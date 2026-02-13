Naprostý šok mezi krasobruslaři! Malinin selhal, olympijským vítězem je Šajdorov

Autor: ,
  23:35
Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a zaváháním řady favoritů. O to největší se postaral dva roky neporažený Američan Ilia Malinin. Dvojnásobný mistr světa ve volné jízdě naprosto selhal a klesl z prvního místa až na osmou pozici.
Ilia Malinin se chytá za hlavu po své volné jízdě.

Ilia Malinin se chytá za hlavu po své volné jízdě. | foto: AP

Daniel Grassl Itálie soutěží ve finále volné jízdy mužů na olympijských hrách....
Mikhail Shaidorov z Kazachstánu soutěží ve finále volné jízdy mužů na...
Jihokorejec Cha Junhwan soutěží vefinále volné jízdy mužů na olympijských hrách...
Ilia Malinin při jednom ze svých pádů ve volné jízdě.
10 fotografií

Šajdorov předvedl volnou jízdu s pěti čtvernými skoky včetně unikátní kombinace trojitého axelu s čtverným salchowem. Celkem získal 291,58 bodu a vyhrál o jedenáct a půl bodu před Japoncem Jumou Kagijamou, který obhájil stříbro z Pekingu. Bronz získal další Japonec Šun Sato.

Nejlepší tři muži po krátkém programu, kteří měli výrazný náskok před zbytkem startovního pole, chybovali. Dvojnásobný mistr Evropy Adam Siao Him Fa z Francie spadl hned u úvodního čtverného lutzu a pak měl další problémy, což znamenalo propad na konečnou sedmou příčku.

Japonec Kagijama spadl u čtverného flipu a měl nečisté dopady u několika dalších skoků. Jen díky lepší druhé sadě známek se zařadil těsně před krajana Sata na průběžnou druhou pozici a měl jistotu medaile.

Za těchto okolností měl král současného krasobruslení Malinin umetenou cestu ke zlatu.

Ilia Malinin při jednom ze svých pádů ve volné jízdě.

Trio nejlepších olympijského závodu krasobruslařů. Zleva Juma Kagijama, Michail Šajdorov a Šun Sato.

Naplánoval si stejně jako ve finále Grand Prix sedm čtverných skoků včetně čtverného axelu, který skáče jako jediný. Právě u tohoto skoku začaly jeho problémy, když z něj zbyl jen jednoduchý. Čistě zvládl jen tři čtverné skoky. U druhého lutzu spadl, rittberger byl pouze dvojitý stejně jako salchow, po němž navíc přišel další pád. Postupně mu unikala nejen zlatá, ale jakákoliv medaile.

Jednadvacetiletý Malinin měl až patnáctou volnou jízdu večera v Miláně a od zlata ho nakonec dělilo přes 27 bodů. Osmé místo je pro něj nejhorším výsledkem na velké akci od mistrovství světa 2022, kdy skončil při svém debutu devátý. Od té doby má z MS bronz a dva tituly.

Na olympiádě ale jeho panování skončilo.

„Nemám slov, jsem v šoku. Celou sezonu jsem trénoval, abych se dostal sem a byl co nejlepší, ale to se nestalo,“ řekl v rozhovoru pro televizní stanici Eurosport.

„Upřímně, nečekal jsem to. Když jsem šel do této soutěže, cítil jsem se tak připravený. Cítil jsem se připravený, když jsem šel na led. Myslím, že možná to by mohl být ten důvod, že jsem byl až příliš přesvědčený, že to půjde dobře,“ přemítal Malinin pro agenturu AP.

Z těchto olympijských her si tak odveze jen zlato ze soutěže družstev.

XXV. zimní olympijské hry

Krasobruslení (Milán)

Muži - konečné pořadí: 1. Šajdorov (Kaz.) 291,58, 2. Kagijama 280,06, 3. Sato (oba Jap.) 274,90, 4. Čcha Čun-hwan (Korea) 273,92, 5. Gogolev (Kan.) 273,78, 6. Gumennik (AIN) 271,21.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Německo vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:Německo vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 12:10
  • 1.55
  • 5.01
  • 4.96
Švédsko vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 14. 2. 2026:Švédsko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 12:10
  • 1.33
  • 6.60
  • 6.46
Finsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 14. 2. 2026:Finsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
14. 2. 16:40
  • 1.04
  • 17.10
  • 40.00
Kanada vs. NěmeckoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Kanada vs. Německo //www.idnes.cz/sport
14. 2. 16:40
  • 1.00
  • 29.20
  • 30.00
USA vs. DánskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:USA vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.07
  • 15.10
  • 34.00
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.57
  • 4.30
  • 4.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Kanada - Švýcarsko 5:1. Elita NHL rozhodla, trefili se McDavid, Crosby i MacKinnon

kanadští hráči Bo Horvat, Drew Doughty a Brad Marchand slavící další úspěch v...

Po úspěchu proti Čechům hokejisté Kanady nasázeli pět gólů i druhému konkurentovi ve skupině A. Švýcarsko porazili 5:1 a v základní fázi turnaje už jim zbývá pouze zápas s Francií.

13. února 2026  20:55,  aktualizováno  14. 2.

Ruské hry v olympijské Itálii: pomlouvání Ukrajinců, vlajky, stesky, Operace přetížení

Premium
Americká hokejistka Hayley Scamurraová slaví gól proti Česku - a za zády má...

Od našeho zpravodaje v Itálii Ukrajinská biatlonistka Oleksandra Merkušinová u tratí v Anterselvě vyjadřuje podporu skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi a vypráví, jak si neumí představit, že nastupuje proti ruským sportovcům....

14. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

13. února 2026  19:33,  aktualizováno  23:53

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

13. února 2026  23:44

7. den ZOH 2026: Jílek získal vytoužené zlato, Adamczyková má stříbro

Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlatou medaili na trati 10 kilometrů. (13....

Česká výprava na zimních olympijských hrách v Itálii získala v pátek dvě další medaile! Nejprve se o stříbro postarala Eva Adamczyková v závodě snowboardcrossařek. Ten nejcennější kov pak přidal...

13. února 2026  15:40,  aktualizováno  23:41

Naprostý šok mezi krasobruslaři! Malinin selhal, olympijským vítězem je Šajdorov

Ilia Malinin se chytá za hlavu po své volné jízdě.

Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a...

13. února 2026  23:35

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Play off v turnaji žen a mužů

České hokejistky neudržely proti Švýcarkám vedení.

Olympijské souboje hokejistek dospěly ke čtvrtfinále a odstartoval také velmi očekávaný turnaj mužů. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí či může narazit a jaký je herní systém obou turnajů,...

12. února 2026  18:35,  aktualizováno  13. 2. 23:34

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Curler Marek Černovský v souboji s USA. (11. února 2026)

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým čeští reprezentanti hrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...

10. února 2026  21:36,  aktualizováno  13. 2. 23:02

Curleři dál čekají na výhru. Po Švýcarsku podlehli v pátek i Norům

Curleři Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa prohráli zápas proti...

Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d’Ampezzo tým skipa Lukáše Klímy v pátek nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve...

13. února 2026  11:50,  aktualizováno  22:41

Stát by měl rychlobruslařům postavit halu, řekl kouč Rulík. Medaile? Jdeme dál...

Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

Od našeho zpravodaje v Itálii Zhodnotil páteční zápas českých hokejistů proti Francii (6:3), vysvětlil, proč byl druhý olympijský duel dramatičtější, než se čekalo. A taky moc pogratuloval zlatému rychlobruslaři Metoději Jílkovi....

13. února 2026  21:36

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

13. února 2026  21:02

Šampion Jílek: Super! Splnil se mi sen. Ale nepolevím. Chci medaile i za patnáct let

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Od našich zpravodajů v Itálii Mise je splněna, mohl si říci. Jel do Milána pro zlatou olympijskou medaili a přiveze si ji odtud. Metoděj Jílek v pouhých 19 letech naplnil plán, který si před hrami stanovil, a provedl to způsobem,...

13. února 2026  20:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.