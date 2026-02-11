Vím, že budu v pořádku, vzkázala Vonnová. Má za sebou třetí operaci zlomené nohy

  20:02
Lyžařka Lindsey Vonnová podstoupila třetí operaci nohy, kterou si zlomila v nedělním olympijském sjezdu v Cortině d’Ampezzo. Americká závodnice na Instagramu uvedla, že zákrok byl úspěšný a že se její stav zlepšuje. Dobu rekonvalescence odhadli odborníci na osm až jedenáct měsíců.
Pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu. (8. února 2026)

Pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu. (8. února 2026) | foto: AP

Lindsey Vonnová a Aksel Lund Svindal při olympijském tréninku. (6. února 2026)
Lindsey Vonnová se svým týmem v den tréninku na olympijský sjezd (6. února 2026)
Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)
Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)
„Dnes jsem podstoupila třetí operaci a byla úspěšná. A ten dnešní úspěch tomu dodává úplně jiný význam, než tomu bylo před pár dny. Dělám pokroky, a i když to jde pomalu, vím, že budu v pořádku,“ vzkázala jednačtyřicetiletá hvězda ve středu.

V příspěvku poprvé od nehody také připojila fotografii z nemocničního lůžka, na němž leží po zákroku se zafixovanou levou nohou. Poděkovala mimo jiné zdravotnímu personálu a také fanouškům za množství soucitných vzkazů a podpory z celého světa.

I had my 3rd surgery today and it was successful. Success today has a completely different meaning than it did a few days ago. I’m making progress and while it is slow, I know I’ll be ok. Thankful for all of the incredible medical staff, friends, family, who have been by my side and the beautiful outpouring of love and support from people around the world. Also, huge congrats to my teammates and all of the Team USA athletes who are out there inspiring me and giving me something to cheer for. ❤️

Vonnová při nedělním sjezdu spadla už po několika sekundách jízdy. Na start se postavila i přesto, že si na konci ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla v koleni přední zkřížený vaz. Při pádu na olympijské sjezdovce tentokrát utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti a už avizovala, že stav končetiny si vyžádá více operací.

Olympijská šampionka z roku 2010 se k lyžování vrátila předloni po téměř šesti letech s vidinou startu na olympijských hrách. Její otec Alan Kildow po jejím pádu prohlásil, že kdyby bylo po jeho, dcera už by se k závodům nevrátila.

