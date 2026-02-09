Informace bezprostředně po nedělní nehodě ve sjezdu byly skoupé. Americký tým zprvu zveřejnil jen strohé sdělení: „Lindsey Vonnová měla v olympijském sjezdu nehodu. Vrtulník ji transportuje do nemocnice.“
Pak následovalo dlouhé ticho.
Skupinka amerických novinářů čekající na odpolední spoj z Cortiny si na mobilech neustále aktualizovala stránky zámořského lyžařského svazu a hltala každou novou informaci. O jejím stavu se mluvilo dokonce i na podvečerním skeletonu. Příběh Vonnové je zkrátka obrovské téma.
Ještě večer zástupci lyžařské legendy uvedli, že ji vrtulník nejprve transportoval na kliniku poblíž sportoviště a následně do větší nemocnice Ca’ Foncello v Trevisu. Nemocnice pak v prohlášení oznámila: „Lindsey Vonnová podstoupila ortopedickou operaci ke stabilizaci zlomeniny levé nohy.“
V pondělí agentura Reuters bez dalších podrobností upřesnila, že se Vonnová podrobila ještě druhému zákroku.
Americký svaz zároveň informoval, že legendární lyžařka je ve „stabilizovaném stavu a v dobrých rukou amerických i italských lékařů“, a popřál jí hodně štěstí.
V což všichni doufají.
Reakcí na její pád je spousta. Mezi prvními jí vyjádřila podporu parťačka Mikaela Shiffrinová, jež na sociálních sítích zveřejnila emotikony zlomeného srdce a modlících se rukou.
Záhy se přidala i prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová: „Milá Lindsey, všichni na tebe myslíme. Jsi neuvěřitelnou inspirací a vždycky budeš olympijskou vítězkou.“
Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl
Prezident Mezinárodní lyžařské federace Johan Eliasch, který klání sledoval přímo z cílové tribuny, rovněž popřál hodně sil a zároveň se zamyslel, že pro americkou legendu nemuselo jít o poslední klání kariéry.
„Jak ji znám, tak bych ji pro olympijské hry ve Francouzských Alpách 2030 rozhodně neodepisoval,“ řekl.
Kolegyni přála z vrtulníku
Než pro Vonnovou na sjezdovku přiletěl vrtulník, na svahu ji necelých dvacet minut ošetřovali lékaři. Po celou dobu ale komunikovala, což potvrdila i vítězná Američanka Breezy Johnsonová.
Prý jí dokonce přála z vrtulníku. „Její trenér Aksel Lund Svindal mi od ní předal zprávu. Prý mi fandí,“ kývla.
Svindal, dvojnásobný olympijský vítěz, se druhý den rozepsal: „Lindsey, jsi neuvěřitelně statečná. Inspiruješ lidi, kteří sledují tvou cestu, i nás, kteří s tebou každý den úzce spolupracujeme. Včera byl na horách těžký den. Pro všechny, ale nejvíc pro tebe.“
Přidaly se i hvězdy z jiných sportů. Někdejší tenisový šampion Rafael Nadal třeba zveřejnil: „Jsi velkou inspirací a příkladem vytrvalosti. Zůstaň silná a brzy se uzdrav!“
Podobně reagovali i polská hvězda Iga Šwiateková či raper Snoop Dogg, jenž za Vonnovou dorazil přímo do Cortiny. Stál na tribuně, na sobě oblečení v amerických barvách a stejně jako okolní tribuny při pádu americké legendy ani nedutal.
Ale nešlo jen o slova podpory, která Vonnová obdržela.
Závodit byla moje volba, říkala Vonnová
Francouzská biatlonistka a vítězka smíšené štafety Lou Jeanmonnotová se zamyslela nad tím, jestli bylo správné, že se na svah pustila jen týden po pádu v Crans Montaně.
Vonnová si tehdy při super-G přetrhla zkřížený vaz v koleni. Pár dní panovala nejistota, jestli hry vůbec stihne. Nakonec se ale rozhodla: Jedu. Nešlo ale o přílišný risk?
„Nejdřív jsem si pomyslela: To je drsné. Je vážně působivá,“ uvedla Jeanmonnotová. „Ale nakonec si říkám, že zdraví musí být na prvním místě. Jako sportovci bychom neměli mladým lidem vnucovat myšlenku, že je správné jít takto přes bolest.“
Vonnová takový dotaz dostala i před nedělním startem. Upozorňovala, že koleno oteklé nemá a že se cítí v pořádku, ostatně před osudným kláním odjela dva sjezdařské tréninky, přičemž ve druhém skončila třetí.
Zároveň ten den zdůraznila, že jde o její rozhodnutí. Že ji nikdo nenutí a děla to jen pro sebe.
„Udělala vše, co mohla, aby se dostala až sem, olympiáda byla jejím velkým cílem,“ chápal švédský expert Eurosportu André Myhrer, někdejší dvojnásobný olympijský medailista ve slalomu. „Otázkou je, jestli je to moudré rozhodnutí. Ve skutečnosti nebylo. Ale chápu ji.“
Na start šla s vědomím, že její olympijský sen jen radostí skončit nemusí.