Když jsem ji pozoroval, jak vítězně míří do cíle olympijského stíhacího závodu, vynořila se mi ve vzpomínkách šest let stará scéna. Stejný stadion, stejně hlučící tribuny. Vytrvalostní závod na mistrovství světa v Anterselvě 2020 a zoufající si Lisa Vittozziová. Při druhé ležce minula všech pět terčů a pak odevzdaně kroužila zdánlivě nekonečná trestná kola, daleko za všemi.
Do cíle potom dojela poslední.
Tehdy ji vrcholná akce na domácí půdě semlela. Tou dobou se nacházela v podivném období kariéry, kdy už byla skvělá, ale v italském týmu to vřelo. Vztahy s Dorotheou Wiererovou ochladly, když proti sobě bojovaly v roce 2019 o velký glóbus a Vittozziová si posteskla, že italští funkcionáři protežují její kolegyni.
„Vítězství vždycky tým povzbudí a já jsem ráda za Lisu,“ říká Wiererová. „Její zlato pomůže, aby se našemu sportu dostalo v Itálii ještě větší pozornosti. Nechci, aby se na něj po olympiádě zapomnělo.“