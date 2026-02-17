Krasobruslaři Miuraová a Kihara předvedli historickou volnou jízdu a berou zlato

Miuraová s Kiharou byli před soutěží největšími favority na zlato, ale v krátkém programu chybovali ve zvedané figuře a nabrali na čelo téměř sedmibodovou ztrátu. Ve volné jízdě na hudbu z filmu Gladiátor si počínali jako šampioni, zvládli všechny náročné prvky včetně sólového trojitého salchowu a obtížné sekvence trojitého toeloopu se dvěma dvojitými axely.
Zlepšili si čerstvý osobní rekord z týmové soutěže o více než dva a půl bodu a dostali se na známku, kterou za tuto část soutěže ještě nikdo před nimi nedostal. Výše postavené dvojice sice měly po krátkém programu náskok, ale žádná z nich se ve volné jízdě ještě nedostala ani přes 150 bodů.
Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v krasobruslení dvojic.
Osobní rekordy těsně pod touto hranicí měly jen nejlepší dva páry po krátkém programu - Anastasija Měťolkinová s Lukou Berulavou a Minerva Fabienne Haseová s Nikitou Volodinem. Evropští šampioni Meťolkinová a Berulava doplatili na partnerčinu chybu při výjezdu z odhozeného trojitého rittbergeru. Mladí Gruzínci, kteří vyhráli v posledních dvou letech juniorské mistrovství světa, se s odstupem téměř devíti a půl bodu zařadili na druhé místo.
A ve startovní listině už zbývali jen němečtí reprezentanti Haseová a Volodin, kteří byli jasně nejlepší v krátkém programu. Ve volné jízdě se ale jejich naděje na olympijské zlato rozplynula hned v úvodu při sólových skocích. Haseová nedotočila druhý dvojitý axel na závěr sekvence s toeloopem a vzápětí skočila jen jednoduchý salchow. To byla bodová ztráta, kterou v honbě za nezbytným osobním rekordem už nemohli dohnat. Zabojovali a nakonec po čtvrté volné jízdě dnešního večera uhájili alespoň bronzovou pozici o necelé čtyři body před maďarským párem Maria Pavlovová, Alexej Sviatchenko.
Obhájci olympijského zlata Číňané Suej Wej-ťin a Chan Cchung, kteří se na soutěžní led vrátili před touto sezonou po třech letech, skončili pátí.
Vítězové získali pro Japonsko první olympijskou medaili v krasobruslařské kategorii sportovních dvojic.
XXV. zimní olympijské hry
Krasobruslení (Milán)
Sportovní dvojice - konečné pořadí: 1. Miuraová, Kihara (Jap.) 231,24, 2. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 221,75, 3. Haseová, Volodin (Něm.) 219,09, 4. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 215,26, 5. Suej Wej-ťin, Chan Cchung (Čína) 208,64, 6. Contiová, Macii (It.) 203,19