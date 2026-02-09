Slova obdivu, ale taky otázky: Má se tak riskovat? Nehoda Vonnové i rozděluje

Michal Koubek
  16:38
Od našeho zpravodaje v Itálii - V pondělí měly sjezdařky na olympijských hrách volný den. Každá ho pojala jinak. Jedenáct z nich si v rámci přípravy na úterní týmovou kombinaci ještě jednou projelo trať, jiné si vyrazily jen na lehký volný trénink a některé si naordinovaly úplné volno. Téma rozhovorů však bylo víceméně stejné: pád Lindsey Vonnové. Co s ní je?
Lindsey Vonnová padá v olympijském sjezdu. (8. února 2026)

Lindsey Vonnová padá v olympijském sjezdu. (8. února 2026) | foto: AP

Pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu. (8. února 2026)
Pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu. (8. února 2026)
Nemocnice v italském Trevisu, kam převezli zraněnou sjezdařku Lindsey Vonnovou....
Zdravotníci se sklánějí nad americkou lyžařskou hvězdou Lindsey Vonnovou po...
27 fotografií

Informace bezprostředně po nedělní nehodě ve sjezdu byly skoupé. Americký tým zprvu zveřejnil jen strohé sdělení: „Lindsey Vonnová měla v olympijském sjezdu nehodu. Vrtulník ji transportuje do nemocnice.“

Pak následovalo dlouhé ticho.

Skupinka amerických novinářů čekající na odpolední spoj z Cortiny si na mobilech neustále aktualizovala stránky zámořského lyžařského svazu a hltala každou novou informaci. O jejím stavu se mluvilo dokonce i na podvečerním skeletonu. Příběh Vonnové je zkrátka obrovské téma.

Ještě večer zástupci lyžařské legendy uvedli, že ji vrtulník nejprve transportoval na kliniku poblíž sportoviště a následně do větší nemocnice Ca’ Foncello v Trevisu. Nemocnice pak v prohlášení oznámila: „Lindsey Vonnová podstoupila ortopedickou operaci ke stabilizaci zlomeniny levé nohy.“

V pondělí agentura Reuters bez dalších podrobností upřesnila, že se Vonnová podrobila ještě druhému zákroku.

Nemocnice v italském Trevisu, kam převezli zraněnou sjezdařku Lindsey Vonnovou. (9. února 2026)

Americký svaz zároveň informoval, že legendární lyžařka je ve „stabilizovaném stavu a v dobrých rukou amerických i italských lékařů“, a popřál jí hodně štěstí.

V což všichni doufají.

Reakcí na její pád je spousta. Mezi prvními jí vyjádřila podporu parťačka Mikaela Shiffrinová, jež na sociálních sítích zveřejnila emotikony zlomeného srdce a modlících se rukou.

Záhy se přidala i prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová: „Milá Lindsey, všichni na tebe myslíme. Jsi neuvěřitelnou inspirací a vždycky budeš olympijskou vítězkou.“

Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl

Prezident Mezinárodní lyžařské federace Johan Eliasch, který klání sledoval přímo z cílové tribuny, rovněž popřál hodně sil a zároveň se zamyslel, že pro americkou legendu nemuselo jít o poslední klání kariéry.

„Jak ji znám, tak bych ji pro olympijské hry ve Francouzských Alpách 2030 rozhodně neodepisoval,“ řekl.

Kolegyni přála z vrtulníku

Než pro Vonnovou na sjezdovku přiletěl vrtulník, na svahu ji necelých dvacet minut ošetřovali lékaři. Po celou dobu ale komunikovala, což potvrdila i vítězná Američanka Breezy Johnsonová.

Prý jí dokonce přála z vrtulníku. „Její trenér Aksel Lund Svindal mi od ní předal zprávu. Prý mi fandí,“ kývla.

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Svindal, dvojnásobný olympijský vítěz, se druhý den rozepsal: „Lindsey, jsi neuvěřitelně statečná. Inspiruješ lidi, kteří sledují tvou cestu, i nás, kteří s tebou každý den úzce spolupracujeme. Včera byl na horách těžký den. Pro všechny, ale nejvíc pro tebe.“

Přidaly se i hvězdy z jiných sportů. Někdejší tenisový šampion Rafael Nadal třeba zveřejnil: „Jsi velkou inspirací a příkladem vytrvalosti. Zůstaň silná a brzy se uzdrav!“

Podobně reagovali i polská hvězda Iga Šwiateková či raper Snoop Dogg, jenž za Vonnovou dorazil přímo do Cortiny. Stál na tribuně, na sobě oblečení v amerických barvách a stejně jako okolní tribuny při pádu americké legendy ani nedutal.

Ale nešlo jen o slova podpory, která Vonnová obdržela.

Závodit byla moje volba, říkala Vonnová

Francouzská biatlonistka a vítězka smíšené štafety Lou Jeanmonnotová se zamyslela nad tím, jestli bylo správné, že se na svah pustila jen týden po pádu v Crans Montaně.

Vonnová si tehdy při super-G přetrhla zkřížený vaz v koleni. Pár dní panovala nejistota, jestli hry vůbec stihne. Nakonec se ale rozhodla: Jedu. Nešlo ale o přílišný risk?

„Nejdřív jsem si pomyslela: To je drsné. Je vážně působivá,“ uvedla Jeanmonnotová. „Ale nakonec si říkám, že zdraví musí být na prvním místě. Jako sportovci bychom neměli mladým lidem vnucovat myšlenku, že je správné jít takto přes bolest.“

Lindsey Vonnová v Cortině d'Ampezzo.

Vonnová takový dotaz dostala i před nedělním startem. Upozorňovala, že koleno oteklé nemá a že se cítí v pořádku, ostatně před osudným kláním odjela dva sjezdařské tréninky, přičemž ve druhém skončila třetí.

Zároveň ten den zdůraznila, že jde o její rozhodnutí. Že ji nikdo nenutí a děla to jen pro sebe.

„Udělala vše, co mohla, aby se dostala až sem, olympiáda byla jejím velkým cílem,“ chápal švédský expert Eurosportu André Myhrer, někdejší dvojnásobný olympijský medailista ve slalomu. „Otázkou je, jestli je to moudré rozhodnutí. Ve skutečnosti nebylo. Ale chápu ji.“

Na start šla s vědomím, že její olympijský sen jen radostí skončit nemusí.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.06
  • 10.00
  • 45.00
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:10
  • 1.05
  • 14.00
  • 25.70
Japonsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 12:10
  • 8.11
  • 5.81
  • 1.28
Itálie vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Itálie vs. Německo //www.idnes.cz/sport
10. 2. 16:40
  • 2.97
  • 4.11
  • 2.01
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 2.93
  • 4.08
  • 2.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

3. den ZOH ONLINE: Curleři se loučí osmým místem, v akci je Zdráhalová

Sledujeme online
Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v souboji s Estonskem. (9. února...

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se s turnajem smíšených dvojic rozloučili...

9. února 2026  15:25,  aktualizováno  17:53

Kanadské hvězdy zbrojí na Čechy, rabiát v elitní lajně. Chceme rovnováhu, hlásil kouč

Trenér Jon Cooper uděluje pokyny na tréninku kanadských hokejistů.

Milán si zvyká na přítomnost největších hokejových hvězd světa, o víkendu do dějiště olympijských her dorazili i hlavní favorité na zlato. Kanaďané už za sebou mají také úvodní tréninky před...

9. února 2026  17:40

Gremaudová obhájila zlato ve slopestylu, opožděně tím oslavila 26. narozeniny

Švýcarka Mathilde Gremaudová získává zlatou medaily v disciplíně Slopestyle -...

Lyžařský slopestyle na olympijských hrách vyhrála Švýcarka Mathilde Gremaudová a obhájila zlato z Pekingu. Na druhém místě skončila stejně jako před čtyřmi lety Číňanka amerického původu Ku Aj-ling,...

9. února 2026  17:17

POHLED: Jílek má náturu Kanaďanů a Pogačara. Že byl zklamaný? No a co

Metoděj Jílek se chystá do závodu na 5 kilometrů.

Proč se neraduje? Proč se tváří tak upjatě? Copak je pro něj olympijské stříbro bezvýznamné? I takové reakce zaznívaly v neděli z řad českých fanoušků, těch na místě i u televize, po vystoupení...

9. února 2026  17:08

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20,  aktualizováno  9. 2. 16:50

Byli to mí přátelé. Ukrajinský skeletonista má na helmě portréty lidí zabitých ve válce

Skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na helmě portréty zabitých ukrajinských...

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč absolvoval pondělní tréninky na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. Splnil tak...

9. února 2026  16:46

Slova obdivu, ale taky otázky: Má se tak riskovat? Nehoda Vonnové i rozděluje

Lindsey Vonnová padá v olympijském sjezdu. (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii V pondělí měly sjezdařky na olympijských hrách volný den. Každá ho pojala jinak. Jedenáct z nich si v rámci přípravy na úterní týmovou kombinaci ještě jednou projelo trať, jiné si vyrazily jen na...

9. února 2026  16:38

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

8. února 2026  15:40,  aktualizováno  9. 2. 16:24

Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen

České hokejistky v akci v úvodním duelu olympijského turnaje proti Američankám.

Olympijský turnaj hokejistek je v plném proudu. Jak vypadají tabulky najdete v našem textu. Souboje mužů odstartují v Miláně 11.2., přehledné rozdělení týmů si však můžete prohlédnout už teď.

9. února 2026  16:19

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

9. února 2026  16:18

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Adamczyková ladí formu: Ale s nadhledem. Se to nezblázní, když se to nepovede

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

Od našeho zpravodaje v Itálii Když v neděli v Livignu Zuzana Maděrová dotáhla svůj zlatý olympijský sen, Eva Adamczyková se v cílovém prostoru otočila na šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. „Šéfe, tak seš...

9. února 2026  16:16

ONLINE: Česko - Kanada. Hokejistky čeká na závěr skupiny jasný favorit

Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026)

České hokejistky zakončují skupinovou fázi na olympijských hrách. V posledním klání je čeká zámořský gigant z Kanady, proti velkému favoritovi se pokusí o zázrak. Zápas začíná ve 21.10, sledovat ho...

9. února 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.