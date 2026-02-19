Liuová útočila ze třetího místa po krátkém programu a nejlepší volnou jízdou dnešního milánského večera se dostala až na vrchol.
Celkem získala 226,79 bodu a porazila o 1,89 bodu trojnásobnou mistryni světa Kaori Sakamotovou. Bronz získala další Japonka Ami Nakaiová, která vedla po krátkém programu.
Připravujeme podrobnosti...
XXV. zimní olympijské hry
Krasobruslení (Milán)
Ženy - konečné pořadí: 1. Liuová (USA) 226,79, 2. Sakamotová 224,90, 3. Nakaiová 219,16, 4. Čibová 217,88 (všechny Jap.), 5. Glennová (USA) 214,91, 6. Petrosjanová (AIN) 214,53.