dny v Livignu, pak budeme ještě trénovat obří slalomy v Harrachově a využijeme i moc pěknou trať v Dolní Moravě.

Kromě toho, že se věnujete trénování, také pomáháte s marketingem Evě Adamczykové a Janu Zabystřanovi, českým medailovým nadějím na olympiádě. Jak dopadnou v Itálii?
Ty bláho, věřím oběma, že oba dají zlato! Eva už jedno získala a šanci má znovu, Zaby nedávno dokázal na Světovém poháru, že se mu to může povést taky. Má správné zaměření na věci, co dělá, viděl jsem ho i při jiných sportech, kde byl excelentní. Je to komplexní sportovec, který si už ověřil, že na to má.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Tipsport - partner programu
Švédsko vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Švédsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
5. 2. 12:10
  • 1.42
  • 4.72
  • 6.08
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
5. 2. 14:40
  • 2.60
  • 3.75
  • 2.34
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.08
  • 11.50
  • 21.90
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:10
  • 26.20
  • 15.30
  • 1.04
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 6. 2. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 14:40
  • 1.35
  • 5.48
  • 6.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato

Skikrosařka Lucie Krausová.

Možná se blíží další zlatá éra českého skikrosu. Před dvěma dekádami medaile pravidelně vozil dvojnásobný mistr světa Tomáš Kraus, který teď jako trenér dohlíží na kariéru své dcery Lucie. Zdá se, že...

3. února 2026

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

3. února 2026  9:40

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartuje soutěž smíšených týmů, která...

3. února 2026

Slovensko na ZOH 2026: nominace a koho sledovat v Miláně a Cortině

Petra Vlhová během slalomu v Kranjské Goře.

Slovenský tým pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. V článku najdete kompletní seznam účastníků a přehled...

3. února 2026

Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Evropská část hokejové reprezentace se v pondělí sešla k prvnímu tréninku, než ve čtvrtek odletí do Milána a spojí se s hráči ze Severní Ameriky. Že národní tým vybral pro kemp Karlovy Vary, není...

3. února 2026  7:30

Třetí olympiáda? Osobní výhra, návrat nebyl v plánu, svěřuje se Adamczyková

Premium
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková si vyzvedla oblečení a vybavení pro...

Když si v Soči spolu s celým týmem obrátila bundu naruby a celá ve zlatě vystoupala na nejvyšší stupínek, bylo jí pouhých 20 let. Stala se olympijskou vítězkou, život se jí změnil naruby a Češi...

3. února 2026

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

2. února 2026  16:10

Dopingový nález těsně před olympiádou. Biatlonistce Passlerové zastavili činnost

Italská biatlonistka Rebecca Passlerová.

Čtyři dny před slavnostním zahájením mají zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo první dopingový případ. Pozitivní test na zakázanou látku měla italská biatlonistka Rebecca Passlerová,...

2. února 2026  15:59

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Na prahu zimních her. Aby žena závodila s muži? To ne! Má moc dlouhou sukni

Účastníci krasobruslařských soutěží na olympijských hrách v Londýně 1908.

Už jen čtyři dny a rozhoří se oheň her v Milánu a Cortině. Zimní olympiády začnou psát 25. kapitolu své historie. Ale co se dělo, když se teprve rodily? Kdo byli jejich průkopníci? Jaké bizarní...

2. února 2026  15:03

Stadiony a sportoviště ZOH 2026: kde se koná olympiáda v Miláně a Cortině?

Jen pár dní před začátkem Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 je...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se nekonají jen ve dvou městech, jak by napovídal jejich oficiální název – atraktivních italských lokalit je totiž víc. Kde se boje o medaile odehrají a...

2. února 2026  8:30,  aktualizováno  12:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.