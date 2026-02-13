Prkno jsem nezkusila. A já utrhla přezku! Sokyně Ledeckou obdivují, pádu navzdory

Michal Koubek
  13:43
Od našeho zpravodaje v Itálii - Ne, z italského sportovního svátku neodjíždí spokojená. Naopak smutná a celá bolavá. Zatímco z předchozích dvou olympijských her si Ester Ledecká pokaždé přivezla aspoň jedno zlato, tentokrát odjíždí se čtvrtfinálovým výpadkem v paralelním obřím slalomu na snowboardu a s karambolem na lyžích v super-G.
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)

Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026) | foto: Reuters

Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)
26 fotografií

„Dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ hlesla v nahrávce pro média po čtvrtečním superobřím slalomu, z jehož se s bolavými zády hned odebrala z cílového prostoru odpočívat a nezamířila do mixzóny.

Přesto ale hledala pozitiva: „Jsem moc ráda, že jsem zase mohla startovat na olympiádě ve dvou sportech. Bylo to pro mě krásné a důležité to znovu dokázat. Jsem pyšná, že jsem se nominovala.“

Ač ne výsledkově, touhle kombinací znovu udivila.

Zhruba 90 hodin. Tolik dělilo její dva závody na jednom a dvou prknech.

Se zády si hnula před závodem. Ledecká: Na startu jsem stála díky adrenalinu

Po nedělním snowboardu v Livignu se ještě odpoledne vypravila do zhruba 250 kilometrů vzdálené Cortiny d’Ampezzo. V týmu dokonce zvažovali, že by už v pondělí vyrazila na oficiální sjezdařský trénink před týmovou kombinací, nakonec ale trénovala jen volně.

Pondělí, úterý, středa – a ve čtvrtek už naostro do akce.

Když jste se ptali jejích lyžařských soupeřek, co na tenhle program říkají, odpovědi byly velmi podobné.

Obdiv, úžas, nepochopení, jak to všechno zvládá.

Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)

Italka Nicol Delagová vydechla: „Obdivuju, co dělá. Dvě disciplíny na takové úrovni. Klobouček. Žádná legrace. Pro nás není snadné závodit v jednom sportu, natož ve dvou. A ještě úplně odlišných? Připravovat se, trénovat, kombinovat to… Vážně obdivuhodné.“

Její krajanka Laura Pirovanová dodala: „Je úžasná. Je těžké už jen na lyžích jezdit více disciplín, ale dva sporty? Opravdu ji obdivuju, je skvělá sportovkyně.“

Rakušanka Ariane Rädlerová jen kývla: „Naprosto úžasné.“

A Slovinka Ilka Štuhecová doplnila: „Skvělé pro celý sport. Být v topu na takové úrovni je vážně něco.“

Na olympijských hrách Ledecká poprvé startovala v Soči 2014. Tehdy ještě pouze na snowboardu, už se ale vedly debaty, zda nepojede i na lyžích.

Jako osmnáctiletá vycházející hvězda splnila výkonnostní podmínky. Její otec Janek Ledecký těsně před hrami líčil: „Jsme připraveni na všechno, lyže jsou zabalené, je namazáno.“ Jenže podle svazových kritérií figurovala na devátém místě pořadí, Česko mělo k dispozici jen osm míst a vyjednat další pozici se nepodařilo.

Ester Ledecká ve spodní části trati chybovala, nechala se rozhodit, upadla a svůj závod nedokončila. (12. února 2026)

Olympijské hry tak touto kombinací oživila až v Pchjongčchangu 2018. A v daleké Jižní Koreji se prvenstvími jak na prkně, tak i na lyžích postarala o naprostou senzaci!

I Američanka Lindsey Vonnová tehdy po jejím nečekaném triumfu v super-G jen kroutila hlavou: „Rozhodně šokující. Přeji si mít takový talent jako ona, abych mohla přecházet z jednoho sportu do druhého, a navíc všechno vyhrávat. Bohužel jsem dobrá jen v lyžování. A ona mě přesto porazila.“

Ledecká jela super-G zraněná a spadla, Nováková obsadila senzační 14. místo

Od té doby Ledecká dál baví v obou světech.

Na lyžích má kromě olympijského zlata také bronz z mistrovství světa, čtyři triumfy ve Světovém poháru a celkem dvanáct pódiových umístění. Na prkně vedle dvou triumfů pod pěti kruhy tři tituly mistryně světa, šestadvacet vítězství v elitním seriálu a čtyři velké glóby.

„Je to vážně skvělé,“ řekla o ní kdysi i americká fenoménka Mikaela Shiffrinová. Načež se zasmála: „Obzvlášť ve světě, kde se říká, že lyžaři a snowboardisté se nenávidí. A ona exceluje v obojím!“

Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen. (10. února 2026)

Jde vážně o unikát. Na vrcholové, ale i rekreační úrovni nevídaný.

Tak schválně, dámy sjezdařky, pochlubte se, jak jste na tom se snowboardem?

Pirovanová se na tento dotaz rozesměje: „Zkusila jsem ho jednou v životě. Naštěstí to bylo v prašanu, takže to nebylo tak špatné, když jsem spadla. Užila jsem si to, ale musím se ještě zlepšit.“

Češka Alena Labaštová přiznává: „Postavila jsem se na něj ve třinácti. Urvala jsem přezku a pak už jsem to nezkoušela.“

Delagová dokonce prohlásí: „Já ho vlastně v životě nikdy nezkusila.“

Jen Štuhecová se pochlubí: „Ale ano, umím na něm jezdit. Nejsem tak rychlá, abych s Ester mohla závodit, ale zvládnu to. Nejezdím na alpském snowboardu jako ona, nedělám triky. Řekněme, že nějak sjedu dolů.“

Ledecká zvládá víc než to.

A i přes letošní olympijský neúspěch v tom chce dál pokračovat.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Francie vs. ČeskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Francie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 19.90
  • 9.39
  • 1.13
Česko vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 2.09
  • 3.69
  • 3.05
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.23
  • 7.03
  • 11.00
USA vs. ItálieHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:USA vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.00
  • 30.00
  • 30.00
Německo vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:Německo vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 12:10
  • 1.65
  • 4.68
  • 4.46
Švédsko vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 14. 2. 2026:Švédsko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 12:10
  • 1.35
  • 5.62
  • 7.01
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Fillon Maillet s přehledem ovládl sprint, Hornig jako nejlepší Čech dojel dvacátý

Aktualizujeme
Vítězslav Hornig v akci během sprintu mužů na 10 km. (13. února 2026)

Druhý individuální závod na olympijských hrách je minulostí. Páteční sprint na deset kilometrů si fantastickou jízdou podmanil Francouz Fillon Maillet. Čechům se závod nepovedl. Nejlepší z kvarteta...

13. února 2026  13:42,  aktualizováno  15:04

Program snowboardingu na ZOH 2026: Adamczyková stříbrná, Maděrová zlatá

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu napřed propukla po senzační zlaté jízdě Zuzany Maděrové. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále....

9. února 2026  21:08,  aktualizováno  13. 2. 15:02

Po osmi letech zpět na olympijském pódiu! Adamczyková má stříbrnou medaili

Aktualizujeme
Česká reprezentantka Eva Adamczyková po semifinále ve snowboardcrossu. (13....

Eva Adamczyková je stříbrnou olympijskou medailistkou! V Livignu česká snowboardcrossařka zkompletovala svou sbírku cenných kovů z her, zlato jí ve finále uteklo o pouhé čtyři setiny. Z výhry se...

13. února 2026  14:49,  aktualizováno 

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

13. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se třikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek a...

13. února 2026  14:54

7. den ZOH 2026 ONLINE: Adamczyková má stříbro, Jílka čeká další závod

Sledujeme online
Česká reprezentantka Eva Adamczyková (v červeném) ve finále snowboardcrossu...

Česká výprava na zimních olympijských hrách v Itálii získala v pátek třetí medaili, postarala se o ni Eva Adamczyková, která v závodě snowboardcrossařek obsadila stříbrnou příčku. Představili se také...

13. února 2026  14:52

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

13. února 2026  14:51

Slováci zvládli drama s Itálií a jdou do čela skupiny. Finsko v derby zdolalo Švédy

Aktualizujeme
Slovenští hokejisté se radují z vedoucího gólu v utkání proti Itálii.

Slovenští hokejisté se ve druhém zápase na olympiádě v Miláně proti domácí Itálii pořádně natrápili, po ubojované výhře 3:2 se však dostávají do čela skupiny B. Pomohlo jim k tomu také vítězství...

13. února 2026  14:51

A co s tou patnáctistovkou? Sáblíková a Zdráhalová vymyslely originální plán

Rychlobruslařka Martina Sáblíková (vpravo) a Nikola Zdráhalová na tréninku, 5....

Od našeho zpravodaje v Itálii Přála by si snad ještě jinou rozlučku s olympiádami, než jakou jí přichystali diváci i soupeřky po závodě na 5000 metrů? Dá se to vůbec přebít? I takové dilema nyní řeší rychlobruslařka Martina...

13. února 2026  14:48

Rychlobruslení na ZOH 2026 ONLINE: Jílek jede na desítce o další medaili

Sledujeme online
Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských...

Druhý start na olympijských hrách má před sebou v pátek Metoděj Jílek. Devatenáctiletého českého rychlobruslaře čeká závod na 10 kilometrů, ve kterým znovu bude patřit k hlavním favoritům. Klání...

13. února 2026  14:30

Dělali si, co chtěli. Favorité kralovali, ze zámoří zní: Tak finalisty bychom měli...

Kanadští útočníci Mark Stone a Mitchell Marner se radují z gólu v utkání s...

Zanechali silný dojem. Nejen soupeřům na ledě, ale i všem ostatním hned ukázali, jak neuvěřitelně složitě se proti nim bude hrát. Rychlost, šikovnost, úctyhodný klid a víra ve vlastní schopnosti....

13. února 2026  13:59

Prkno jsem nezkusila. A já utrhla přezku! Sokyně Ledeckou obdivují, pádu navzdory

Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Ne, z italského sportovního svátku neodjíždí spokojená. Naopak smutná a celá bolavá. Zatímco z předchozích dvou olympijských her si Ester Ledecká pokaždé přivezla aspoň jedno zlato, tentokrát odjíždí...

13. února 2026  13:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.