Byla na dně, odepsaná, trpěla. Zato teď? To zlato je pro dědu, jásá Vittozziová

Italský tým slaví s Lisou Vittozziovou zlatou medaili ze stíhacího závodu biatlonistek. | foto: Mosa'ab ElshamyAP

Tomáš Macek
Od našeho zpravodaje v Itálii - Südtirol Arena řvala nadšením a ona jela s úsměvem na tváři takřka celé poslední kolo. Ještě před cílovou čárou se poklonila divákům, pak došlo na slzy radosti. Kdo ví, co vše se za tím úsměvem i slzami skrývalo. Lisa Vittozziová totiž jako by byla fénixem italského biatlonu. Spadla do propasti, z níž se s námahou vynořila, byť byla jen krůček od odchodu do biatlonového důchodu. Znovu vítězila, znovu padla – a opět září.

Když jsem ji pozoroval, jak vítězně míří do cíle olympijského stíhacího závodu, vynořila se mi ve vzpomínkách šest let stará scéna. Stejný stadion, stejně hlučící tribuny. Vytrvalostní závod na mistrovství světa v Anterselvě 2020 a zoufající si Lisa Vittozziová. Při druhé ležce minula všech pět terčů a pak odevzdaně kroužila zdánlivě nekonečná trestná kola, daleko za všemi.

Do cíle potom dojela poslední.

Tehdy ji vrcholná akce na domácí půdě semlela. Tou dobou se nacházela v podivném období kariéry, kdy už byla skvělá, ale v italském týmu to vřelo. Vztahy s Dorotheou Wiererovou ochladly, když proti sobě bojovaly v roce 2019 o velký glóbus a Vittozziová si posteskla, že italští funkcionáři protežují její kolegyni.

„Vítězství vždycky tým povzbudí a já jsem ráda za Lisu,“ říká Wiererová. „Její zlato pomůže, aby se našemu sportu dostalo v Itálii ještě větší pozornosti. Nechci, aby se na něj po olympiádě zapomnělo.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Dánové porazili Lotyše a vyzvou Čechy, Američané proti Němcům dominovali

Dánský hokejista Nick Olesen slaví svůj gól v utkání olympijského turnaje proti...

Závěrečnými zápasy skončila skupinová fáze olympijského turnaje hokejistů. Soupeře pro osmifinále už znají i Češi, v úterý změří síly s Dány, kteří po výhře 4:2 nad Lotyši obsadili třetí místo ve...

16. února 2026

Italský tým slaví s Lisou Vittozziovou zlatou medaili ze stíhacího závodu...

Od našeho zpravodaje v Itálii Südtirol Arena řvala nadšením a ona jela s úsměvem na tváři takřka celé poslední kolo. Ještě před cílovou čárou se poklonila divákům, pak došlo na slzy radosti. Kdo ví, co vše se za tím úsměvem i...

16. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

15. února 2026  23:57

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Možní soupeři v osmifinále a čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se chystá na vyřazovací boje. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

15. února 2026  23:49

Postupová matematika: Češi se utkají s Dánskem, ve čtvrtfinále čeká Kanada

Kapitán Roman Červenka oslavuje se střídačkou gól proti Francii.

Nedělním programem skončily základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno je o dvojicích pro úterní osmifinále, které se bude týkat i českého týmu. Svěřenci Radima Rulíka v něm...

15. února 2026  23:41

Sportovní dvojice Haseová, Volodin v krátkém programu odskočila, má 80 bodů

Německá sportovní dvojice krasobruslařů Minerva Fabienne Haseová, Nikita...

Německá sportovní dvojice Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin na zimních olympijských hrách v Miláně odskočila soupeřům. Úřadující vicemistři světa poprvé získali za krátký program přes 80 bodů...

15. února 2026  23:29

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Curler Marek Černovský v souboji s USA. (11. února 2026)

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým čeští reprezentanti hrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...

15. února 2026  22:39

Norská skokanka Strömová má zlatý double, Indráčkové patří 27. místo

Češka Anežka Indráčková v akci během prvního kola v disciplíně skok na lyžích....

Devátým nejdelším skokem prvního kola se blýskla česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková v premiérovém olympijském závodě žen na velkém můstku, v konečném pořadí jí ale patří až 27. místo....

15. února 2026  20:01,  aktualizováno  22:30

Pátý zápas a stále bez vítězství. Čeští curleři podlehli i domácím Italům

Češi Lukáš Klíma, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klípa a Radek Boháč...

Ani na pátý pokus se čeští curleři nedočkali vítězství na olympijském turnaji v Cortině d’Ampezzo. V nedělním večerním utkání tým skipa Lukáše Klímy podlehl Itálii 5:10. Bez výhry zůstávají v soutěži...

15. února 2026  21:42,  aktualizováno  22:27

9. den ZOH 2026: Komplikace pro český hokej, dvě 18. místa biatlonistů

Zaklamaní čeští hokejisté po prohře se Švýcarskem.

Devátý den olympijských her v Miláně a Cortině českým sportovců příliš úspěchů nepřinesl. Hokejisté podlehli Švýcarům 3:4 v prodloužení a výrazně si zkomplikovali cestu turnajem. Ve stíhacím závodě...

15. února 2026  21:47

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

15. února 2026  21:34

Skoky na lyžích na ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kdy jdou do akce Češi?

Roman Koudelka v prvním kole soutěže skokanů v Innsbrucku.

Divácky atraktivní sport, který má v Česku dlouhou tradici, ale v poslední době postrádá výrazné úspěchy. Medailové soupeření ve skocích na lyžích hostí na zimních olympijských hrách v roce 2026...

15. února 2026  21:04

