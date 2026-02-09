Nejvýhodnější pozici si před středečními volnými tanci vypracovali evropští šampioni Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron z Francie, kteří těsně vedou před vítězi posledních tří mistrovství světa Američany Madison Chockovou a Evanem Batesem.
Cizeron by tak mohl obhájit olympijské zlato, které získal před čtyřmi lety s Gabriellou Papadakisovou.
Taschlerovi na písně Jennifer Lopez a Enriquea Iglesiase zajeli solidní rytmický tanec a útočí na vylepšení 16. místa z olympijské premiéry v Pekingu. Jejich známka 75,33 bodu byla o dva body nižší než na nedávném mistrovství Evropy.
„Jsme spokojení, užili jsme si to. Samozřejmě jsme možná doufali, že to bude k těm bodům jako na Evropě, ale jiný závod, jiní rozhodčí, jiné obsazení. Držíme 75 plus, takže jsme nadšení,“ řekla v nahrávce Českého olympijského výboru pro média Taschlerová.
Její bratr si program užíval. „Možná ke konci až moc, protože jsem trošičku zavrávoral. Ale myslím, že to nebylo tak viditelné. Byl to super zážitek, bylo fajn vidět české vlajky v publiku,“ doplnil.
Při čekání na známky ukázala Natálie fotku z porodnice s oběma rodiči. Chtěla tak připomenout jejich otce, který je přivedl ke krasobruslení, ale před šesti lety zemřel. Matka je v Miláně povzbuzovala z hlediště.
Pro juniorské mistry světa z roku 2023 Mrázkovy jsou olympijské hry první vrcholnou akcí této sezony, protože na ME kvůli nemoci nestartovali. V rytmickém tanci na hudbu kapely AC/DC doplatili na chybu v twizzlech, při nichž Mrázková vypadla z ideální pozice. Jinak první část olympijské premiéry hodnotili pozitivně.
„Já jsem bohužel udělala takovou menší chybu, která nás pár bodů stála. Ale jinak si myslím, že ten program byl povedený, a snad se líbil divákům,“ řekla. „Jsou to twizzly, to je velmi důležitý element a neudělali jsme je dobře. A za to se strhává dost bodů. Stoprocentní to nebylo, ale pořád jsme v rámci možností spokojení,“ dodal její bratr.
Mrázkovi získali za rytmický tanec 72,09 bodu, čímž zaostali o více než pět bodů za osobním rekordem z prosincového závodu v Záhřebu. Za twizzly dostali například ve srovnání s Taschlerovými o 4,54 bodu méně.
V očekávaném souboji o olympijské zlato mají navrch Fournierová Beaudryová s Cizeronem, kteří se poprvé dostali přes 90 bodů a oplatili Chockové s Batesem porážku z rytmického tance v soutěži týmů. Tentokrát byli o 46 setin lepší než členové zlatého amerického krasobruslařského družstva.
Zbytku startovního pole favorizované páry odskočily o více než tři body. Z bronzové pozice vstoupí do volných tanců Kanaďané Piper Gillesová a Paul Poirier.
XXV. zimní olympijské hry
Krasobruslení (Milán)
Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Fournierová Beaudryová, Cizeron (Fr.) 90,18, 2. Chocková, Bates (USA) 89,72, 3. Gillesová, Poirier (Kan.) 86,18, ...14. Taschlerová, Taschler 75,33, 17. Mrázková, Mrázek (všichni ČR) 72,09 - postoupili do volných tanců.