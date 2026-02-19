Nadvláda ruských krasobruslařek končí, olympijskou vítězkou je Liuová


  23:26
Mistryně světa Alysa Liuová je olympijskou šampionkou v krasobruslení, jako první Američanka od úspěchu Sarah Hughesové v Salt Lake City 2002. Dvacetiletá závodnice ukončila kralování ruských krasobruslařek, které počínaje Soči 2014 vyhrály troje olympijské hry za sebou. Tentokrát je zastupovala jen Adelija Petrosjanová v neutrálních barvách, která po neúspěšném pokusu o čtverný toeloop skončila šestá.
Nadšená Alysa Liuová po skvělé volné jízdě.

Nadšená Alysa Liuová po skvělé volné jízdě. | foto: Reuters

Dvacetiletá Alysa Liuová reprezentující USA předvedla mimořádně obtížnou jízdu,...
Ami Nakaiová se raduje z bronzové medaile, zlatá Alysa Liuová spěchá s...
Ami Nakaiová hledí nevěřícně na známky, které jí zaručují bronzovou medaili.
Ami Nakaiová slaví svou povedenou volnou jízdu.
33 fotografií

Liuová útočila ze třetího místa po krátkém programu a nejlepší volnou jízdou dnešního milánského večera se dostala až na vrchol.

Celkem získala 226,79 bodu a porazila o 1,89 bodu trojnásobnou mistryni světa Kaori Sakamotovou. Bronz získala další Japonka Ami Nakaiová, která vedla po krátkém programu.

Připravujeme podrobnosti...

XXV. zimní olympijské hry

Krasobruslení (Milán)

Ženy - konečné pořadí: 1. Liuová (USA) 226,79, 2. Sakamotová 224,90, 3. Nakaiová 219,16, 4. Čibová 217,88 (všechny Jap.), 5. Glennová (USA) 214,91, 6. Petrosjanová (AIN) 214,53.

