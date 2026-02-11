Věděla, že pokud chce pomýšlet na dobré umístění, musí zastřílet co nejpřesněji. A tento úkol ve vysokohorském italském středisku splnila na výbornou – srazila dvacet z dvaceti terčů. V cíle se tak zaslouženě zařadila na první místo.
Jenže se startovním číslem 23. Největší favoritky vybíhaly až po ní. A tak musela čekat, na co její představení bude stačit.
„Závod byl perfektní. Celou dobu jsem byla klidná, už od rána jsem se snažila vůbec nemyslet na své umístění ani na to, že jsem na olympijských hrách. Jsou jen jednou za čtyři roky a všichni jsou při nich hodně nervózní. Je to největší cíl každého sportovce,“ vyprávěla 22letá Bulharka po doběhnutí, zatímco sledovala soupeřky.
Ve vytrvalostním závodě slaví Simonová, šokovala Bulharka. Blýskla se Vinklárková
Pronásledovatelka z Německa, rovněž bezchybná Vanessa Voigtová, byla na trati pomalejší. A Christovová se tak na první příčce ještě nějakou dobu držela. Pak ovšem zahrozil expres z Francie, dvě ženy, od kterých se dominantní výkon naopak očekával.
Julia Simonová a Lou Jeanmonnotová, které se i s jednou a dvěma chybami s klidem zařadily před bulharskou závodnici.
Ale zvládne to ještě někdo další?
Teoretickou šanci měla už jen vítězka velkého křišťálového glóbu z minulé sezony Němka Franziska Preussová. Bojovnice s přesnými mířidly. Ale ne na italských kobercích.
Ačkoliv vybílila první tři položky, po té závěrečné se jí k času připsaly dvě trestné minuty. A bylo rozhodnuto. Lora Christovová je olympijskou medailistkou!
„Bylo to šílené,“ popisovala Bulharka okamžik, kdy slyšela svoje jméno ve spojení s bronzovým kovem. „Nemohla jsem uvěřit, že stojím vedle legend biatlonu a že jsem na olympiádě dosáhla svého nejlepšího výsledku.“
Dosud byla nejlépe třináctá na loňském mistrovství světa v Lenzerheide. A před středečním závodem mezi favoritky rozhodně nepatřila, což dokazuje i úsměvná situace z tiskové konference.
Organizátoři v Anterselvě přichystali překlady do spousty jazyků, můžete tak klidně zaslechnout třeba i vlámštinu. A tak se jedna z novinářek pořadatelů zeptala: „Mohla bych položit otázku bulharsky?“
Ale nepochodila. „Ne, nezlobte se. Na bulharštinu jsme tlumočníka opravdu připraveného neměli,“ slyšela.
Až takový šok Christovová způsobila.
„Myslela jsem jen na to, abych udělala všechno správně,“ podělila se o své pocity na trati. „Konečně se mi podařilo spojit střelbu i běh. Na posledním mistrovství světa jsem také dobře střílela, ale běžecká část tehdy nebyla ideální. Teď se mi to povedlo mnohem lépe.“
Vinklárková: Pohádka. Fantazie. Bouchly ve mně saze! Přesto chce skončit kariéru
Společně s ní její úspěch oslavovala i týmová kolegyně a kamarádka Maria Zdravkovová a legendární německý trenér Wolfgang Pichler, který u bulharské reprezentace působí.
„Tohle je jedna z nejlepších medailí v mé kariéře,“ dojímal se 71letý kouč, který je už na svých desátých olympijských hrách. „Nemáme velké jméno, nemáme žádnou výraznou podporu. Jen opravdu tvrdě pracujeme a fungujeme dobře jako tým,“ řekl agentuře Reuters.
Dříve se podílel na světových i olympijských úspěších Švédů. Je známý náročnou přípravou, jak tou fyzickou, tak i mentální. A i přes vyšší věk je v biatlonu stále velmi žádaný.
„Vím, že můj systém funguje. Lidi se usmívali, když jsem mluvil o medailích, ale mým plánem bylo tady cenný kov získat. Samozřejmě potřebujete i štěstí, ale už v nedělní smíšené štafetě jsem viděl, že máme dobrou formu.“
Michal Krčmář si zase při mužském individuálu všiml, jak bulharským soupeřům krásně kloužou lyže.
A Christovová ve středu všechny pozitivní aspekty zužitkovala, načež se dočkala pochvaly od jedné z legend svého sportu. Dorothey Wiererové.
„Jsem ohromena!“ komentovala její výkon italská hvězda. „Moc to Loře přeju, mám z ní radost.“
S mladou bulharskou biatlonistkou dokonce pár dní před závodem mluvila. „Vyprávěla mi o své medaili z olympiády. Neměla žádná očekávání a byla úplně klidná. Jsem nadšená, že se mi podařilo to samé,“ zářila Christovová.
A co teď s vysněnou medailí udělá?
„Asi si ji dám pod polštář,“ vtipkovala. „Ale hlavně mi bude připomínat, jak se těším na další olympijské závody.“