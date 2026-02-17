Krasobruslaři Miuraová a Kihara předvedli historickou volnou jízdu a berou zlato

  0:21
Mistři světa Riku Miuraová a Rjuiči Kihara jsou olympijskými vítězi v soutěži sportovních dvojic. Japonští krasobruslaři v Miláně získali za volnou jízdu nejvyšší známku v historii 158,13 bodu a vylétli z páté příčky po krátkém programu až na vrchol.
Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v krasobruslení dvojic. (16. února 2026) | foto: AP

Miuraová s Kiharou byli před soutěží největšími favority na zlato, ale v krátkém programu chybovali ve zvedané figuře a nabrali na čelo téměř sedmibodovou ztrátu. Ve volné jízdě na hudbu z filmu Gladiátor si počínali jako šampioni, zvládli všechny náročné prvky včetně sólového trojitého salchowu a obtížné sekvence trojitého toeloopu se dvěma dvojitými axely.

Zlepšili si čerstvý osobní rekord z týmové soutěže o více než dva a půl bodu a dostali se na známku, kterou za tuto část soutěže ještě nikdo před nimi nedostal. Výše postavené dvojice sice měly po krátkém programu náskok, ale žádná z nich se ve volné jízdě ještě nedostala ani přes 150 bodů.

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v krasobruslení dvojic.

Osobní rekordy těsně pod touto hranicí měly jen nejlepší dva páry po krátkém programu - Anastasija Měťolkinová s Lukou Berulavou a Minerva Fabienne Haseová s Nikitou Volodinem. Evropští šampioni Meťolkinová a Berulava doplatili na partnerčinu chybu při výjezdu z odhozeného trojitého rittbergeru. Mladí Gruzínci, kteří vyhráli v posledních dvou letech juniorské mistrovství světa, se s odstupem téměř devíti a půl bodu zařadili na druhé místo.

A ve startovní listině už zbývali jen němečtí reprezentanti Haseová a Volodin, kteří byli jasně nejlepší v krátkém programu. Ve volné jízdě se ale jejich naděje na olympijské zlato rozplynula hned v úvodu při sólových skocích. Haseová nedotočila druhý dvojitý axel na závěr sekvence s toeloopem a vzápětí skočila jen jednoduchý salchow. To byla bodová ztráta, kterou v honbě za nezbytným osobním rekordem už nemohli dohnat. Zabojovali a nakonec po čtvrté volné jízdě dnešního večera uhájili alespoň bronzovou pozici o necelé čtyři body před maďarským párem Maria Pavlovová, Alexej Sviatchenko.

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v krasobruslení dvojic. (16. února 2026)
Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v krasobruslení dvojic. (16. února 2026)
Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v krasobruslení dvojic. (16. února 2026)
Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v krasobruslení dvojic. (16. února 2026)
Obhájci olympijského zlata Číňané Suej Wej-ťin a Chan Cchung, kteří se na soutěžní led vrátili před touto sezonou po třech letech, skončili pátí.

Vítězové získali pro Japonsko první olympijskou medaili v krasobruslařské kategorii sportovních dvojic.

XXV. zimní olympijské hry

Krasobruslení (Milán)

Sportovní dvojice - konečné pořadí: 1. Miuraová, Kihara (Jap.) 231,24, 2. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 221,75, 3. Haseová, Volodin (Něm.) 219,09, 4. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 215,26, 5. Suej Wej-ťin, Chan Cchung (Čína) 208,64, 6. Contiová, Macii (It.) 203,19

Sníh zasypal Predazzo a pozlatil Rakušany. Týmy skokanů na ZOH rozsoudilo počasí

Domen Prevc ze Slovinska odráží se od můstku během svého posledního skoku v...

Premiéru soutěže dvoučlenných družstev skokanů na lyžích na olympijských hrách vyhráli Rakušané Jan Hörl a Stephan Embacher před Poláky a Nory. Závod byl kvůli sněžení a větru zkrácen na dvě z...

16. února 2026  21:48

Plyšáci na rozloučenou. Vonnová opustila nemocnici, léčit se bude už doma v USA

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Americká lyžařka Lindsey Vonnová opustila po osmi dnech nemocnici v Trevisu a zamířila domů, kde bude pokračovat v léčbě komplikované zlomeniny nohy. Jednačtyřicetiletá hvězda rychlostních disciplín,...

16. února 2026  20:29

