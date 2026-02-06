Zraněné koleno vydrželo. Vonnová na olympiádě zvládla tréninkovou jízdu

  15:02aktualizováno  15:37
Lyžařka Lindsey Vonnová zvládla týden po vážném úrazu kolena trénink sjezdu na zimních olympijských hrách. Jednačtyřicetiletá hvězdná Američanka absolvovala první test na sjezdovce Tofana bez zjevných problémů a v neděli chce s přetrženým vazem závodit.
Lindsey Vonnová během tréninku na olympijský sjezd v Cortině.

Lindsey Vonnová během tréninku na olympijský sjezd v Cortině. | foto: Marco TrovatiAP

Lindsey Vonnová v Cortině d'Ampezzo.
Lindsey Vonnová během tréninku na olympijský sjezd v Cortině.
Lindsey Vonnová a její kouč Aksel Lund Svindal v Cortině d'Ampezzo.
Lindsey Vonnová v Cortině d'Ampezzo.
9 fotografií

Vonnová si minulý pátek při pádu ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz, pohmoždila kost a poškodila meniskus. S ortézou nejela páteční trénink na plné riziko a v pořadí závodnic, z nichž některé neprojely řádně všechny branky, obsadila 11. místo. Za nejrychlejší krajankou Jacqueline Wilesovou zaostala o 1,39 sekundy.

Nevzdávám se! Zraněná Vonnová ukázala, jak maká v posilovně

„Jela chytře. Nedala do toho všechno,“ uvedl jeden z trenérů Vonnové Aksel Lund Svindal, sám bývalý olympijský vítěz ve sjezdu. „Dole udělala chybu, ale zbytek vypadal jako dobrá jízda, bez velkého rizika. Přišlo mi to symetrické,“ dodal někdejší norský lyžař.

Vonnová po dojezdu zapumpovala pěstí a objala se s týmovou kolegyní Breezy Johnsonovou. V rychlosti pouze odpověděla na otázku agentury AP, zda jízda proběhla v pořádku. „Jo,“ odpověděla a více s novináři nemluvila.

Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové

Poté, co čtvrteční trénink v Cortině pořadatelé kvůli přívalu sněhu zrušili, si tentokrát sjezd vyzkoušela i domácí hvězda Federica Brignoneová. Suverénka uplynulého ročníku, která se teprve nedávno vrátila po těžkém zranění nohy ze závěru sezony, byla za Vonnovou na 12. místě. O svém startu ve sjezdu se ale teprve rozhodne.

Trať absolvovalo i trio českých závodnic, které se seřadily v závěru výsledkové listiny. Barbora Nováková zajela 36. čas, Alena Labaštová byla klasifikována na 38. místě a Elisa Maria Negri na 41. příčce. Největší česká hvězda Ester Ledecká dnes v Cortině nestartovala, neboť se chystá na obhajobu zlata na snowboardu v Livignu.

