Taschlerovi na 15. místě, Mrázkovi hned za nimi. Oba páry zklamalo bodování

Francouzský krasobruslař Guillaume Cizeron obhájil olympijské zlato v tancích, tentokrát triumfoval s partnerkou Laurence Fournierovou Beaudryovou. Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi si v Miláně pohoršili oproti rytmickému tanci o jedno místo a obsadili 15. příčku, druhý český pár Kateřina a Daniel Mrázkovi si naopak o pozici polepšil a skončil hned za nimi šestnáctý.
Taschlerovi předvedli program na hudbu z filmu Matrix s velkou energií a po skončení jízdy na ledě jásali. Nakonec ale za volný tanec získali 109,67 bodu, což bylo o dva a půl bodu méně než při jejich desátém místě na lednovém mistrovství Evropy. V tu chvíli se na jejich tvářích objevilo zklamání.

„Myslím, že je to normální lidská reakce, když jste s něčím spokojení a doufáte, že to konečně donese to ovoce, a nedoneslo. Je to prostě zklamání,“ přiznala Taschlerová. „Nějak se v tom teď hrabat určitě nebudeme, pojedeme s pocitem, že jsme do toho dali všechno. Trenéři jsou na nás pyšní a to se stejně počítá nejvíc. Čtrnácté, nebo patnácté místo je ve finále jedno.“

Podobný názor měl i její bratr Filip. „Jelo se nám zatím nejlépe v sezoně, takže jsme nadšení. Bodování moc nechápeme, co se tam stalo, protože výkon byl o hodně lepší než na Evropě,“ dodal.

Mladší z dvojice českých párů byl rovněž výrazně spokojenější s výkonem ve volném tanci než s bodovým hodnocením, které za své vystoupení dostal. „Myslím si, že je důležité být spokojený s výkonem. Hořkost je,“ komentoval Mrázek. „Jsem z toho samozřejmě zklamaný, ale k tomuhle sportu to patří. Prostě ne každý závod vám rozhodčí dají body, které si přejete.“

Cizeron před čtyřmi lety v Pekingu olympijským zlatem završil úspěšnou spolupráci s Gabriellou Papadakisovou a pak tři roky nezávodil. Loni v březnu se dal dohromady s kanadskou rodačkou Fournierovou Beaudryovou a v první společné sezoně po evropském titulu získali i tu nejcennější medaili.

Krasobruslařský pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron slaví zlatou olympijskou medaili v tancích.

Vedení po rytmickém tanci potvrdili nejlepším volným tancem a vrátili americkým rivalům Madison Chockové a Evanu Batesovi porážku z prosincového finále Grand Prix. Mistry světa z posledních tří let nechali za sebou o 1,43 bodu. Pro Chockovou s Batesem je stříbro první samostatnou olympijskou medailí, už mají dvě zlata ze soutěží družstev.

Premiérový cenný kov v tancích na ledě slavili na třetím místě Kanaďané Piper Gillesová a Paul Poirier. Cestu na pódium jim usnadnili bronzoví medailisté z loňského MS Lilah Fearová a Lewis Gibson, kteří se po chybách ve volném tanci propadli ze čtvrté příčky až na sedmou pozici.

XXV. zimní olympijské hry

Krasobruslení (Milán)

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Fournierová Beaudryová, Cizeron (Fr.) 225,82, 2. Chocková, Bates (USA) 224,39, 3. Gillesová, Poirier (Kan.) 217,74, 4. Guignardová, Fabbri (It.) 209,58, 5. Zingasová, Kolesnik (USA) 206,72, 6. Reedová, Ambrulevičius (Lit.) 204,66, ...15. Taschlerová, Taschler 185,00, 16. Mrázková, Mrázek (všichni ČR) 181,44

Pardon, bulharské tlumočníky nemáme. Jak Christovová ohromila sebe i pořadatele

Bulharská biatlonistka Lora Christovová s bronzovou medailí za vytrvalostní...

V minulosti bulharské biatlonistky přivezly z olympijských her pouze dvě medaile. Jekatěrina Dafovská vyválčila zlato z vytrvalostního závodu v Naganu 1998, Irina Nikulčinová o čtyři roky později...

11. února 2026  20:15

Vím, že budu v pořádku, vzkázala Vonnová. Má za sebou třetí operaci zlomené nohy

Pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu. (8. února 2026)

Lyžařka Lindsey Vonnová podstoupila třetí operaci nohy, kterou si zlomila v nedělním olympijském sjezdu v Cortině d’Ampezzo. Americká závodnice na Instagramu uvedla, že zákrok byl úspěšný a že se...

11. února 2026  20:02

