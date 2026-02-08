Američané, kteří zlato před čtyřmi lety v Pekingu získali až dodatečně po diskvalifikaci Rusky Kamily Valijevové za doping, vedli po druhém dnu před Japonskem o pět bodů.
Obhájci stříbrných medailí ale soutěž ještě zdramatizovali, když po skvělém výkonu ovládli sportovní dvojice Riku Miuraová a Rjuiči Kihara. Dvojnásobní mistři světa, kteří dominovali už v pátečním krátkém programu, za svou volnou jízdu získali kariérní maximum 155,55 bodu.
Ztrátu na USA, jejichž sportovní dvojice Ellie Kamová, Danny O’Shea byla v pětičlenném finále až čtvrtá, stáhli na dva body. O vyrovnání se pak postarala Kaori Sakamotová, která vyhrála volné jízdy žen, zatímco Američanka Amber Glennová obsadila třetí místo.
Král současného krasobruslení Malinin ale ve volné jízdě dal zapomenout na nepřesvědčivý výkon ze sobotního krátkého programu.
Za svůj program získal 200,03 bodu, přestože ani nezařadil svého čtverného axela.
Sato dostal v japonském týmu přednost před vítězem krátkého programu Jumou Kagijamou. Ve volné jízdě předvedl skvělý výkon, porazit Američana ale nedokázal.
Italové uhájili třetí místo před dotírající Gruzií, která v soutěžích sportovních dvojic i žen vybojovala druhá místa, mezi muži ale domácí bronz pohlídal Matteo Rizzo.
XXV. zimní olympijské hry
Krasobruslení - družstva (Milán)
Muži - volná jízda: 1. Malinin 200,03, 2. Sato (Jap.) 194,86, 3. Rizzo (It.) 179,62.
Ženy - volná jízda: 1. Sakamotová (Jap.) 148,62, 2. Gubanovová (Gruz.) 140,17, 3. Glennová (USA) 138,62.
Sportovní dvojice - volná jízda: 1. Miuraová, Kihara (Jap.) 155,55, 2. Metelkinová, Berulava (Gruz.) 139,70, 3. Contiová, Macii (It.) 136,61.
Konečné pořadí: 1. USA 69, 2. Japonsko 68, 3. Itálie 60, 4. Gruzie 56, 5. Kanada 54.