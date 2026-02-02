Do Milána se kvalifikovali čeští krasobruslaři pouze v tancích na ledě, zbylé kategorie tak budou bez českých zástupců. To však neznamená, že by soutěž mužů, žen či sportovních dvojic pozbyly na atraktivitě. Už počtvrté se uskuteční také týmová soutěž, krasobruslařský program je tím natažený od 6. až do 19. února.
Program krasobruslení na ZOH 2026:
|Datum
|Disciplína
|Čas
|Česká účast
|Výsledky
|6. února (pátek)
|Týmová soutěž – Rytmické tance
|9:55
|-
|Týmová soutěž – Krátké programy sportovních dvojic
|11:35
|-
|Týmová soutěž – Krátké programy žen
|13:35
|-
|7. února (sobota)
|Týmová soutěž – Krátké programy mužů
|19:45
|-
|Týmová soutěž – Volné tance
|22:05
|-
|8. února (neděle)
|Týmová soutěž – Volné jízdy sportovních dvojic
|19:30
|-
|Týmová soutěž – Volné jízdy žen
|20:45
|-
|Týmová soutěž – Volné jízdy mužů
|21:55
|-
|9. února (pondělí)
|Rytmické tance
|19:20
|10. února (úterý)
|Krátké programy mužů
|18:30
|-
|11. února (středa)
|Volné tance
|19:30
|13. února (pátek)
|Volné jízdy mužů
|19:00
|-
|15. února (neděle)
|Krátké programy sportovních dvojic
|19:45
|-
|16. února (pondělí)
|Volné jízdy sportovních dvojic
|20:00
|-
|17. února (úterý)
|Krátké programy žen
|18:45
|-
|19. února (čtvrtek)
|Volné jízdy žen
|19:00
|-
Česká reprezentace na ZOH v Miláně:
Na olympijské hry se podařilo probojovat pouze tanečníkům na ledě, zato má Česká republika v této kategorii hned dvojnásobné zastoupení.
Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi startovali už v Pekingu, kde se zapojili i do týmové soutěže a perfektními jízdami pomohli české sestavě na osmé místo. Z hlavní soutěže si pak odvezli 16. příčku.
K už zkušené dvojici se v Miláně připojí další sourozenecký pár. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou juniorští mistři světa z roku 2023. Na loňském světovém šampionátu mezi elitou si účast na olympiádě zajistili díky 12. místu.
Kde sledovat krasobruslení ZOH 2026:
Přímé přenosy krasobruslařských soutěží naladíte na stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.
České a československé úspěchy na olympiádě:
Čeští krasobruslaři zatím usilovali o medaili na zimních olympijských hrách marně, v dobách Československa ale posbírala krasobruslařská výprava celkem pět cenných kovů.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|2022 (Peking)
|16. místo – Natálie a Filip Taschlerovi
|tance na ledě
|2018 (Pchjongčchang)
|14. místo – Anna Dušková a Martin Bidař
|sportovní dvojice
|2014 (Soči)
|10. místo – Michal Březina
|muži
|2010 (Vancouver)
|10. místo – Michal Březina
|muži
|2002 (Salt Lake City)
|8. místo – Kateřina Beránková a Otto Dlabola
|sportovní dvojice
|1998 (Nagano)
|13. místo – Kateřina Mrázová a Martin Šimeček
|tance na ledě
|1994 (Lillehammer)
|6. místo – Radka Kovaříková a René Novotný
|sportovní dvojice
|1992 (Albertville)
|3. místo – Petr Barna
|muži
|1984 (Sarajevo)
|3. místo – Jozef Sabovčík
|muži
|1972 (Sapporo)
|1. místo – Ondrej Nepela
|muži
|1968 (Grenoble)
|3. místo – Hana Mašková
|ženy
|1960 (Squaw Valley)
|2. místo – Karol Divín
|muži