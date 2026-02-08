Za ta léta ji už jen tak něco nerozhází.
A hlavně ví, jak být pekelně rychlá.
Ve druhém tréninku americká legenda zajela třináctý čas, ve třetím, který organizátoři předčasně ukončili, dokonce třetí. Ale o umístění zatím samozřejmě nešlo.
Nejvíc ji hřeje, že se před nedělním ostrým kláním ubezpečila, že její zraněné koleno drží. A že se s velkými ambicemi může vydat vstříc jednomu z nejpozoruhodnějších příběhů letošních her.
Jako kdyby ho psal hollywoodský režisér.
Je plný slavných vítězství, ale i bolesti, jednoho konce kariéry a následného velkolepého návratu. A aby drama ještě vygradovalo, tak Vonnová jen pár dní před olympiádou znovu upadla a přetrhla si křížové vazy. Ovšem ani tyhle trable ji nezastaví!
Všichni moji bratři a sestry opustili své přátele. Kvůli mně. Muselo to být pro ně stresující a já se cítila provinile.