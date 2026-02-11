„Dnes jsem podstoupila třetí operaci a byla úspěšná. A ten dnešní úspěch tomu dodává úplně jiný význam, než tomu bylo před pár dny. Dělám pokroky, a i když to jde pomalu, vím, že budu v pořádku,“ vzkázala jednačtyřicetiletá hvězda ve středu.
V příspěvku poprvé od nehody také připojila fotografii z nemocničního lůžka, na němž leží po zákroku se zafixovanou levou nohou. Poděkovala mimo jiné zdravotnímu personálu a také fanouškům za množství soucitných vzkazů a podpory z celého světa.
Vonnová při nedělním sjezdu spadla už po několika sekundách jízdy. Na start se postavila i přesto, že si na konci ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla v koleni přední zkřížený vaz. Při pádu na olympijské sjezdovce tentokrát utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti a už avizovala, že stav končetiny si vyžádá více operací.
Olympijská šampionka z roku 2010 se k lyžování vrátila předloni po téměř šesti letech s vidinou startu na olympijských hrách. Její otec Alan Kildow po jejím pádu prohlásil, že kdyby bylo po jeho, dcera už by se k závodům nevrátila.