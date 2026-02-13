„Dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ hlesla v nahrávce pro média po čtvrtečním superobřím slalomu, z jehož se s bolavými zády hned odebrala z cílového prostoru odpočívat a nezamířila do mixzóny.
Přesto ale hledala pozitiva: „Jsem moc ráda, že jsem zase mohla startovat na olympiádě ve dvou sportech. Bylo to pro mě krásné a důležité to znovu dokázat. Jsem pyšná, že jsem se nominovala.“
Ač ne výsledkově, touhle kombinací znovu udivila.
Zhruba 90 hodin. Tolik dělilo její dva závody na jednom a dvou prknech.
|
Se zády si hnula před závodem. Ledecká: Na startu jsem stála díky adrenalinu
Po nedělním snowboardu v Livignu se ještě odpoledne vypravila do zhruba 250 kilometrů vzdálené Cortiny d’Ampezzo. V týmu dokonce zvažovali, že by už v pondělí vyrazila na oficiální sjezdařský trénink před týmovou kombinací, nakonec ale trénovala jen volně.
Pondělí, úterý, středa – a ve čtvrtek už naostro do akce.
Když jste se ptali jejích lyžařských soupeřek, co na tenhle program říkají, odpovědi byly velmi podobné.
Obdiv, úžas, nepochopení, jak to všechno zvládá.
Italka Nicol Delagová vydechla: „Obdivuju, co dělá. Dvě disciplíny na takové úrovni. Klobouček. Žádná legrace. Pro nás není snadné závodit v jednom sportu, natož ve dvou. A ještě úplně odlišných? Připravovat se, trénovat, kombinovat to… Vážně obdivuhodné.“
Její krajanka Laura Pirovanová dodala: „Je úžasná. Je těžké už jen na lyžích jezdit více disciplín, ale dva sporty? Opravdu ji obdivuju, je skvělá sportovkyně.“
Rakušanka Ariane Rädlerová jen kývla: „Naprosto úžasné.“
A Slovinka Ilka Štuhecová doplnila: „Skvělé pro celý sport. Být v topu na takové úrovni je vážně něco.“
Na olympijských hrách Ledecká poprvé startovala v Soči 2014. Tehdy ještě pouze na snowboardu, už se ale vedly debaty, zda nepojede i na lyžích.
Jako osmnáctiletá vycházející hvězda splnila výkonnostní podmínky. Její otec Janek Ledecký těsně před hrami líčil: „Jsme připraveni na všechno, lyže jsou zabalené, je namazáno.“ Jenže podle svazových kritérií figurovala na devátém místě pořadí, Česko mělo k dispozici jen osm míst a vyjednat další pozici se nepodařilo.
Olympijské hry tak touto kombinací oživila až v Pchjongčchangu 2018. A v daleké Jižní Koreji se prvenstvími jak na prkně, tak i na lyžích postarala o naprostou senzaci!
I Američanka Lindsey Vonnová tehdy po jejím nečekaném triumfu v super-G jen kroutila hlavou: „Rozhodně šokující. Přeji si mít takový talent jako ona, abych mohla přecházet z jednoho sportu do druhého, a navíc všechno vyhrávat. Bohužel jsem dobrá jen v lyžování. A ona mě přesto porazila.“
|
Ledecká jela super-G zraněná a spadla, Nováková obsadila senzační 14. místo
Od té doby Ledecká dál baví v obou světech.
Na lyžích má kromě olympijského zlata také bronz z mistrovství světa, čtyři triumfy ve Světovém poháru a celkem dvanáct pódiových umístění. Na prkně vedle dvou triumfů pod pěti kruhy tři tituly mistryně světa, šestadvacet vítězství v elitním seriálu a čtyři velké glóby.
„Je to vážně skvělé,“ řekla o ní kdysi i americká fenoménka Mikaela Shiffrinová. Načež se zasmála: „Obzvlášť ve světě, kde se říká, že lyžaři a snowboardisté se nenávidí. A ona exceluje v obojím!“
Jde vážně o unikát. Na vrcholové, ale i rekreační úrovni nevídaný.
Tak schválně, dámy sjezdařky, pochlubte se, jak jste na tom se snowboardem?
Pirovanová se na tento dotaz rozesměje: „Zkusila jsem ho jednou v životě. Naštěstí to bylo v prašanu, takže to nebylo tak špatné, když jsem spadla. Užila jsem si to, ale musím se ještě zlepšit.“
Češka Alena Labaštová přiznává: „Postavila jsem se na něj ve třinácti. Urvala jsem přezku a pak už jsem to nezkoušela.“
Delagová dokonce prohlásí: „Já ho vlastně v životě nikdy nezkusila.“
Jen Štuhecová se pochlubí: „Ale ano, umím na něm jezdit. Nejsem tak rychlá, abych s Ester mohla závodit, ale zvládnu to. Nejezdím na alpském snowboardu jako ona, nedělám triky. Řekněme, že nějak sjedu dolů.“
Ledecká zvládá víc než to.
A i přes letošní olympijský neúspěch v tom chce dál pokračovat.