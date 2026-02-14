Podobné případy někdy končí amputací. Odborník popsal zranění Vonnové

Už to jsou dva dny od doby, kdy americká sjezdařka Lindsey Vonnová po hrozivém pádu během olympijského závodu vyvěsila na sociální sítě fotku s jasným vzkazem: Vím, že budu v pořádku! Francouzský specialista Bertrand Sonnery-Cottet ovšem varuje, že potrvá měsíce, než bude moci Vonnová znovu normálně chodit. „Viděl jsem podobná zranění, jako je to její, která skončila amputací,“ řekl.
A JE PO NADĚJÍCH. Američanka Lindsey Vonnová ztrácí při olympijském sjezdu kontrolu a padá. | foto: AP

Sonnery-Cottet je francouzský špičkový ortoped a specialista na operace kolene. Pro server RMC Sport se rozpovídal právě o zranění 41leté legendy alpského lyžování.

„Cílem Vonnové je teď především zachovat nohu a být schopná chodit. Myslím, že o návratu k vrcholovému lyžování zatím vůbec nemůže být řeč,“ uvedl Sonnery-Cottet s tím, že Vonnová může mít s končetinou dlouhodobé potíže.

I had my 3rd surgery today and it was successful. Success today has a completely different meaning than it did a few days ago. I’m making progress and while it is slow, I know I’ll be ok. Thankful for all of the incredible medical staff, friends, family, who have been by my side and the beautiful outpouring of love and support from people around the world. Also, huge congrats to my teammates and all of the Team USA athletes who are out there inspiring me and giving me something to cheer for. ❤️

Na základě zmíněné fotky na Instagramu lékař odtušil, že se zlomeninu nohy, již Vonnová utrpěla při olympijském závodě minulou neděli, nepodařilo zatím zcela napravit. „Dokazuje to externí fixátor, který jí do nohy zavedli,“ vysvětlil Sonnery-Cottet.

„Prozatím jde jen o dočasné řešení. Je důležité pochopit, že její zranění je mimořádně vážné, bude jí způsobovat potíže minimálně po dobu několika měsíců a může jí dokonce zanechat celoživotní následky,“ varoval.

Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl

Podle chirurga Nicolase Baudriera fotografie z nemocnice ukazuje, že Vonnová utrpěla velmi vážné zranění. „Pravděpodobně došlo k tříštivé zlomenině. Mohlo také dojít k poškození kůže, nervů nebo svalů, což zvyšuje závažnost zranění,“ sdělil Baudrier.

Americká lyžařka už absolvovala několik operací. Na olympiádě se chtěla rozloučit s kariérou, do nedělního závodu nastoupila i přes to, že si týden před ním poranila vazy v koleni.

Později se nechala slyšet, že zranění kolene nemělo na její nedělní hrůzostrašný pád vliv. „Dělám pokroky, a i když jsou pomalé, vím, že budu v pořádku. Jsem vděčná všem úžasným zdravotníkům, přátelům a rodině, kteří stáli při mně, a také za krásnou vlnu lásky a podpory od lidí z celého světa,“ uvedla olympijský vítězka z Vancouveru.

14. února 2026  8:05

