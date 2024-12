Kolize disciplín na olympiádě? Jsem smutná, zkusím to změnit, líčí Ledecká

„Je mi z toho strašně smutno,“ přiznala o víkendu pro Českou televizi.

Všestranná reprezentantka tak bude vybírat, zda zabojuje o třetí olympijské zlato na prkně v řadě, nebo upřednostní prestižnější klání, v němž ale bude „pouze“ jednou z medailových adeptek.

Třetí možností je, že pořadatelé her v Miláně a Cortině d’Ampezzo, které se uskuteční v únoru 2026, rozpis ještě přehodí.

„Nevím, jestli je v mých silách, abych to nějak změnila. Pokusím se obepsat pár kamarádů z Red Bullu, doufám, že Český olympijský výbor za mě taky zabojuje a snad i český svaz,“ nastínila Ledecká. „Doufám, že Česká republika za mě zabojuje, aby mě čeští fanoušci mohli sledovat jak na lyžích, tak na snowboardu.“

Na předcházejících hrách k ní byl program vstřícný.

V Pchjongčchangu 2018 se zaskvěla triumfy v super-G i paralelním obřím slalomu, v Pekingu zlato ze snowboardu obhájila, v super-G skončila pátá a v kombinaci čtvrtá.

Obě disciplíny chce kombinovat i v právě načaté sezoně. V sobotu v čínském Mylinu ovládla snowboardový obří slalom, v nedělním paralelním slalomu brala čtvrté místo a za necelé dva týdny už se bude prohánět na lyžích v americkém Beaver Creeku.

Nicméně oba Světové poháry, kterým věnuje, se v této zimě překrývají. Ledecká tudíž stále musí zvažovat, který upřednostní, přičemž více startů plánuje na lyžích.

„Trenéři jsou přesvědčení, že FIS (Mezinárodní lyžařská federace) na nás kuje strašnou boudu,“ říkala 29letá závodnice na předsezonní tiskové konferenci. „Nevím, jestli je to náhoda, doufám, že úmysl to není. Ale takhle plán bohužel vypadá.“

Těší ji alespoň to, že mistrovství světa na lyžích a snowboardu, která proběhnou na jaře příštího roku, si nekolidují. „Pokud půjde všechno, jak má, pojedu oba šampionáty,“ plánuje.

Jenže na olympijských hrách ji její unikání všestrannost podle všeho postaví před velmi obtížné rozhodnutí.

„Těch sportovců, kteří dělají dva sporty na olympiádě není moc, jsem zatím sama. Takže se s tím asi moc nepočítá. Mrzí mě to, budu se snažit to změnit, ale nevím, jestli je to v mých silách.“